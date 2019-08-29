ОБЗОР THE WITCHER 3: WILD HUNT

Задайте себе вопрос. Сколько всего вы слышали хорошего об этой игре? И играли ли вы в неё. Если на последний вопрос ваш ответ “да”, то тогда с обзора что-то новое вам узнать не светит. А если ваш ответ нет, то тогда добро пожаловать на мой новый обзор всеми любого ведьмака.

The Witcher 3— это продолжение известной серии игр и книг о ведьмаке. Прародителем этой серии является Анджей Сапковский. На его счету 10 книг о ведьмаке. А компания, которая создала серию видеоигр о ведьмаке называется CD Projekt Red.

Для начала введу вас в курс дела и начну с краткого рассказа о предыдущих частях

The Witcher 1. Первая часть о ведьмаке не обрела большого резонанса в сфере видеоигр. Хотя вклад в русское сообщество она сделала. Из 2 миллионов продаж почти половина пришлась на русскоязычное сообщество. Честно сказать первый ведьмак мне не сильно зашел, но в самом сообществе он имеет очень хорошие оценки 86 баллов на Metacritic.



The Witcher 2: Assassins of Kings. По сравнение с первой часть у второй с сообществом сложились еще более теплые отношения. Оценка на Metacritic увеличилась до 88, продажи увеличились в 4 раза, а качество продукта стало еще лучше. Было сразу понятно, что после первой части Поляки идут в правильном направлении. Поэтому на второй части их деятельность не остановилась.



Таким ходом CD Projekt Red добрались до своей триумфальной части серии. В ней стало лучше всё: сюжет, графика, проработка мира, атмосфера. За такие старания она получила свыше 800 наград. Новый результат побил рекорд в сфере видеоигр. Такого количества наград не было ни у одной игры. Ну и после таких результатов третья часть ведьмака ожидаемо получила звание “игра года”, хотя у неё и был очень серьезный конкурент в виде пятой части GTA.

Ну, а теперь пришло время рассказать о самой игре, чтобы больше я вас не утомлял.

В принципе о ведьмаке можно рассказать много чего хорошего. Например, Сюжет. Разработчики сделали очень грамотный ход в том, что они начали разрабатывать видеоигру, основанную на сюжете книг Сапковского, таким образом грамотный сюжет уже был готов, а то, что надо было доделать, сделал уже сведущий в этом деле человек. После этого они могли сконцентрироваться на других, более важных вещах. Но на основном сюжете дело не заканчивается. Так как в игре есть еще побочные квесты. Их качество и проработка может сравниться с основной линией сюжета в других играх. И такой подход к игре помог ей повысить хронометраж игры еще часов на 40.



Вселенная. Мир в третий части ведьмака просто кишит все возможными существами. Это и эльфы, и ведьмаки, и краснолюды, и гномы, и вампиры, и всевозможные монстры, которые кстати не всегда настроены к вам отрицательно. Оценить это количество можно, открыв бестиарий.

RPG элементы. Разнообразие выбора ответвлений в разговорах действительно поражает. С каждым персонажем у вас могут сложиться разные отношение, от очень плохих, до очень близких. Для каждого героя в игре разработчики сделали определенный характер, стиль, манеры и тараканы в голове.



Боевая система. Для комфортного отрубания конечностей и владения ситуацией разработчики не обделили нас в разнообразии всевозможных боевых особенностей и фишек. Это зелья, знаки, бомбы арбалеты, мечи и т.п. Практически всего из вышеперечисленного в игре навалом.

Нелинейность. Это одна из многих особенностей игры. Каждая проблема может закончится от дружеских рукопожатий до отрубленных голов. Да, и сюжетная линия, как и квесты не сделаны на скорую руку. Разных путей прохождения не один и не два, а больше. Каждое ваше решение всегда может аукнутся вам в будущем, поэтому будьте внимательны, когда убиваете очередного стражника или бродягу.



Но даже третья часть не обошлась без минусов. Таких, как скудность боевой системы при среднем и низком уровне сложности и странное сведение разговоров и движений губ. Начнем с первого. У некоторых игроков сложилось плохое впечатление от сражений, их сложности и разнообразия, только из-за того, что они выбрали слишком легкий для себя уровень сложности. Из-за чего игра не наталкивала их на поиск новых решений т.к. обычного меча на несколько уровней ниже врага им хватает. Во втором случае проблема уже касается как минимум русских игроков. Игра создавалась под английскую речь и движения губ были подобраны под неё. Из-за этого разработчики решили проблему таким способом. Они замедляли или ускоряли речь персонажей для того, чтобы она совпадала с движениями губ. Из-за чего речь иногда была похожа на запись какого-то робота. Проблема очень удивила меня так как в других играх не речь подстраивалась под губы, а наоборот. Например, как сделали в Skyrim.

В своем обзоре я постарался отразить все самые видимые минусы и плюсы у игры. Честно сказать о ней можно писать часами, но это будет слишком долго. Также я считаю, что все остальные фишки вы должны найти сам, так как пропустить такой проект мимо себя будет просто убийством. Я не вижу никакого резона отказывать себе в прохождении данной игры. Ведь таких ощущений мало какая игра может подарить, поэтому хорошо подумайте есть ли вам смысл отказываться от 150-ти часового похождения Геральта из Ривии.