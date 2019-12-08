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EarnНовостиСюжет Fortnite 10 сезона часть 5
Автор: Gamehag в December 8, 2019
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Сюжет Fortnite 10 сезона часть 5

Сюжет Fortnite 10 сезона часть 5

Всем привет! Эта часть, в которой я рассказываю вам о сюжете игры, будет, к сожалению, последняя.

Как известно, чтобы победить монстра, робот использовал силу из нулевой точки, и из-за этого она начала трескаться, в итоге взорвалась, что и перенесло игроков в 10 сезон.
Взрыв задел и Джоунси, перенес его в некое место, где тот летел. Там персонаж встретил ракету из 4 сезона, тактический пистолет пулемет, ламу, скелета, бабочку, давшую острову второй шанс; куб, снеговика, пару скинов из 10 сезона и банан. Позже герой упал на землю, и над его головой оказался тот самый метеорит, разрушивший Старый склад.
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Взрыв нулевой точки вызвал временной парадокс. В результате, по всему острову появились некоторые аномалии. Вокруг нулевой точки можно было прыгать: там гравитация не действовала, а время остановилось. Внутри метеорита находилась пустая капсула пришельца, из которой тот сбежал и скрылся в каком-то складе, где создал лабораторию по созданию временного магнита, создававший на поставленном месте то, что захочет пришелец, с помощью энергии из нулевой точки. В итоге, на месте Новых башен появилась новая локация - Селение старателей, где нельзя было строиться игрокам. Также появилось новый "транспорт" - робот B.R.U.T.E.
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Но пришелец и не думал останавливаться: он улучшил свою лабораторию и установил такой же временной магнит в локации Гигантский супермаркет. После активации он вернул Торговую точку, в которой находились зомби. Потом пришелец поставил временной магнит на футбольном поле, но произошел сбой, поэтому магнит взорвался, забрав с собой и поле.
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Чуть позже временной магнит был поставлен недалеко от Пышных пальм и создал новую локацию в честь игры Bonderlands. После этого пришелец решил сканировать детали робота B.R.U.T.E. а также установил магнит в Полях погибели, что вернуло парящий остров прямиком из 6 сезона, который, в свою очередь, начал движение вокруг острова.
Затем было установлено еще два временных магнита в Пышных пальмах и на замерзшем озере. В итоге, при активации первого получились Топкие пальмы, а второго Засаленная закусочная.
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Вскоре пришелец преобразовал свою лабораторию: на крыше появилась конструкция для запуска ракеты из 4 сезона, постройка которой началась уже буквально через несколько дней. Еще через неделю в Селение старателей появился новый временной магнит, который создал Готэм. Чуть позже строительство ракеты было завершено. А пришелец установил последний магнит, который создал недалеко от Стихийной свалки Прекрасный пригород.
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Тем временем падающие с неба роботы B.R.U.T.E. начали взрываться из-за вируса. А потом на всех телевизорах острова и над складом пришельца появился восьмидневный таймер, по истечению которого ракета должна была запуститься. В это время игроки стали находить записи пришельца, из которых стало ясно, что тот устанавливал временные магниты, чтобы пришельцы из других Вселенных могли проникнуть в эту. После этого началось САМОЕ КРУТОЕ событие в fortnite! Его я рекомендую вам посмотреть на каком-то видео, так как передать полученные эмоции ни словами, ни фотографиями, увы, не смогу! 
Больше мне рассказать нечего, но как только будет что - я напишу об этом статью! До новых встреч!
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