Старые добрые. The Witcher

Первая часть игры The Witcher вышла в 2007 году и не произвела на игроков большого впечатления, ибо постоянную фанбазу SD Project RED получила, в основном, после выхода второй части. Однако сейчас я вам расскажу,и почему не стоит проходить мимо этой части серии.

P.S. это не плагиат, заглавная картинка не прогрузилась

Все начинается с того, что Геральт сбегает от Дикой охоты и его забирают в Каэр Морхен. Однако не успевает он понять, что произошло, как ведьмачью крепость осаждает некий Профессор, который ворует пресловутые мутагены. С этих пор, последние ведьмаки школы волка, расходятся в разные стороны мира, дабы найти виновника-вора. Геральт же отправляется в Вызиму, столицу Тимерии. Сюжет будет направлять вас в сторону злоумышленника, однако с этой тропы можно свернуть, чтобы полностью понять предоставленный игрокам мир.

По ходу прохождения игры, вы можете встать на одну из сторон конфликтующих лагерей : скоятаэли или Орден пылающей розы. А также, в случае, если вы чтите ведьмачьи традиции, то можно принять нейтральную сторону и будь что будь. Помимо этого, игра часто предоставляет вам выбор в других, разного рода, конфликтных ситуациях. Так, практически в любом задании, став на одну из сторон, вы можете навлечь на себя какие-то определенные последствия. К примеру, если вы в первой главе разрешите скоятаэлям взять ящики с оружием, то во второй главе - найдете мертвого мужчину, что мог бы неплохо ускорить продвижение в сюжете, а также дать постоянный заработок.

От сюжета перейдем к геймплэю. Геральт потерял память и забыл как творить даже простейшее колдовство. Ведьмачьи знаки придется искать и изучать по ходу прохождения игры. Варить зелья, он тоже разучился, поэтому рецепты придется учить заново. А чтобы варить знаменитые настойки, придется еще потрудится, ибо Геральт не может создавать столь сильные экстракты просто присев на коленке, ему нужен костер, для разжигания которого потребуется кремень. У костра также можно распределять очки навыков и мутагены.

Система боя точно надолго останется в вашей памяти. Геральт бьется при помощи ведьмачьих стилей борьбы. Они делятся на : силовой, быстрый и групповой. То есть, для ловкого противника силовой стиль не подойдет и их придется постоянно переключать. Комбинируя стили можно создать эффект эпической схватки, особенно когда на вас нападает с десяток врагов. Виды монстров, а также инструкции по их уничтожению тоже ушли в забвения. Вам предстоит либо прочесть о методах сражения с тварями из книг, либо же самому искать подход к сражению с тем или иным монстром. Последнее оказывается труднее, чем кажется, ибо не всех можно убить серебром, лишь одним стилем борьбы или же без помощи специальных масел.

Итог. Первая часть игры получилась ближе к оригинальной вселенной Анджея Сапковского. Она несет интересный сюжет, выбор, который как никак, однако влияет на главного персонажа. Система боя, также разного рода интересные дополнения, кои нигде больше не встречаются. На данный момент графика игры считается устаревшей, однако фанатам книг, любителям сюжета и увлекательного геймплея, стоит опробовать данный продукт.

Всем спасибо. Всем удачного дня.