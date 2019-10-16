Новости Gamehag #2 - Robux vs. Minecraft - началось новое мероприятие!

Мы счастливы представить вам абсолютно новый тип мероприятий, который позволит вам решить раз и навсегда…
Теперь вы можете занять место и помочь своей любимой игру выиграть. Соберите баллы вместе с другими пользователями Gamehag! Вот что ты можешь сделать:
+1 балл - реакция или комментарий под нашими постами на социальных платформах посвященных твоей игре.
+1 балл - поделись нашим постом с #TeamMinecraft или #TeamRoblox
+1 балл - Добавь на свою профильное фото накладку своей команды на профиле в Facebook!
+5 баллов - напиши статью о Roblox или Minecraft (чтобы она была принята).
+10 баллов - за каждый открытый сундук Roblox или Minecraft
+1 балла - за каждые потраченные 20 Камни Душ на награды связанные с Roblox или Minecraft
Акция будет длиться между 16 Октября и 4 Ноября 2019. После этого, игра с наибольшим количеством баллов получит -20% скидки на все связанные с ней наградами в нашем магазине!
Оставайся на волне - мы будем регулярно публиковать обновленные результаты на наших социальных медиа.
Партия классических GOAT с жанра RPG приземлились в нашем магазине. Теперь ты можешь получить хорошо зарекомендовавшие себя игры:
The Witcher: Enhanced Edition (I, II) Star Wars: KOTOR (I, II)
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