Обзор Fortnite:Save The World

Впервые продаваемый в качестве уникального кроссовера между базовым зданием и коллекцией ресурсов Minecraft и режимом Gears of War, недавно компания Fortnite была в новостях об успехе (и противоречии) своего режима Free 2 Play Battle Royale. Потратив бесчисленное количество часов, играя в режиме «Survive The Storm» Player Vs Environment на двух разных платформах, я готов поделиться своими подробными впечатлениями от опыта Fortnite в PVE, который существует в настоящее время.Когда я сел, пытаясь обобщить игровой процесс Fortnite в удобочитаемом описании, я обнаружил, что игра почти неописуема. Это не потому, что Fortnite - плохая игра - отнюдь не так, Fortnite быстро стала одной из моих ежедневных игр «go to» вместе с Overwatch и Final Fantasy XIV, когда я хочу многопользовательское исправление. Просто в игре так много взаимосвязанных систем, что легко представить, что ничего не подозревающий игрок будет поражен с первого взгляда.Для простоты, я собираюсь обратиться к пешим, многопользовательским миссионерским многопользовательским миссиям от 3-х человек как «Миссия», а также к разделу «Управление играми», «Управление статистикой» и «Управление предметами» в Fortnite как «Домашнее хозяйство», чтобы упростить задачу.Действия в Fortnite делятся на многочисленные типы миссий, где игрок должен работать вместе с командой из 3 других выживших, чтобы обеспечить цель / оставшийся в живых / x # предметов в большом открытом куске карты и построить хорошо защищенный форт до того, как инициирование последовательности защиты, подобной моде орды. Если это звучит формально, это так, но количество творческой свободы, которую Fortnite предоставляет игрокам, когда дело доходит до строительства базы, стратегии и бонусных целей, позволяет каждому матчу Fortnite чувствовать себя уникальным.Начальные этапы любой миссии в Fortnite можно рассматривать как чистый хаос - целую команду людей, работающих над общей целью, но у каждого из которых есть свои собственные потребности. Игрок A может найти цель прежде, чем кто-либо другой будет готов начать раздел защиты в режиме Орды, в то время как Игрок B ищет серверные стойки, чтобы завершить свой ежедневный квест, а игрок C спасает выживших, чтобы укрепить их ряды (подробнее об этом в следующем разделе) , Несогласованные команды или те, у кого плохое общение, часто обречены на провал - особенно во время ограниченных по времени событий и миссий более высокого уровня.Когда команде приходит время строить свой форт, чтобы защитить свою цель, что является лучшим выбором? Железные стены под защитой конструктора Forcefield? Дешевле деревянных стен, защищенных всеми четырьмя героями с оружием ближнего боя? Открытый характер команд HOW для достижения их общей цели - одна из красот Fortnite. Я выполнял одну и ту же миссию четыре раза и каждый раз получал разные результаты: в одном случае целая команда построила воронку с зомби с деревянными стенами, выстланными ловушками с шипами, и в той же миссии в другой команде мы выстроили переднюю часть нашего форта прыжковые площадки, которые заставили бы зомби взлететь в воздух и приземлиться на смерть.Форты можно разбить на 4 основных компонента: полы, стены, крыши и ловушки (которые можно разместить на стенах или на полу). Каждый Герой разделяет одни и те же четыре основных типа Стен и Крыш Полов - Железо, Дерево и Камень, но команда должна учитывать, сколько ресурсов у них есть в наличии. Каждый игрок может нести максимум 999 каждого ресурса, и инвентарь для них остается постоянным между матчами, но когда вы начинаете укреплять хорошо построенный форт с защитой уровня 2 или 3, отдельные пулы ресурсов могут довольно быстро высохнуть. Я потерял больше чем несколько миссий просто потому, что наша команда не принесла достаточно ресурсов, чтобы обеспечить весь наш проект форта, а задняя часть форта была не более чем парой деревянных гвоздей, прибитых к стене. Так же, как коммуникация является ключом к КОГДА должна быть заявлена цель, так же важно, когда речь идет о дизайне форта, о том, какие части нужно модернизировать, и стратегии защиты команды.домоводствоПосле того, как действие успокоилось, герои сохранили день и выполнили свою миссию, что еще нужно сделать в Fortnite? Получается совсем немного, если вы не против управления и манипулирования различными статистическими данными. Когда не в боевом сценарии, игрокам предлагается повышать уровень своих играбельных героев, управлять группами выживших, которые предоставляют широкие бафы и дополнительные бусты и тратить свои очки навыков. Это, вероятно, звучит очень похоже на занятую бэк-эндом работу по управлению партией в RPG, а не шутер, да, одна из самых сложных вещей в Fortnite может возникнуть из-за того, что вы решаете, какой тип сборки вы собираетесь использовать, а что нет. ужасающие чудовища шторма.