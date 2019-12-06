Сюжет Fortnite 5-6 сезоны часть 2

Здравствуйте! В прошлой статье я ознакомил вас с тем, что происходило в игре в 1-4 сезонах. Сегодня же мы поговорим о пятом и шестом.

Эти два сезона считаются чуть ли не наилучшими, на что также повлиял увлекательный сюжет.Когда ракета взлетела в воздух, она направилась в центральную часть карты - Брошенные башни. Но не тут-то было - над зданиями в локации появился разлом, в который и влетела ракета. Появившись над Полями погибели, она полетела в сторону Подлого пруда, а оттуда улетела вверх и скрылась в неизвестном направлении.Буквально на следующий день после этого на арке Далекого домика появился разлом, который вскоре исчез. Такие аномалии происходили еще с многими вывесками. Чуть позже в разных местах на острове начали появляться новые разломы. Именно после этого и начался пятый сезон.Тогда карта изменилась до неузнаваемости: На месте топкой трясины и тюрьмы появилась песчаная местность, в центре которой находились Пышные пальмы. А на другом конце Акры анархии были заменены на Ленивые лунки (одна из моих любимых локаций). Также в западном конце острова появился Поселок викингов. К тому времени Вероломная воронка уже полностью заросла растительностью, причем гравитационные камни пропали, а исследовательский центр выглядел заброшенным.Спустя пару недель в честь дня рождения Fortnite на карте появились торты и декоративные шарики, а еще через неделю разлом в небе, оставленный ракетой, начал потихоньку сжиматься. А еще через некоторое время разлом довольно сильно уменьшился и стал фиолетового цвета. Из него начали бить фиолетовые лучи, все чаще и чаще. И в конце образовался неизвестный куб.Буквально через несколько часов он начал перемещаться и в скором времени оказался между Полями погибели и Колкими ключами, создавая там некое поле, в котором гравитация почти отсутствует. Спустя сутки он продолжил движение, а прямо под ним появилась какая-то руна, которая в дальнейшем и являлась источником поля низкое гравитации.Пройдя по этому пути, куб пошел к Подлому пруду и, дойдя до него, начался завораживающее игроков зрелище! Он упал в воду и начал тонуть, в результате чего по пруду можно было прыгать на большие дистанции. В таком состоянии локация оставалась вплоть до наступления шестого сезона.В нем куб вернулся совершенно в другой форме. Он вознесся вверх, держа на себе дом, находившийся в центре Подлого пруда.В шестом сезоне в Хмурых холмах появился замок; зона вокруг рун стало безжизненной, а в ее области появились зловещие камни, съев которые можно было становиться призраком. На следующий день парящий остров приблизился к седьмой руне, поднял ее в воздух и начал высасывать из нее энергию. В процессе этого в поврежденной зоне появились гейзеры, которые подкидывали игроков в воздух. В подвале дома на парящем острове появлялись необычные наросты кубической формы. Через несколько дней руна опустилась на землю, а куб перешел к другой и делал абсолютно то же самое, в результате чего на парящем острове появлялось все больше кубических наростов.Когда куб поглощал оставшуюся последнюю руну, все остальные прибыли к нему, после чего тот принялся снова высасывать из всех энергию.По окончанию куб направился к переименованному Проточному пруду и с помощью энергии из воронки начал создавать портал, становившийся все больше и больше. Как раз тогда началось событие Fortnite кошмары.Куб бил молниями в портал, от чего создавался портал в другом месте, из которого молнии били уже в землю, и на месте удара создавалось место появление монстров куба. Таким образом, тот призвал свою армию для захвата острова. Однако вскоре куб начал трескаться и с каждым днем его состояние все больше ухудшалось. Через неделю от куба начали исходить странные звуки, а раз в час из него капала какая-то неизвестная субстанция, которая, по-видимому, служила ему жизненной энергией. В итоге произошло захватывающее событие!Куб взорвался... Остров был уничтожен, но игроки попали в некое местоЭта бабочка, так сказать, дала острову и персонажам второй шанс, вернув все как было. Но со стороны Фабрики альянса вдали появилось странное белое облако, которое приближалось все ближе к острову. Вскоре можно было увидеть гигантский айсберг, на вершине которого виднелась башня. Игроки ждали приближения этого гиганта, который и принес с собой седьмой сезон.