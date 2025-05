Популярность PUBG/Fortnite

Скины на оружие и партия костюмчиков

Все знают, что в наше время такие игры, как PUBG и Fortnite имеют огромную популярность и ни с кем не хотят ею делиться. По своей популярности PUBG уже превосходит даже такие игры как Dota2, CS:GO и в какой-то степени даже World of Warcraft. Продано более 20 миллионов копий игры. По количеству игроков игра заняла второе место, сразу после League of Legends. Сейчас я попытаюсь объяснить вам почему это так и попробовать понять причину столь огромной популярности. Итак, начнем! PUBG и Fortnite - игры в жанре королевской битвы. Он [жанр] совмещает элементы выживания с режимом last standing. Наверное,популярности этих игр - именно их жанр. Ведь раньше до появления этих игр такого жанра не было ни у одной игры. Это и понравилось игрокам.Однако, есть же и другая "сторона медали".Мы знаем, что игра плохо оптимизирована. Большая часть компьютеров не в состоянии воспроизводить ее на высоких настройках, да и с минимальными игра запустится не у всех. Что касается консолей, то это полная катастрофа. Даже флагман Xbox One X не в состоянии выдать необходимую производительность. С постоянными рывками, дропами кадров и дисконнектами придется смириться. Стабильные 60 кадров не удастся получить ни на одной платформе. Безусловно, это печально.Следовательно, можно предположить причину популярности- небольшие системные требования. Если у вас скажем так слабый ПК и вы хотите поиграть в PUBG или что-то похожее, то вам подойдёт игра Fortnite. Именно ее схожесть с первой игрой даёт ей огромную популярность.Вторая отрицательная черта -– одна из самых острых проблем в игре. Игроки жалуются на постоянные убийства со стороны читеров. НО! С добавлением функции Kill Cam, показывающей игрока, убившего Вашего персонажа, бороться с читерами станет еще проще.Опять же, хочется выделить уникальный режим: Королевская битва, который не имеет аналогов.Ещё одним доказательством популярности является количество зрителей, смотрящих PUBG на Twitch достигло показателя в 200 миллионов… И это бьёт все рекорды!Вернёмся к продажам - всего за 2 дня было продано более 1 миллиона копий для Xbox.Следующий факт, даже недостатком не хочется назвать - это игрушечная физика транспорта. Лучше 1 раз увидеть.Ну как вам?К тому же, почему многие игроки переходят от Доты или же от Контры? Да потому, что все эти игры уже всем надоели. А вот две наших игры - что-то новое и неизведанное. И это! Игроки это понимают. К тому же, вишенкой на торте, будут постоянные слухи и хайп этой игрушки. На ютуб заходить - так этого пупка и форточки столько, что лучше даже не вникать, иначе, вас поглотит вселенная пупка и форточки )))))В последнее время, кроме пупка, пробилась в свет и форточка. А почему? Наверное потому, чтоНадеюсь, я постарался описать эту игру и показать на все недостатки и положительные свойства.