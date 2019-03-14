Популярность Minecraft сегодня

В настоящее время просто невозможно найти человека, который бы не знал про Minecraft. Да, эта игра была создана еще в далёком 2009 году (#10yearchallenge) и уже поздно об этом высказываться, однако, ПРИЧИНЫ сохранившейся популярности игры минувших лет:

Minecraft был выпущен в 2011 году. В то время он не был популярной и большой игрой. Minecraft был создан Notch, а затем он стал собственностью Mojang. После того, как игра была официально выпущена, она стала популярной в течение нескольких месяцев. Mojang даже не рекламировал игру, но популярность росла с каждым днем все больше и больше.





Теперь, даже спустя много лет, он по-прежнему так же популярен, как и на дату запуска. Но как игра может быть популярной даже после такого длительного периода времени? Другие популярные названия, такие как Call of Duty, Battlefield и Crysis, устаревают только через 1 или 2 года. В чем секрет Minecraft? Это очень просто. Самое большое намерение современных игр - иметь лучшую графику.

Многие современные игры имеют реалистичную графику. Хотя игра с потрясающей графикой - это хорошо, но и плохо. Эти игры можно запускать только на высококлассных компьютерах с самыми быстрыми процессорами и самыми мощными графическими картами. Компьютеры, подобные этим, стоят тысячи долларов. С другой стороны, хотя Minecraft был создан с современным движком, он имеет графику игры 2000 года.

По этой причине Minecraft не требует мощного компьютера. Minecraft может работать даже на компьютере с оперативной памятью всего 1 ГБ. Вторая причина заключается в том, что у Minecraft нет преемника. Популярные названия всегда имеют преемников.





С точки зрения продаж игра определенно продолжает расти. У него был сторонний разработчик, который создал отдельную историю об этом, он постоянно получает поддержку со стороны Microsoft и Sony. Одни только консольные продажи гарантировали, что эта игра не умрет еще как минимум 5–10 лет.

Последняя и, вероятно, основная причина популярности Minecraft в том, что у него нет фиксированной истории.

Почти в каждой современной игре есть короткая кампания, которая может быть завершена в течение одного дня, и все. Тогда вам придется играть на многопользовательском режиме. С другой стороны, Minecraft бесконечен. У него нет заданной истории. Каждый пользователь создает свою историю и кампанию. Вам предстоит создавать инструменты, добывать, создавать красивый дом и собирать предметы.

Вы можете создавать тысячи зданий. Там нет ограничений. Как говорят многие люди, единственное ограничение Minecraft - это ваше воображение. У Minecraft большое сообщество. Есть тысячи серверов, на которых вы можете играть. Сообщество мудрое, но оно в упадке. Старых игроков нет, а новых игроков (к лучшему или худшему) продолжают поддерживать игру. Лично я больше не играю в нее, я остановился после 1.2.5, хотя и ненадолго подобрал ее для выпуска консоли.

Minecraft по-прежнему остается визитной карточкой игр, и потребуется некоторое время, чтобы официально объявить его «мертвым».

К тому же, сколько вы знаете Ютуберов, которые пилят свой контент по Майнкрафт? Их очень много, даже сейчас они набирают большое количество просмотров! И в большинстве этом – КАНАЛЫ-МИЛЛИОННИКИ!