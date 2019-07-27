Обзор Dead by Daylight

Привет всем! Эта статья о игре Dead by Daylight, которая очень популярна, о ней и пойдёт речь.

Начнём с того, что Dead by Daylight была выпущена в 2017 году и сразу в месяц выхода стала очень популярной. Жанр игры - Многопользовательский Хоррор, где люди играют за персонажей.Насчёт сюжета. Он прям не сразу бросается в глаза, потому-что игра многопользовательская и сюжетной компании тут нет. Но сюжет присутствует в описании самих персонажей, которых очень много и я просто физически не смогу рассказать о всём. В двух словах. Есть маньяки, которые либо психи, либо у них конфликт с одним из выживших. Также присутствуют выжившие, которые наоборот не хотят конфликтовать и пытаются сбежать от маньяков.Перейдём к геймплею. Он по своему интересный и содержит очень много взаимодействия со своей командой. Суть самого геймплея - Выжившим нужно чинить электро-генераторы, которые питают главные ворота, через которые можно сбежать. Маньякам наоборот нужно предотвратить починку этих генераторов. Сначала расскажу всё за выживших. Когда вы чините генераторы - У вас на экране появляются "Скилл-Поинты", если не попасть в безопасную зону, то генератор издаст очень противный звук и маньяк это услышит и придёт к вам. Зон кстати бывает несколько. Безопасная, попав в которую всё будет хорошо, Супер Безопасная, попав в которую не только всё будет хорошо, но ещё и заработаете "Блад-Поинты", о них расскажу в конце статьи, Не Безопасная, попав в которую маньяк услышит всё и придёт к вам. Когда вы почините генератор - Он заработает, но не всё так просто, их всего пять, а вы починили один, так-что вам нужно починить пять генераторов, которые дадут возможность открыть ворота, да их нужно открыть, починив генераторы вы просто питаете всю зону, но ничего не открываете. Процесс открывания ворот долгий и скучный, просто нажимаете на кнопку, стоите и держите её. Но не всё так просто. Вам же нужно ещё бегать, либо скрываться от самого маньяка. Есть два варианта событий - Он вас просто не заметит, либо он вас заметит. И тут я вам сразу расскажу ещё об одной механики геймплея. Если вы чувствуете, что вас догоняет маньяк, то запомните, что по всей области действия раскиданы доски, скидывая которые в подходящий момент вы сможете оглушить маньяка. И тут ещё кое-что. Если вы будете спрашивать у себя: "Как он меня заметил? Я же за камнем сидел!" То запомните, что бегая на кнопку "Shift" вы оставляете следы, которые во первых видит маньяк, во вторых они исчезают. А, если вы не нажимаете на "Shift", то ничего за собой не оставляете. Вернёмся к оглушению маньяка. Оглушив маньяка он ничего не видит пару сотен миллисекунд, потом он может вас заметить, а пока он стряхивает с себя деревянные доски вы можете спрятаться, либо убежать как можно далеко. Также, если вы не уверены, что сможете сбежать - В игре есть шкафы, в которых можно тоже сныкаться.Теперь пожалуй перейдём к стороне игры за маньяка. Маньяки бывают разными, остановимся на стандартном, "Траппер". Ставит капканы и быстро ходит. Когда вы начнёте игру, то заметите, что у вас есть мощный тесак, которым можно кого-нибудь смачно ударить. Пару слов по механики ударов холодным оружием. Если не зажмёте кнопку, то произойдёт моментальный удар, который скорее всего не сможете контролировать, так-что лучше зажимайте кнопку удара, так будет легче играть. Кстати, когда вы попадёте по выжившему два раза, то вы его положите на землю и сможете его поднять и донести до крюка, куда будете вешать его. Ещё капельку про шкафы, вы можете их обыскать, если хотите проверить наличие выжившего. У выживших есть три стадии на крюке. Если персонаж дойдёт до третей и перейдёт порог, то он умрёт. Когда маньяк убьёт троих выживших - У последнего откроется люк, через который он сможет сбежать, а если маньяк успеет быстрее найти, чем выживший, то он сможет его закрыть и выжившему придётся открывать ворота. Когда кстати выжившие смогут починить все генераторы, то будет "Коллапс", у которого есть время, по истечению которого всех выживших сожрёт неизвестный зверь.Пару слов про карты, на которых мы будем выживать. Их очень много, больше пятнадцати штук, они ещё каждые примерно три месяца пополняют свою количество, так-что заскучать тут невозможно.На этом статья закончена, рассказал почти все основные механики игры. Рассказывать всё остальное не вижу смысла, сами посмотрите.