обзор ROBLOX

Дождь

Gem193

novice rank iconJB CAIGNEC: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconJB CAIGNEC: Capybara stare emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: blobDance emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem183 из Дождя.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconJadiel Cabrera: POGSLIDE emote (inline chat version)
novice rank iconJadiel Cabrera: xd
novice rank iconZera: pepeJAM emote (inline chat version)
novice rank iconfra4: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem76 от Дождя.
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconBrett Thomas: Ну
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: PogU emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem110 от Дождя.
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: pepeJAM emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconЮліанна: peepoPooPoo emote (inline chat version)
novice rank iconЮліанна: pepeMeltdown emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank iconAlexis QLF: ПРИВЕТ
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconLeszek9028: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconbuffighter144: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem278 от Дождя.
novice rank iconDabeh: asd
novice rank iconZera: catJAM emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank iconDoremon Utopia: как получить подарочную карту Steam
novice rank iconDoremon Utopia: Привет
novice rank iconAARMAN AHMED: Привет
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem141 от Дождя.
novice rank iconZera: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: Packwatch emote (inline chat version)
novice rank iconbrawler last: Capybara stare emote (inline chat version)
SystemGamehag: 5 пользователей получили Gem130 от Дождя.
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconigorche185: привет, мир
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconM3Iisa: catKISS emote (inline chat version)
novice rank iconRafsonGames: Почему предыдущие аккаунты были удалены?
novice rank iconRafsonGames: Привет
Войдите, чтобы начать общение в чате

35

0/160

EarnНовостиобзор ROBLOX
Автор: Gamehag в April 1, 2019
(96 ratings)
обзор ROBLOX

обзор ROBLOX

ROBLOX - многопользовательская браузерная платформа. Создана эта игра (платформа) Эриком Касселом и Дэвидом Басзаки в 2004 году под названием "GoBlocks", а затем под названием "DynaBlocks". В 2005 году она была переименована в "ROBLOX". Вы сможете играть в плейсы (мини-игры, режимы), пообщаться в чате с другими игроками, добавить в друзья, создать группу и так далее. Актуальность не утихала и не будет утихать, а новые пользователи регистрируются в этой платформе. Сегодня я попытаюсь максимально подробно описать эту игру, их функции и т.д.

Приступим!Регистрация


Как сказано выше; вы сможете играть в плейсы (мини-игры, режимы), пообщаться в чате с другими игроками, добавить в друзья, создать группу и т.д. Всё начинается с Регистрации. При заходе в сайт Roblox вас перекидывает в страницу регистрации. Регистрация тут вполне стандартная и довольно простая:
  • Указать день Вашего рождения
  • Выбрать ник персонажа
  • Пароль и подтверждение пароля
  • Указать Ваш пол
  • Принять пользовательское соглашение и политику конфиденциальности

После регистрации, вас перекидывает в главный экран. Пример:
Интересный факт:  До 2008 в Roblox обязательно было регистрироваться. Затем в Roblox появились гости, и необязательно было регистрироваться. В 2017 (2018) году гости (Guests) были удалены с Roblox.
Вы можете добавить номер телефона или адрес эл. почты (необязательно, для безопасности).
Про кастомизацию
Чтобы кастомизировать Ваш персонаж, нужно в меню (в левом углу) нажать на надпись "Avatar". После нажатия, Вас перекидывает в страницу Вашего инвентаря. Вы можете кастомизировать Вашего персонажа только на доступные Вами костюмы, шляп, волос, лица и бандлов (пакейджов, т.е. набор видоизменённых частей тела). Изначально у вас цвет кожи белый, но вы можете изменять цвет кожи. Изменить цвет кожи можно, выбрав раздел Body и в нём нажать Skin Tone. Вы можете изменить цвет кожи на любой из представленных цветов кожи.
Скриншот:

Интересный факт:  После регистрации у вас есть 2 типа персонажей, типа "Bacon Hair Boy" или "Bacon Hair Girl" (названия персонажей придуман мной). Когда гости в Roblox ещё существовали, у них было 3 типа персонажей: BillyBloxxer, BettyBloxxer и DefaultGuest.

Каталог и виртуальная валюта

Начнём же с виртуальной валюты. Единственная виртуальная валюта в ROBLOX - Robux (многие читают как Робукс, но скорее всего, неправильное произношение). Раньше с 2008 по 2016 существовали Tix (Тикс, тикеты, дословно - билетики). Их можно было переводить в робаксы (20 Tix = 1 Robux через RoblEx). Их можно было легко зарабатывать, при этом имея маленькую ценность. 

До 2008 года существовала валюта под названием ROBLOX Points. Функция такая же, как и у Тикетов.

Про робуксы. Робаксы можно покупать, или же зарабатывать на сайтах типа RBXBoost или RoCash, а так же и на Gamehag.
Вы давно мечтали про робаксы? Учтите, что у всех (почти) нет банковской карточки чтобы купить робаксы. И если немного подумать, то если конвертировать доллары в любую валюту, может быть много или мало денег.
Если нет карточки или денег для доната, то:
  • Заработать на приз в Gamehag, или зарабатывать поинты в RBXBoost или RoCash
  • Создавать плейсы или геймпассы
  • Попрошайничество
  • Вход на всякие генераторы робуксов (не следует!)
  • Другое

Ладно, теперь про каталог!
Найти каталог очень просто, для этого в верхнем левом углу находится кнопка "Catalog". Нажмите на неё - вы переходите в страницу каталога.

Мы видим, сколько вещей в Каталоге. Есть и бандлы RTHRO, всякое. Они продаются за робаксы. Есть бесплатные,но их всего несколько. Советую пользоваться фильтрами и поиском: они помогут вам точно отыскать какую-то вещь.

Плейсы (режимы)
Игроки в ROBLOX, если по всякому хорошо разбираются, то у них будут хорошие плейсы. 
Вы можете создать свой плейс с помощью ROBLOX Studio. Но отойдём от этого подальше.
Кнопка "Games" находится слева от кнопки "Catalog".

Открыв, вы увидите бесчисленное количество игр, созданных группами в ROBLOX или пользователями. Они идеальны и уникальны, один не похож на другой!
Чтобы начать играть, нажмите на любой режим какой понравился Вам. Я выбираю Jailbreak.

Нажимая на кнопку Play, вам предложат установить лаунчер. После установления вы нажимаете Play и вперёд!
Про бейджи. Бейдж (ачивка, значок) можно получить, стоя на чём-то, выполняя задания или просто так. Бейдж занесётся в инвентарь. Бейдж можно сделать, используя робуксы: 100R$ - 1 бейдж.
Пример:


Заключение (эпилог)
Это моя первая статья на этом сайте, связанной с ROBLOX. Получилось что-то среднее с чем-то. Я опирался на эту статью (ссылка: https://gamehag.com/ru/статьи/-roblox2), и некоторые информации с ROBLOX вики. Главное в том что я старался передать всё основное, что нужно знать игроку в ROBLOX. Всё взято с пользователя LordKirilliys, немного переделанная версия. Не думайте что это коппипаста (копирка) - сравните.
Надеюсь, что вы прочитали эту статью. С уважением, искренне ваш TheZeroxxer.

ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играх

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности