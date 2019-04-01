обзор ROBLOX

Регистрация







Указать день Вашего рождения

Выбрать ник персонажа

Пароль и подтверждение пароля

Указать Ваш пол

Принять пользовательское соглашение и политику конфиденциальности

Про кастомизацию



Каталог и виртуальная валюта





Заработать на приз в Gamehag, или зарабатывать поинты в RBXBoost или RoCash

Создавать плейсы или геймпассы

Попрошайничество

Вход на всякие генераторы робуксов (не следует!)

Другое

- многопользовательская браузерная платформа. Создана эта игра (платформа) Эриком Касселом и Дэвидом Басзаки в 2004 году под названием "GoBlocks", а затем под названием "DynaBlocks". В 2005 году она была переименована в "ROBLOX". Вы сможете играть в плейсы (мини-игры, режимы), пообщаться в чате с другими игроками, добавить в друзья, создать группу и так далее. Актуальность не утихала и не будет утихать, а новые пользователи регистрируются в этой платформе. Сегодня я попытаюсь максимально подробно описать эту игру, их функции и т.д.Приступим!Как сказано выше; вы сможете играть в плейсы (мини-игры, режимы), пообщаться в чате с другими игроками, добавить в друзья, создать группу и т.д. Всё начинается с Регистрации. При заходе в сайт Roblox вас перекидывает в страницу регистрации. Регистрация тут вполне стандартная и довольно простая:После регистрации, вас перекидывает в главный экран. Пример:До 2008 в Roblox обязательно было регистрироваться. Затем в Roblox появились гости, и необязательно было регистрироваться. В 2017 (2018) году гости (Guests) были удалены с Roblox.Вы можете добавить номер телефона или адрес эл. почты (необязательно, для безопасности).Чтобы кастомизировать Ваш персонаж, нужно в меню (в левом углу) нажать на надпись "Avatar". После нажатия, Вас перекидывает в страницу Вашего инвентаря. Вы можете кастомизировать Вашего персонажа только на доступные Вами костюмы, шляп, волос, лица и бандлов (пакейджов, т.е. набор видоизменённых частей тела). Изначально у вас цвет кожи белый, но вы можете изменять цвет кожи. Изменить цвет кожи можно, выбрав раздел Body и в нём нажать Skin Tone. Вы можете изменить цвет кожи на любой из представленных цветов кожи.Скриншот:: После регистрации у вас есть 2 типа персонажей, типа "Bacon Hair Boy" или "Bacon Hair Girl" (названия персонажей придуман мной). Когда гости в Roblox ещё существовали, у них было 3 типа персонажей: BillyBloxxer, BettyBloxxer и DefaultGuest.Начнём же с виртуальной валюты. Единственная виртуальная валюта в ROBLOX - Robux (многие читают как Робукс, но скорее всего, неправильное произношение). Раньше с 2008 по 2016 существовали Tix (Тикс, тикеты, дословно - билетики). Их можно было переводить в робаксы (20 Tix = 1 Robux через RoblEx). Их можно было легко зарабатывать, при этом имея маленькую ценность.До 2008 года существовала валюта под названием ROBLOX Points. Функция такая же, как и у Тикетов.Про робуксы. Робаксы можно покупать, или же зарабатывать на сайтах типа RBXBoost или RoCash, а так же и на Gamehag.Вы давно мечтали про робаксы? Учтите, что у всех (почти) нет банковской карточки чтобы купить робаксы. И если немного подумать, то если конвертировать доллары в любую валюту, может быть много или мало денег.Если нет карточки или денег для доната, то:

Ладно, теперь про каталог!

Найти каталог очень просто, для этого в верхнем левом углу находится кнопка "Catalog". Нажмите на неё - вы переходите в страницу каталога.



Мы видим, сколько вещей в Каталоге. Есть и бандлы RTHRO, всякое. Они продаются за робаксы. Есть бесплатные,но их всего несколько. Советую пользоваться фильтрами и поиском: они помогут вам точно отыскать какую-то вещь.



Плейсы (режимы)

Игроки в ROBLOX, если по всякому хорошо разбираются, то у них будут хорошие плейсы.

Вы можете создать свой плейс с помощью ROBLOX Studio. Но отойдём от этого подальше.

Кнопка "Games" находится слева от кнопки "Catalog".



Открыв, вы увидите бесчисленное количество игр, созданных группами в ROBLOX или пользователями. Они идеальны и уникальны, один не похож на другой!

Чтобы начать играть, нажмите на любой режим какой понравился Вам. Я выбираю Jailbreak.



Нажимая на кнопку Play, вам предложат установить лаунчер. После установления вы нажимаете Play и вперёд!

Про бейджи. Бейдж (ачивка, значок) можно получить, стоя на чём-то, выполняя задания или просто так. Бейдж занесётся в инвентарь. Бейдж можно сделать, используя робуксы: 100R$ - 1 бейдж.

Пример:





Заключение (эпилог)

Это моя первая статья на этом сайте, связанной с ROBLOX. Получилось что-то среднее с чем-то. Я опирался на эту статью (ссылка: https://gamehag.com/ru/статьи/-roblox2), и некоторые информации с ROBLOX вики. Главное в том что я старался передать всё основное, что нужно знать игроку в ROBLOX. Всё взято с пользователя LordKirilliys, немного переделанная версия. Не думайте что это коппипаста (копирка) - сравните.

Надеюсь, что вы прочитали эту статью. С уважением, искренне ваш TheZeroxxer.