Новости Gamehag #2 - Robux vs. Minecraft - началось новое мероприятие!

Здравствуйте ведьмы и маги Gamehag!

Мы счастливы представить вам абсолютно новый тип мероприятий, который позволит вам решить раз и навсегда…

Что лучше? Roblox or Minecraft?

Теперь вы можете занять место и помочь своей любимой игру выиграть. Соберите баллы вместе с другими пользователями Gamehag! Вот что ты можешь сделать:

+1 балл - реакция или комментарий под нашими постами на социальных платформах посвященных твоей игре.

+1 балл - поделись нашим постом с #TeamMinecraft или #TeamRoblox

+1 балл - Добавь на свою профильное фото накладку своей команды на профиле в Facebook!

+5 баллов - напиши статью о Roblox или Minecraft (чтобы она была принята).

+10 баллов - за каждый открытый сундук Roblox или Minecraft

+1 балла - за каждые потраченные 20 Камни Душ на награды связанные с Roblox или Minecraft

Во время акции каждая Minecraft или Roblox награда имеет скидку в - 5%.

Акция будет длиться между 16 Октября и 4 Ноября 2019. После этого, игра с наибольшим количеством баллов получит -20% скидки на все связанные с ней наградами в нашем магазине!

Оставайся на волне - мы будем регулярно публиковать обновленные результаты на наших социальных медиа.

Что еще:

Партия классических GOAT с жанра RPG приземлились в нашем магазине. Теперь ты можешь получить хорошо зарекомендовавшие себя игры:

The Witcher: Enhanced Edition (I, II) Star Wars: KOTOR (I, II)

Half-Life 2: GOTY Edition Quake

Crysis

Halo: Reach

Halo 3

и многие другие!

Мы также хотим поддержать вторую молодость League of Legends новыми подарочными картами:

League of Legends 10 EUR RP Card (EU servers)

League of Legends 20 EUR RP Card (EU servers)

Подарочные карты для других серверов - вскоре :)