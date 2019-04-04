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EarnНовостиОбзор Stardew Valley
Автор: Gamehag в April 4, 2019
(62 ratings)
Обзор Stardew Valley

Обзор Stardew Valley

Stardew Valley — компьютерная игра в жанре симулятора жизни фермера с элементами ролевой игры.Сюжет

Вооружившись старыми инструментами и парочкой монет, вы отправитесь туда, чтобы начать новую жизнь. Сможете ли вы научиться сельской жизни и превратить эти заросшие поля в процветающий дом? Да, но это будет нелегко. С тех пор, как корпорация Джоджа пришла в город, местные начали жить по-другому. Клуб, когда-то бывший центром городской активности, пришел в упадок. Но долина полна возможностей. С большой самоотверженностью вы сможете стать тем, кто приведет долину Стардью к величию!

Создание персонажа

Окно создания персонажа дает различные варианты настройки: внешний вид персонажа, его пол, имя, название фермы, любимая вещь и предпочтительное животное.

Предпочтительное животное определяет, какое домашнее животное вам предложат завести.
Ползунки рядом с цветом глаз, волос и брюк представляют собой их оттенок, насыщенность и яркость.
На выбор есть 24 тона кожи, 32 причёски, 112 видов рубашек и 20 аксессуаров.
Пол не влияет на брак в игре, вступить в брак можно с жителем любого пола.

Игроки могут впоследствии изменить свой внешний вид за 500 з. в башне волшебника после достижения 4 сердечек дружбы с ним.

Character creation menu RU.png

Геймплей

Первый день по внутриигровому времени целиком уходит на расчистку небольшого клочка земли перед домом и вспахивание пары грядок. Рубить большие деревья и корчевать огромные пни пока нечем, так что приходится идти в город за семенами — чтобы обнаружить, что магазин закрыт: это вам не мегаполис, после четырех открыт разве что салун.

Ну что ж, салун так салун. За барной стойкой вы знакомитесь с несколькими горожанами: седоусым мэром, улыбчивой официанткой, трещащей про «позитивную энергию», рыбаком, сетующим на упадок древнего искусства рыбной ловли, и крепкой теткой — временно сидящей без работы водительницей сломанного автобуса, туманно намекающей, в какие замечательные дали она может вас отвезти, если ее колымагу кто-нибудь починит.


На следующий день вы покупаете семена цветной капусты. Денег пока в обрез, так что, посеяв и полив все, на что хватило средств, вы обнаруживаете, что весь день свободен. Гуляя по городу, знакомитесь с плотничихой, которая предлагает построить курятник или амбар, но заламывает такую цену, что вы откладываете этот вопрос до осени. Кстати, у нее есть дети — юноша-гот и девушка-заучка, двое из десяти потенциальных кандидатов в супруги вашему герою. Игра абсолютно толерантна: в наличии пять юношей и пять девушек, ухаживать можно за любым вне зависимости от пола героя.

В сумерках вы сталкиваетесь со стариком, роющимся в мусорном баке — это местный чудак, принципиально живущий в палатке в лесу. Поначалу он с вами не очень вежлив, но позже, когда вы приносите ему свежие овощи, добреет и даже делится секретом особой наживки для рыбной ловли.

Ингредиенты для нее вы добываете в руднике, кишащем злыми слизнями и летучими мышами. Приходится, впервые с момента приезда, немного повоевать — зато вы находите медь для нового топора и множество сверкающих драгоценных камней. Часть отправляется в краеведческий музей (пустующий: прошлый хранитель недавно бежал со всей коллекцией), часть расходится на подарки горожанам. Впрочем, можно обойтись и более простыми подношениями: вкусы местных жителей непритязательны. Фурор среди местных дам легко произвести, просто угостив их блинчиками с майонезом.




Время идет, и из пришлого чужака вы превращаетесь во всеобщего любимца. Весна сменяется летом, лето осенью. Грядки разрастаются так, что на их полив теперь уходит по полдня, медные инструменты вы меняете на стальные. Вдоль дома выстраивается батальон бочонков с брагой. Игра между тем продолжает преподносить сюрпризы.

Откуда ни возьмись появляется волшебник, дает вам выпить какой-то гадости, после чего вы начинаете видеть лесных фей. Феи клянчат подарки, но благодарят за них от души: одна из них чинит автобус, и вы теперь можете посетить новую, полную секретов локацию. В лесу загадочный торговец предлагает какие-то странные семена. Над курятником пролетает ведьма, а утром вы находите черное яйцо, после чего долго думаете, куда его девать: в инкубатор или подальше в лес?



Выходные проходят незаметно. С утра в понедельник, одеваясь на работу, вы, моргая воспаленными глазами на мерцающий экран, читаете, что за двое суток наиграли 40 часов. А игра и не думала заканчиваться. При кажущейся простоте геймплея — делов-то, казалось бы, сей да поливай! — в ней просто бездонные залежи историй. Три десятка горожан, у каждого свои скелеты в шкафу. Таинственные алтари в лесу. Запертый на ключ вход в канализацию. Выросший из колдовского семечка Самый Сладкий Фрукт На Свете (и что с ним теперь делать?) Женитьба и намекающая на ее продолжение возможность пристроить к дому детскую.

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