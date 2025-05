Обзор CALL OF DUTY: MW REMASTERED

Когда вы загружаете мультиплеер Call of Duty: Modern Warfare Remastered, он приветствует вас сообщением, приветствующим вас в «оригинальном» шутере от первого лица. Это подходящий дескриптор, потому что незабываемая кампания и многопользовательская игра имели волновые эффекты в своем жанре в течение почти десятилетия с момента его выпуска, и вам будет сложно найти кого-то, кто не согласится. Почему его воздействие продолжается? Нам напомнили, почему с этим ремастером - нет, с этим ремейком - из-за образцового ремонта, который он претерпел. В результате его старение становится более очевидным, но, тем не менее, какое облегчение дышать в шутере старой школы, который выдерживает испытание временем.

Странно, как так мало записей Call of Duty удалось запечатлеть запоминаемость кампании Call of Duty 4: Modern Warfare, но мы точно знаем, почему она сохраняется в совершенстве. Начальные уровни цементируют радикальный терроризм, который идет гораздо глубже, чем вы подозреваете, в конечном итоге выявляя последствия крайнего интервенционизма с растущей угрозой, которая тянет вас с высокими и личными ставками. Учтивые оперативники SAS и шумные солдаты USMC, с которыми вы сражаетесь вместе, вдохновляют дух товарищества, поддержанный блестящими целями и дизайном миссии, которые подчеркивают командную работу, такую как «Шок и страх» и «Один выстрел, одно убийство».Самое главное, что через это переживание проникает напряжение и гравитация, как будто мир на ваших плечах, чтобы протолкнуть каждую вражескую линию взрывной бравадой или требовательной скрытностью. Эта игра, возможно, была переломным моментом для больших частей и интенсивных действий в шутерах, но она не выглядела как легкомысленное или глупое веселье. Как будто игра тонко требует, чтобы вы подходили к миссиям с чувством сдержанности и серьезности, что определенно отражается и в мрачном, тяжелом саундтреке. У персонажей игроков есть ощущение, что они делают вас еще одним винтиком в машине со способностями и ограничениями обычного солдата, а не сверхъестественного спасителя. Мы почувствовали это снова, когда наши ботинки попали в знакомую почву с этой игрой, и мы пропустили ее.В то же время, мы прошли странную игру в дежавю. Оригинальная механика стрельбы, причуды и поведение оружия остаются нетронутыми, но поскольку визуальные эффекты и звук были переработаны до невероятно тщательного уровня, мы переживали старые моменты таким образом, что ощущались совершенно новыми. Мы хотим сказать, что Modern Warfare Remastered выглядит и звучит как свежая игра наравне с современными графическими и слуховыми стандартами, но отдаёт свой возраст классическому геймплею, который вы знаете и любите.Это не просто ремастер, а смехотворно верный римейк. Есть новая одежда и погодные эффекты и капитальный ремонт движений; Есть переделанный персонаж, оружие и экологические активы. Взрывы и звуки оружия были перезаписаны, не говоря уже о реалистичных изменениях, внесенных в анимацию от первого лица с колебанием и ползанием оружия. Независимо от того, являются ли изменения тонкими или очевидными, все они тщательно реализованы, при этом полностью сохраняя ощущение оригинальной игры. Это не что иное, как глубокий подвиг, и Raven Software и ее помощники-разработчики заслуживают похвалы за то, что они, возможно, предоставили самый существенный, мастерский римейк, который мы когда-либо испытывали.С этой замечательной преданностью подлинности приходит сопротивление исправлению недостатков и внесению улучшений или дополнений. Поэтому, хотя мы по-прежнему высоко ценим Modern Warfare, существуют проблемы с ИИ. Товарищи по команде будут досадно блокировать ваш путь, прыгать в поле зрения и демонстрировать полную некомпетентность, когда они игнорируют или не могут убить врагов в пределах своей юрисдикции.Оппозиция также может сбить с толку, когда она решает суетиться или игнорировать вас в некоторых случаях. Несколько миссий, которые были челюстями, потеряли некоторый вес и их способность очаровывать как «Смерть сверху» и «Свинья войны». Есть даже чувство дурака здесь и там, о котором мы не помним раньше, но, несмотря на эти красноречивые признаки возраста, в опытном шутере осталось много энергии и индивидуальности, которые все равно сделали бы его безудержным успехом, если бы он выходил за сегодня первый раз.ЗаключениеCall of Duty 4: Modern Warfare имеет высокую репутацию, и, несмотря на некоторые явные признаки возраста, она остается весьма впечатляющей даже сегодня. Эта игра остается легендой, которую следует уважать за ее основанный, сфокусированный игровой процесс, который вызовет зуд у всех, кто жаждет простых, более чистых шутеров. Modern Warfare Remastered отмечает это наследие обновленными визуальными эффектами и звуком, которые действительно выходят за рамки служебного долга, дополняя старый пакет услуг по уходу для более современной эпохи почти до совершенства.