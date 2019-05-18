Не скучный The Sims

Любители игры The Sims 4 часто сталкиваются с одной очень непростой проблемой. Время от времени, когда последнее обновление полностью изучено, дополнениях пройдены, различные дома построены, а симы уже сменили несколько поколений, возникает простой вопрос: "Что же делать дальше?". Становиться скучно и неинтересно играть. И многие откладывают игру в долгий ящик. Но решение есть! В этой статье Вы узнаете, что делать в The Sims 4, когда становиться скучно.

Итак, Вы столкнулись с этой проблемой. Вам скучно. Первое, что возникает в голове:"Начать создавать новых персонажей и строить новый дом" или "Отложу игру пока что, поиграю в другую." Что же можно сделать, когда уже всё перепробовал?Во-первых, можно воссоздать множество персонажей, например как, известные певцы или актёры, себя, друзей, знакомых.Во-вторых, можно построить разные дома, вдохновившись разными картинками архитектурных построек. Можно не играть этими персонажами или в этих домах, но сам процесс создания и строительство весьма разнообразит ваш гейм плей. А если дом или персонаж понравиться, будьте уверены, Вы захотите поиграть;)Конечно же, Вы можете добавить различные моды. Их Вы найдете в большом количестве на разных сайтах. Только скачивайте на проверенных сайтах! Большой выбор модов от причёсок и косметики до предметов мебели и различных действий, которых нет в основной игре.Так же существует множество челленджей, которые Вы можете выбрать из понравившихся и пройти их. Не поверите, но это заставит взглянуть на игру по-новому! С другой стороны, Вы можете сами придумать себе челлендж.Существуют самые популярных челленджи, такие как, "Династия Дисней", где нужно играть разными поколениями диснеевских принцесс, переживать их историю и справляться с их слабостями, "4 стихии", где нужно заселить город, а может и весь игровой мир своими детьми, играя за 4 сестры- стихии (Земля, Вода, Воздух, Огонь) или "100 детей", где нужно родить 100 детей, а это очень сложно, имея ограничение в 8 членов семьи и многие другие. Эти челленджи очень сложно и долго проходить, поэтому играть Вы будете долго и с интересом!А некоторые челленджи связаны с CAS, где Вы можете создать, к примеру, дом или персонажа одним цветом или сделать из некрасивого сима в прекрасного принца или принцессу, играя в роли пластического хирурга. Всё лишь зависит от Вашего желания!Не будем забывать и то, что, оказывается, в игре есть сюжет. Да-да! Вы не ослышались. Существуют семьи, которые живут в каждой версии игры. Та же самая семья Гот и загадочное исчезновение Белы Гот вместе с Доном Лотарио и сестрами Гонгадзе. Вы можете поиграть этими готовыми семьями и понять их характер, желания и судьбы. А возможно, Вы захотите всё переиграть и переделать сюжетную линию игры и к примеру, поженить Дона Лотарио не на Касандре Гот, а на Нине Гонгадзе. А может быть, Вы сможете расскрыть тайну Беллы Гот? Кто знает?Игра The Sims - симулятор жизни, который имеет безграничные возможности для фантазии и творческих идей. Добавьте чуточку фантазии и играйте в своё удовольствие!