Сюжет Fortnite 1-4 сезоны

Здравствуйте! Во второй главе Fortnite добавилось много новичков. Здесь я расскажу вам о том, что происходило раньше в нашей любимой игре!

В первых двух сезонах ничего, собственно не происходило. Игроки учились строиться, изучали карту, в общем, приспосабливались к новой Battle Royale игре.Но в третьем сезоне разработчики решили добавить что-то такое, что могло бы сделать Fortnite особенным, что бы выделило его среди других похожих игр по типу PUBG - сюжет.В прямом эфире игроки могли наблюдать за тем, как на карту периодически падает метеоритный дождь.Так продолжалось вплоть до четвертого сезона и это был настоящий шок для пользователей, ведь никто этого не ожидал.Приблизительно в конце сезона прямо в центр карты обрушился метеорит, разрушив тем самым локацию Старый склад.Четвертый сезон начинается незадолго после этого. В нем на месте падения метеорита была построена некая исследовательская база, логотип которой очень напоминал "Виндертех" из режима Сражение с Бурей. Вокруг локации, Вероломной воронки, находились камни, съев которые для персонажа практически не существует понятия "гравитация". Можно было прыгать довольно-таки высоко, причем не получая урона от падения.Из-за маленьких метеоритов были повреждены многие локации, в том числе и Брошенные башни и Кошмарный кинотеатр. Но что самое интересное, так это то, что внутри одной из гор появилось, так сказать, убежище злодеев, из которого виднелась огромная ракета. Внутри же было что-то вроде командного центра. В то же время в Топкой трясине готовятся съемки фильма о сражении Омеги и Карбида.В течении следующих нескольких недель продолжалось исследование метеорита в Вероломной воронке, а на карте также появились грузовики, собирающие гравитационные камни. Тем временем с помощью современного оборудования проводилось вскрытие метеорита.Вскоре, завершив исследования, организация столкнулась с сопротивлением, так как внутри того самого метеорита была обнаружена инопланетная капсула, из которой выбрался неизвестный пришелец. Уходя, он полностью разнес исследовательский центр.Спустя несколько дней в убежище злодеев на горе появились осколки метеоритов, что означало одно - пришелец скорее всего скрылся именно там. Подождав еще две недели, игроки смогли обнаружить еще более усовершенствованную ракету и то, что после разгрома, организацию покинула Вероломную воронку.27 июля на всех телевизорах карты высвечивались цифры, представляющие из себя обратный отсчет, по истечению которого прошел самый первый культовый ивент - запуск ракеты.О том, что происходило дальше, вы сможете узнать в следующих статьях, которые я постараюсь написать в ближайшее время.