Обзор Call of Duty: Modern Warfare 3

Call of Duty: Modern Warfare 3 - одна из лучших игр Call of Duty за всю историю. Это показывает, что три серии Modern Warfare лучшие CoDs которые мне удавалось с играть. The Call of Duty Modern Warfare 3 не только хорошая игра с точки зрения игроков, но и успех со стороны Reviewers. Игра выиграла "The Spike Video Game Awards" в 2011, звание лучшего шутера года в 2011, среди мультиплеерных игр, версия на ПК не та хороша как консольная, однако даже на пк есть достаточно много игроков.







История



Большинство читателей этой статьи уже играли в эту игру и имеют небольшую долю симпатии к игре. Было много разных новшеств. Большее число новых версий сейчас не доступны, MW3 старее CoD. Однако я слышу от знакомых тёплые воспоминания о ней, не смотря на её возраст.

В Call of Duty Modern Warfare 2, мы увидели предательство Шепарда. Человека, что убил Госта, Рича в конце концов убил Капитан Прайс и Сап Мак Тавиш (Soap MacTavish). История в Call of Duty MW3 начинается спустя пары часов от смерти Лейтенант-генерала Шепард (Lieutenant General Shepherd). Главный антагонист игры Владимир Марков. Марков не лучший из персонажей в истории игры, но уверен, она лучший негативный персонаж за всё время. Марков бывший спецназовец. От базовых до боевых навыков Марков имеет на высшем уровне, интеллектуал, имеет крайне необычную тактику военных действий. Он также знаком как убийца Захаева (Zakhaev's executioner). Армия России бросила солдат умирать в батальной битве против чеченцев. Важная вещь для создания сильного игрового персонажа: это напоминать о персонажах после большого промежутка игрового времени, такое напоминание о них — это просто магия игр. Марков, наверное, лучший негативный персонаж в истории, Капитан Прайс может самый популярный. История этой игры такая крутая, что, пожалуй, тяжело подобрать слов для точного её описания.



Геймплей

Несмотря на всё геймплей мало изменился, в сравнении с другими играми, фанаты высокого ФПС оценят его. С другой стороны, люди, которые не очень любят в шутеры от первого лица, возможно MW3 лучший вариант чтобы начать играть и по любить этот жанр. Большинство игр не популярны из-за того, что они выполнены в формате single-player, в Call of Duty Modern Warfare 3 незабываемый одиночный геймплей. Первая жалоба относится к истории – она слишком коротка. Call of Duty MW3 имеет 4-5 часов истории, и как по мне этого мало. Не поймите меня неправильно, история отличная, но уж очень короткая.

Касательно мультиплеера. К слову, если вы не любите играть в онлайн, могу посоветовать вам Spec Ops. Spec Ops это дополнение к игре, что добавляет 16 миссий и по правде полностью завершённую историю в режиме кампании. Такой мод был уже на CoD MW2, и возможно вы встречались с ним. Вы получали тогда гораздо больше боёв с этим модом. Борцы всего мира за разнообразие тоже будут рады. Из стелс режима к громадным баталиям, такой опыт вы встретите в этой модификации, хотя такие вещи также и отбивают желание убивать всё больше врагов. В целом Call of Duty Modern Warfare 3 одна из самых нудных игр в которые вы когда-либо играли. Spec Ops вы можете играть как один так и в коперативе. Во втором случае игра даёт больше миссии чем в одиночном режиме. Хоть их количество и не очень велико. Данный мод также добавляет режим выживания. Каждая последующая волна врагов атакует тебя всё сильнее и чаще, до тех пор, пока ты не умрёшь. Тот, кто выживет последним и будет победителем.



Вывод

Не важно играете вы онлайн или в одиночку у Call of Duty Modern Warfare 3 есть что предоставить вам, здесь куда больше контента чем игроку нужно для полного удовлетворения. Большая часть игроков проходит компанию быстро и с наслаждением. Восхитительная, невероятная и фантастическая история ждёт вас в этой игре. Есть множество причин поиграть в неё, поскольку это лучшая часть трилогии. Игра невероятно крута от самого начала до конечных субтитров. И не важно вовсе играете вы с друзьями или в одиночку, вы погрузитесь в изучение контента, игры и она полностью заполнит всё ваше время. Когда вы впервые запустите Call of Duty Modern Warfare 3, вы влюбитесь в неё до конца жизни.