Обзор Fortnite:Save The World

Дождь

Gem193

novice rank iconJB CAIGNEC: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconJB CAIGNEC: Capybara stare emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: blobDance emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem183 из Дождя.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconJadiel Cabrera: POGSLIDE emote (inline chat version)
novice rank iconJadiel Cabrera: xd
novice rank iconZera: pepeJAM emote (inline chat version)
novice rank iconfra4: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem76 от Дождя.
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconBrett Thomas: Ну
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: PogU emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem110 от Дождя.
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: pepeJAM emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconЮліанна: peepoPooPoo emote (inline chat version)
novice rank iconЮліанна: pepeMeltdown emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank iconAlexis QLF: ПРИВЕТ
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconLeszek9028: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconbuffighter144: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem278 от Дождя.
novice rank iconDabeh: asd
novice rank iconZera: catJAM emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank iconDoremon Utopia: как получить подарочную карту Steam
novice rank iconDoremon Utopia: Привет
novice rank iconAARMAN AHMED: Привет
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem141 от Дождя.
novice rank iconZera: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: Packwatch emote (inline chat version)
novice rank iconbrawler last: Capybara stare emote (inline chat version)
SystemGamehag: 5 пользователей получили Gem130 от Дождя.
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconigorche185: привет, мир
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconM3Iisa: catKISS emote (inline chat version)
novice rank iconRafsonGames: Почему предыдущие аккаунты были удалены?
novice rank iconRafsonGames: Привет
Войдите, чтобы начать общение в чате

35

0/160

EarnНовостиОбзор Fortnite:Save The World
Автор: Gamehag в April 2, 2019
(55 ratings)
Обзор Fortnite:Save The World

Обзор Fortnite:Save The World

Краткий обзор Fortnite:Save The WorldВпервые продаваемый в качестве уникального кроссовера между базовым зданием и коллекцией ресурсов Minecraft и режимом Gears of War, недавно компания Fortnite была в новостях об успехе (и противоречии) своего режима Free 2 Play Battle Royale. Потратив бесчисленное количество часов, играя в режиме «Survive The Storm» Player Vs Environment на двух разных платформах, я готов поделиться своими подробными впечатлениями от опыта Fortnite в PVE, который существует в настоящее время.



Когда я сел, пытаясь обобщить игровой процесс Fortnite в удобочитаемом описании, я обнаружил, что игра почти неописуема. Это не потому, что Fortnite - плохая игра - отнюдь не так, Fortnite быстро стала одной из моих ежедневных игр «go to» вместе с Overwatch и Final Fantasy XIV, когда я хочу многопользовательское исправление. Просто в игре так много взаимосвязанных систем, что легко представить, что ничего не подозревающий игрок будет поражен с первого взгляда.

Для простоты, я собираюсь обратиться к пешим, многопользовательским миссионерским многопользовательским миссиям от 3-х человек как «Миссия», а также к разделу «Управление играми», «Управление статистикой» и «Управление предметами» в Fortnite как «Домашнее хозяйство», чтобы упростить задачу.

Действия в Fortnite делятся на многочисленные типы миссий, где игрок должен работать вместе с командой из 3 других выживших, чтобы обеспечить цель / оставшийся в живых / x # предметов в большом открытом куске карты и построить хорошо защищенный форт до того, как инициирование последовательности защиты, подобной моде орды. Если это звучит формально, это так, но количество творческой свободы, которую Fortnite предоставляет игрокам, когда дело доходит до строительства базы, стратегии и бонусных целей, позволяет каждому матчу Fortnite чувствовать себя уникальным.



Начальные этапы любой миссии в Fortnite можно рассматривать как чистый хаос - целую команду людей, работающих над общей целью, но у каждого из которых есть свои собственные потребности. Игрок A может найти цель прежде, чем кто-либо другой будет готов начать раздел защиты в режиме Орды, в то время как Игрок B ищет серверные стойки, чтобы завершить свой ежедневный квест, а игрок C спасает выживших, чтобы укрепить их ряды (подробнее об этом в следующем разделе) , Несогласованные команды или те, у кого плохое общение, часто обречены на провал - особенно во время ограниченных по времени событий и миссий более высокого уровня.

Когда команде приходит время строить свой форт, чтобы защитить свою цель, что является лучшим выбором? Железные стены под защитой конструктора Forcefield? Дешевле деревянных стен, защищенных всеми четырьмя героями с оружием ближнего боя? Открытый характер команд HOW для достижения их общей цели - одна из красот Fortnite. Я выполнял одну и ту же миссию четыре раза и каждый раз получал разные результаты: в одном случае целая команда построила воронку с зомби с деревянными стенами, выстланными ловушками с шипами, и в той же миссии в другой команде мы выстроили переднюю часть нашего форта прыжковые площадки, которые заставили бы зомби взлететь в воздух и приземлиться на смерть.




Форты можно разбить на 4 основных компонента: полы, стены, крыши и ловушки (которые можно разместить на стенах или на полу). Каждый Герой разделяет одни и те же четыре основных типа Стен и Крыш Полов - Железо, Дерево и Камень, но команда должна учитывать, сколько ресурсов у них есть в наличии. Каждый игрок может нести максимум 999 каждого ресурса, и инвентарь для них остается постоянным между матчами, но когда вы начинаете укреплять хорошо построенный форт с защитой уровня 2 или 3, отдельные пулы ресурсов могут довольно быстро высохнуть. Я потерял больше чем несколько миссий просто потому, что наша команда не принесла достаточно ресурсов, чтобы обеспечить весь наш проект форта, а задняя часть форта была не более чем парой деревянных гвоздей, прибитых к стене. Так же, как коммуникация является ключом к КОГДА должна быть заявлена цель, так же важно, когда речь идет о дизайне форта, о том, какие части нужно модернизировать, и стратегии защиты команды.

УПРАВЛЕНИЕ СТАТИСТИКОЙ - ИГРА ОТ СЕБЯ В FORTNITE
домоводство



После того, как действие успокоилось, герои сохранили день и выполнили свою миссию, что еще нужно сделать в Fortnite? Получается совсем немного, если вы не против управления и манипулирования различными статистическими данными. Когда не в боевом сценарии, игрокам предлагается повышать уровень своих играбельных героев, управлять группами выживших, которые предоставляют широкие бафы и дополнительные бусты и тратить свои очки навыков. Это, вероятно, звучит очень похоже на занятую бэк-эндом работу по управлению партией в RPG, а не шутер, да, одна из самых сложных вещей в Fortnite может возникнуть из-за того, что вы решаете, какой тип сборки вы собираетесь использовать, а что нет. ужасающие чудовища шторма. 
ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играх

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности