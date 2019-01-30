Обзор на Warframe

В наше время игровая индустрия все растет и растет. Рынок становится все более жестоким по отношению к своим разработчикам. Ведь нынешним геймерам сложно угодить. Конкуренция все выше и выше. Некоторые игры держатся в топ уже несколько лет, некоторым предстоит преодолеть эту планку, а некоторые так и остаются в тени долгое время, хоть и сами игры не сказать, что не имеют потенциала. Такие игры можно смело назвать недооцененными. Сегодня я и расскажу о такой игре. Сегодня на обзоре от вашего модератора - Warframe. Стилистика :Игру можно смело отнести к жанру MMO. Разработчики взяли такую многим полюбившуюся тему, как космос и инопланетная раса. Вот честно, я сам не особо сторонник игр о космосе. До сих пор не могу пройти Mass Effect и посмотреть Звездные Войны. Но в эту игру решился сыграть и знаете.... Затянуло. Здесь настолько грамотно все выполнено, что моя "нелюбовь" к космосу отошла на второй план. Даже миссии на полеты смотрятся эффектно. Теперь давайте перейдем к механике.Механика :Что касательно механики.. Нам дано в начале на выбор три Варфрейма. Мэг, Экскалибур или Вольт. Так ж в обучении дается право на выбор оружие, но особо не буду спойлерить, а то и вам охота что-то узнать самим хЪ Вот ранее проводил аналогию с ME, сказать, что механика схожа - вряд ли будет ошибкой. У вас в арсенале три типа оружия: оружие ближнего боя, вторичное оружие (лук, автомат), дополнительное оружие (пистолет). По-сути вы можете их чередовать посреди боя просто меняя назначенной клавишей. Но это еще не все. По мере выполнения квестов вы получите летающие спутники (что повышают вам броню и снижают ее врагам), петов (атакуют врагов, открывают закрытые ящики, что содержат много всего вкусного). А так же 4 стандартные способности, что вам даются сразу, но у каждого Варфрейма они индивидуальны. Так же одна из особенностей - ранг. Ранг - уровень, который вы получаете абсолютно за все. За оружие, петов, спутников, самого Варфрейма и конечно ваш личный ранг. В общем игра работат в режиме конвеера собрал чертеж => создал => прокачал => продал => собрал чертеж....и так далее. Так вы и качаете свой ранг. Бегло вроде бы обо всем рассказал :) А если что-то и забыл, то уже сами сыграете и все увидете.Типы миссий :Я не буду все перечислять, но несколько (основных) все равно назову. Ведь типов миссий и правда огромное количество в игре. И так, начнем===Миссии небесконечного типа===- Зачистка - тип миссий, когда необходимо одолеть определенное количество соперников. В режиме стелса или hack&slash решать уже вам- Захват - тип миссии, что заключается в нахождении и захвате вражеского оперативника. Только не особо медлите, ведь если он успеет эвакуироваться, миссия будет провалена :)- Диверсия - чистой воды саботаж, что ясно из названия. Там есть еще свои подтипы. Но суть в том, что нужно саботировать вражскую базу или корабль.- Спасение - освобождение заключенного, а затем и споровождение до точки эвакуации.- Убийство - основная цель - убить босса. Правда, эти боссы со своей , скажем так, "изюминкой". Нужно найти подход. Иначе повторять миссию придется очень долго. Лучше проходить, конечно, с друзьями.===Миссии бесконечного типа===Миссии, что бесконечны. Состоят из волн. За каждую пройденную 5-тую волну дают вкусняшку- Оборона - суть состоит в нахождении и защите объекта n-ное количество волн- Выживание - как можно дольше выжить под шквалом врагов. Но это не все. Еще присутствует такая сложность, как утечка кислорода.- Перехват - необходимо захватить 4 контрольные точки. Но при этом еще и удерживать, пока не извлечете 100% данных. В соло миссиястановится чуть ли нереальной. Ведь возникает необходимость защищать все 4 точки от нападения враговДумаю , пока что этой информации хватит. Типов миссий еще хватает с головой. Сигналы тревоги, командное наступления и много всего интересного. Я перечислил лишь основные ХЪЗаключение :Не знаю, заинтересовала ли данная статья, но скажу от себя, что игра все-таки расчитана на кооператив. Куда интереснее играть с друзьями, может это мое субъективное мнение... Но некоторые миссии и правда тяжелые для соло. Да и если хотите собрать какого-то костюма, а компоненты находятся на неоткрытой планете, то достаточно попросить хороших людей вам подсобить и провести туда. Иначе сами качаться будете очень долго. На этом все, спасибо за внимание. Если понравилась статья, пишите в комментах. Если нет, то так же пишите :)) Если есть желания увидеть статью на какую-нибудь конкретную игру, буду ждать пожеланий ~