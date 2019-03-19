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EarnНовостиОбзор Assassin's Creed Unity
Автор: Gamehag в March 19, 2019
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Обзор Assassin's Creed Unity

Обзор Assassin's Creed Unity

После того как Ubisoft впустила самую нашумевшую часть, Assassin's Creed Unity, посыпалось море критики, по типу: асаcсины не должны браться за заказы на политиков или принимать участие в ней. Интересно что такой комментарий наталкивает на размышление. До французской революции ассасины остерегались политики, но мы знаем что политики часто притягивают к участию в ней различных людей.

Из за этого в ситуации с Assassin's Creed Unity у нас получилось огромное количество историй, пусть и не всегда интересных. И так у нас есть история  о Париже конца 18-того века, любовная линия между Арно и леди Елис; в придачу противостояние асасинов и тамплиеров,  и поверх всего компания Абстерго, руководимая тамплиерами и их проект в нашем времени.Трейлер Assassin's Creed Unity
 

История

В юнити разработчики пытались сделать нам интересно на всех выше перечисленных фронтах, но если не получится, то сосредоточится на самом основном. К примеру, Арно и Елиза, не плохие персонажи, но только под конец игры они стали проявлять взаимную симпатию, в придачу их отношения начались как-то слишком уж искусственно. Не смотря на важную -- деталь они представляли разные враждующие стороны – не было совсем ничего чтобы мешало их запретной любви. Также она далека от театрального искусства, как собственно я и решил после изучения Елисы. В конце не только потерялось напряжение, но и исчезли все его следы.

Часть с современными тамплиерами из абстерго сейчас слишком много анимаций не имеющих каких-либо важных назначений для понимания игры или хода развития событий. Больше нету никаких разделений личностей для управления, что позволяет больше сконцентрироваться на Арно. По крайней мере история французской революции хорошо развита, и выдержана по лини сюжета Assassin's Creed Unity. В любом случае лучше пройти кооператив и не сюжетные миссии чем те что сосредоточены на одном лишь игроке. Но в месте это даст полную, детальную картину происходящего в этот важный для истории и культуры Франции период. Как всегда вы встретите певцов, знаменитостей. Например Маркиз де Сад, Наполеон. Даже заголовки газет изменялись каждый день.

Париж

Париж невероятен, люди, животные, улицы. Каждая часть рода имеет что-то особенное, и можете увидеть всю эту красоту. Огромная карта, много пространства для активности, заданий, подобно предыдущей Black Flag, просыпается чувство изучить каждый уголок этого мира. Перемещаться можно лишь на своих двух (никаких лошадей, повозок, лодок или суден) и архитектура зданий это позволяет. А факт того что вы можете входить в каждое отдельное здание не так уж и много значит. Куда полезнее было бы побывать в соседних деревнях.

Black Flag показывает что Ubisoft  стоит больше поработать над свободой действий в игре. Например возможность выбрать время визита в Париж. Но это не так работает. Из за временной аномалии теряется та особенная структура – тебе просто нужно прийти из одного места в другое, но они интересны так как превращают прохождение игры в отдых. Вы не скажете что они однотипны потому что имеют однообразные миссии, так как существует множество способов достичь цели.

Миссии

Начало миссий всегда выполнено отлично. Вы не можете выбрать сложность. Но можете выполнять миссию без особой экипировки или навыков, или выбирать более простой для вас вариант прохождения в будущем. Это говорит что разработчики больше поработали над сложностью игры. И признаться лучше чем до этого. Огромное количество денег для закупки необходимого, но вам всегда нужно постараться добыть их.

Игра даёт знать если вы выполнили дополнительное задание. Но игра не сможет простить игру без плана. Вам больше нельзя окружать себя кучей врагов, и ждать пока кто-то ударит для контратаки. Огнестрел стал куда смертельным, и вам стоит быть более изобретательным, чтобы не словить пулю спиной пока вы производите экзекуцию. Более того основные мисси не дают возможности для «трусливых» убийство с дистанции. Но как вы знаете всегда есть скрытый клинок, выручающий почти всегда. Говоря об этом стелс был доработан, отельная кнопка убийства, новые фитчи экипировки, призрак показывающий где враги видели вас последний раз…

Над чем же забыли поработать, так это интеллект противников. Их действия всё еще легко предсказуемы.

Контроль

Быстрое перемещение, так называемый паркур, пополнился новыми анимациями. Увы работает он не так красочно из за того что процесс происходит почти полностью на автомате, паркур не всегда работает как положено. Однако очень классная вещь – вход в окна. Бывает иногда полезной.


Советую поиграть, замечательная игра, с захватывающим сюжетом:)

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