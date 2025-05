5 проблем The Witcher® 3: Wild Hunt

Нельзя отрицать, что The Witcher 3: Wild Hunt - отличная игра. Однако даже самый лучшие шедевры имеют свои минусы, немного небольшой конструктивной критики не повредит. Ниже я привожу пять вещей из The Witcher 3, которые могли быть улучшены с помощью незначительных обновлений или более глубоких, более сложных патчей.

Фарм ингредиентов.В мире Ведьмака те, кто бросается в бой без надлежащей подготовки, могут и будут жестоко наказаны. У каждого монстра есть свои особенности и слабости. Например, если вам придётся сражаться с призраком, у вас будет больше шансов на успех, если вы покроете свой меч маслом против призраков, используете правильный знак и носите с собой лунную пыль. Проблема здесь в том, чтобы получить все предметы и рецепты, необходимые для создания правильных масел и бомб. Короче говоря, поиск ингредиентов для приготовления одного зелья может превратиться в мучительно разочаровывающее дело. Если вы хотите идти в каждую битву с правильными зельями и маслами, вам придётся рыскать по бескрайним просторам как сыч больше, чем вы могли бы хотеть.Кинестезия.Это может показаться незначительной проблемой, но для меня одним из ключевых аспектов в игре с открытым миром является взаимодействие между персонажем и окружающей средой и то, как этот "диалог" передаётся игроку. Grand Theft Auto V - это пример с отшлифованной обратной связью, где персонажи органично реагируют на указания игрока и не торопятся при повороте или переходе от бега к ходьбе. К сожалению, в The Witcher 3 Геральт пропускает многие из этих шагов и не может двигаться естественным образом, поэтому теряется ощущение реальности, и ты осознаёшь, что просто играешь в игру..Ближний бой.Одним из самых замечательных изменений, внесённых в The Witcher 3, является полностью переработанная боевая система. Поскольку бой сосредоточен на стратегии, уклонении и времени атаки, боевые действия лучше всего начинать на открытых площадках без препятствий на пути, и самое сложное начинается, когда на вас нападают в тесных, закрытых пространствах. По-видимому, польские разработчики не поняли, что некоторые квесты происходят в ограниченных, закрытых местах, таких как таверны и другие подобные места, где почти невозможно держать дистанцию и использовать механику боевой системы. Камера также заставит вас страдать.Лошадь.Плотва, верный конь Геральта, иногда может быть полной болью. Очевидно, что CD Projekt Red были вдохновлены Read Dead Redemption и Shadow of the Colossus, двумя играми с отличной механикой, но когда дело доходит до верховой езды, мы всё ещё можем найти некоторые проблемы с управлением. Первая происходит, когда вы вызываете плотву. Если вы позовёте её в середине города, она будет уклоняться от большинства препятствий, прыгать или ходить вокруг них, может пройти некоторое время прежде, чем она поймёт как к вам попасть. Вторая и самая значительная проблема возникает со всеми лошадьми в игре, и это происходит, когда вы идёте в бой. В лучшем случае бедные животные испугаются и бросятся в галоп, чтобы убежать, особенно если на них нападают звери, но иногда они начинают бегать прямо перед вами, что делает невозможным для вас вести бой и парировать удары. Единственное, что вы можете сделать, это спешиться на определенном расстоянии от поля боя и ходить пешочком)))Управление инвентарём.Ведьмак 3: Дикая Охота предлагает почти огромное количество элементов. Есть много трав, зелий, бесполезных предметов и бесконечное количество дополнительных предметов, которые в конечном итоге заполнят ваш инвентарь. Проблема возникает, когда вы пытаетесь решить, что делать со всеми накопленными безделушками. Должны ли вы продать их и разбогатеть, разобрать их, чтобы получить сырье, или, возможно, просто сохранить их ради ностальгии? Самый простой вариант - ходить, как клептоман, собирая каждый предмет по пути, потому что вы никогда не знаете, понадобится ли вам это позже. В результате вы пополните свой инвентарь огромным количеством предметов, многие из которых вы, вероятно, никогда не используете. С другой стороны, пользовательский интерфейс имеет слишком много меню, и некоторые из них являются непоследовательными бывает непонятно куда зайти, чтоб сделать то, что ты хочешь.Это небольшие проблемы и несмотря на проблемы, о которых я упоминал, The Witcher 3-одна из лучших игр, в которую вы можете погрузиться даже в 2019 году.