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EarnНовостиПопулярность PUBG/Fortnite
Автор: Gamehag в March 2, 2019
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Популярность PUBG/Fortnite

Популярность PUBG/Fortnite

Все знают, что в наше время такие игры, как PUBG и Fortnite имеют огромную популярность и ни с кем не хотят ею делиться. По своей популярности PUBG уже превосходит даже такие игры как Dota2, CS:GO и в какой-то степени даже World of Warcraft. Продано более 20 миллионов копий игры. По количеству игроков игра заняла второе место, сразу после League of Legends. Сейчас я попытаюсь объяснить вам почему это так и попробовать понять причину столь огромной популярности. Итак, начнем!PUBG и Fortnite - игры в жанре королевской битвы. Он [жанр] совмещает элементы выживания с режимом last standing. Наверное, первая причина популярности этих игр - именно их жанр. Ведь раньше до появления этих игр такого жанра не было ни у одной игры. Это и понравилось игрокам.
Однако, есть же и другая "сторона медали".
Мы знаем, что игра плохо оптимизирована. Большая часть компьютеров не в состоянии воспроизводить ее на высоких настройках, да и с минимальными игра запустится не у всех. Что касается консолей, то это полная катастрофа. Даже флагман Xbox One X не в состоянии выдать необходимую производительность. С постоянными рывками, дропами кадров и дисконнектами придется смириться. Стабильные 60 кадров не удастся получить ни на одной платформе. Безусловно, это печально.
Следовательно, можно предположить причину популярности Fortnite - небольшие системные требования. Если у вас скажем так слабый ПК и вы хотите поиграть в PUBG или что-то похожее, то вам подойдёт игра Fortnite. Именно ее схожесть с первой игрой даёт ей огромную популярность.
Вторая отрицательная черта - проблема читерства – одна из самых острых проблем в игре. Игроки жалуются на постоянные убийства со стороны читеров. НО! С добавлением функции Kill Cam, показывающей игрока, убившего Вашего персонажа, бороться с читерами станет еще проще. 
Опять же, хочется выделить уникальный режим: Королевская битва, который не имеет аналогов.
Ещё одним доказательством популярности является количество зрителей, смотрящих PUBG на Twitch достигло показателя в 200 миллионов… И это бьёт все рекорды! 
Вернёмся к продажам - всего за 2 дня было продано более 1 миллиона копий для Xbox.
Следующий факт, даже недостатком не хочется назвать - это игрушечная физика транспорта. Лучше 1 раз увидеть.




Ну как вам?
К тому же, почему многие игроки переходят от Доты или же от Контры? Да потому, что все эти игры уже всем надоели. А вот две наших игры - что-то новое и неизведанное. И это САМАЯ ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА! Игроки это понимают. К тому же, вишенкой на торте, будут постоянные слухи и хайп этой игрушки. На ютуб заходить - так этого пупка и форточки столько, что лучше даже не вникать, иначе, вас поглотит вселенная пупка и форточки )))))
В последнее время, кроме пупка, пробилась в свет и форточка. А почему? Наверное потому, что 
  • Скины на оружие и партия костюмчиков
  • Новая карта, призванная повысить градус экшена на квадратный километр
  • Копирование игрового режима с увеличенным числом игроков в отряде

Надеюсь, я постарался описать эту игру и показать на все недостатки и положительные свойства.
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