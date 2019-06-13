Дождь

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EarnНовостиОбзор на The Walking Dead: The Game
Автор: Gamehag в June 13, 2019
(4 ratings)
Обзор на The Walking Dead: The Game

Обзор на The Walking Dead: The Game

Это моя первая статья, так что... эм.. не судите очень строго. Я достаточно долго выбирал игру, по которой писать статью и остановился на The Walking Dead. Эта игра зашла мне в сердце. Я столько переживал играя в эту игру, плакал, сострадал, ненавидел, боялся, но всё равно продолжал идти. 

Still not bitten.


!ОСТОРОЖНО, СПОЙЛЕРЫ!

Первый сезон данной серии игр был выпущен и разработан компанией Telltale Games 24 апреля 2012 года в США. Игра была сделана по мотивам комикса Роберта Киркмана  "Ходячие мертвецы"
Данный сезон делится на 5 эпизодов, а именно:
  1. Новый день.
  2. Жажда помощи.
  3. В долгий путь.
  4. За каждым углом.
  5. Время на исходе.

((Все решения принимает сам игрок, он выбирает, что сказать или сделать, так что сюжет развивается, как он решит. Это интерактивная игра.))
Мы играем за человека по имени Ли Эверетт. Знакомимся мы с ним с самого первого эпизода, когда его везут в тюрьму за убийство сенатора.bP10NMCL51xlnhUy14nHEoZWPjaYxx.jpg
Пока мы будем болтать с офицером, можно увидеть пролетающие мимо вертолеты. И как мы узнаем по радио были замечены взбешенные животные и люди. Тогда-то офицер отвлекается и врезается в ходячего. Машина улетает за дорогу. Полицейский вылетел через переднее стекло, а Ли поранил ногу. 
   Когда мы выбираемся из машины, то идем до офицера, который уже "мертв". 
Ли забирает у него ключи от наручников и отстегивает их. После этого офицер оживает в виде зомби(Во вселенной TWD нет понятия зомби, но я буду их так называть) и нападает на протагониста. Тогда он берет дробовик и кое-как добивает офицера.
    После этого вдали, возле забора мы видим чью-то фигуру, которая быстро пропадает. 
Конечно же на шум сбежалось много ходячих. Тогда ли под действием адреналина добегает до забора и перелазит на крыльцо чьего-то дома. На шум других выстрелов зомби отстали от Ли.
    Там ли встречает восьмилетнюю девочку Клементину, родители которой уехали в Саванну и не вернулись. 8PwwDtOowonNMvji4LYip0w1Wa1fJR.jpg
И после этого знакомства Ли берет опеку над Клементиной и завязывается весь сюжет игры. 
   Позже мы встречаем Шона и Чета, которые толкают машину из затора. Мы им конечно помогаем и она нас отвозят на ферму Хершела. Там Ли перевязывает ногу Хершел Грин владелец данной фермы. Он расспрашивает Ли, где тот поранил ногу, на что мы можем соврать или сказать правду.B5qZvODW24wZmJDx1t5x5ZjXXbz6mJ.jpg
   На его же ферме мы встречаем Кенни и его семью: Дака и Катю. 
    Когда Шон чинит забор, а рядом с ним на тракторе сидит Дак, на них нападают ходячие. И у нас есть выбор: Спасти Дака или Шона. В независимости от выбора Шон умрет, а Дак будет жив, т. к. его спасает Кенни. После этого происшествия Хершел выгоняет нас с фермы, и Кенни предлагает подбросить Ли до Мэйкона. Это родной город Ли и его родных, которые работали в семейной аптеке "Эверетт".
   По чистой случайности бензин заканчивается прямо у аптеки его семьи. Тогда на них нападают ходячие и один даже навалился на Дака, но выходит девушка по имени Карли и помогает нашей команде отбиться от зомби и они укрываются в аптеке, где оказывается уже есть своя группа.  
   Там-то и завязывается большая часть сюжета.



 И поверьте, это одна из самых лучших серий игр по моему мнению. Она эмоциональная, имеет интерактив; хорошие персонажи, которые полностью проработаны и имеют свой характер; И это только первый сезон, в остальных частях еще круче! Возвращения старых персонажей, появление новых. Атмосфера в это игре очень реалистичная. Она позволяет полностью проникнуться данной вселенной. 

Спасибо Telltale за этот шедевр.

Моя оценка данной игре 10/10. Так как плюсов очень много, а минусов я так и не заметил в данном сезоне. 

Всем пока).BbtAIYNgZgBIIhXzNimUtUdoQIWAnd.jpg
   

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