ДИТЯ ARMA И CS:GO- INSURGENCY

CS:GO Для вас слишком казуальна и нереалистична ?

Arma Для вас слишком сложна и непонятна ?

Добро пожаловать в Insurgency! Золотая середина между двумя этими играми!

В этой статье поговорим, почему эта игра заслуживает вашего внимания.

Никакого интерфейса ! Нет этой лишней шкалы здоровья, счетчика патронов, прицела и прочего "мусора", кроме показателя количества магазинов ничего больше нет. Хочешь попасть по врагу ? Целься через мушку !

Здесь вы умираете от пары выстрелов. Броня снижает вашу мобильность и скорость, но дает шанс выдержать на 1-2 попадания больше. Возрождение возможно, но всё зависит от кол-во волн подкрепления. Нет волн? Сиди и смотри как остатки команды продолжают бой без тебя. Поэтому нужно стараться как можно меньше погибать, иначе какой от вас толк?

Атмосфера войны присутствует! Вот бывает хочешь пробежать к точке врага, а все пути туда прикрываются плотным огнем, все вокруг взрывается, все кричат и т.п. Поэтому здесь необходимо продумывать каждый свой шаг и быть осторожным.

Объёмные карты. Карты довольно просторные, поэтому сражения здесь разворачиваются масштабные!

Командная игра важна. Действия должны координироваться для четкой победы. Но взглянем правде в глаза, чаще всего особого тимплея в игре нет. Он здесь не так жизненно необходим как в той же Arma или CS:GO.

В игре есть система классов, где каждый класс имеет свою роль. И если вы не умеете играть за определенный класс, то освободите его, т.к. от этого зависит вся игра.

Я рассказал о самых главных тонкостях игры. В итоге мы имеемЕсть конечно еще больше деталей и своих аспектов, но о них вам придется узнать самим (если вы конечно собираетсь поиграть в Insurgency). Надеюсь этот обзор поможет вам понять стоит ли играть в игру или нет !