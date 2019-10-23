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EarnНовостиМоды для Minecraft 1.14 (часть 3)
Автор: Gamehag в October 23, 2019
(34 ratings)
Моды для Minecraft 1.14 (часть 3)

Моды для Minecraft 1.14 (часть 3)

Когда дело доходит до того, чтобы оставить свой след в мирах Minecraft с помощью собственных творений, эти моды для строительства, не имеют себе равных. Начиная от глобального и заканчивая второстепенным, но полезным, вы никогда не будете строить без них снова, как только попробуете их.

WorldEdit
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Помимо Optifine, WorldEdit определенно является модом для Minecraft, который я использовал больше всего за последние 10 лет. Это потому, что я в глубине души строитель, а WorldEdit - идеальный инструмент для строительства.

WorldEdit с невероятно мощным набором различных команд и инструментов, доступных вам в творческом режиме, практически необходим для своевременного создания обширных строительных проектов, от карт приключений до колоссальных структур и ландшафтов, и в значительной степени всего, о чем вы только можете подумать. С помощью команд вы можете создавать, копировать и вставлять различные чертежи; Вы можете выбирать и заполнять области, создавать фигуры, такие как цилиндры и сферы любого размера на лету, и многое другое.

Create!
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Create! это еще один мод для Minecraft, основанный на строительстве, который разработан для облегчения строительства, предоставляя вам небольшой выбор полезных и увлекательных инструментов, которые помогут выполнить работу быстрее.

Конечно, он далеко не такой обширный, как WorldEdit, но Create! дает вам инструменты, которых нет у WorldEdit: наиболее впечатляюще - возможность разместить специальный блок, который позволяет вам строить симметрично вокруг него. Поместите блок на одну сторону, и он будет отражен на других сторонах по вашему выбору.

MC Paint
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MC Paint - один из тех креативных инструментов, которые могут быть глупыми или блестящими - или и тем, и другим - в зависимости от того, как вы его используете. Проще говоря, мод позволяет вам выбирать любой блок в мире и буквально рисовать по всем сторонам, используя множество инструментов с Microsoft Paint.

Поэтому, конечно, вы можете просто использовать его для рисования смайликов, где хотите ... Но с некоторым воображением MC Paint начинает открываться по новому. Почему бы не использовать его, чтобы оставить сообщение для себя или другого игрока? Или возможно сделать один блок похожим на другой? Хотите, чтобы ваш дом выглядел так, как будто он сделан из алмазных блоков, а на самом деле из обычного дуба? С этим модом вы можете сделать это.

KleeSlabs
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KleeSlabs - еще один чрезвычайно простой мод для Minecraft, который, вместо того, чтобы добавлять в игру множество новых инструментов функций, исправляет одну простую ошибку.

С KleeSlabs, установленным в папке модов, вы сможете разбивать двойные плиты по одной плите за раз, вместо того, чтобы разбивать все это за один раз. Вот и все! И это все, что нужно сделать этому моду, чтобы попасть в наш список лучших модов. Потому что тот факт, что в ванильном Minecraft еще нет этого, и это чертовски раздражает.

Death & Combat - очень большая часть того, что делает выживание в Minecraft настолько заманчивым, но в глазах многих, у ванильного Minecraft есть свои проблемы, касающиеся этих вещей. Итак, эти моды Death & Combat здесь, чтобы помочь оживить ваш боевой опыт в Minecraft.

Classic Combat
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Поднимете руки, все: кто предпочел систему боя с Minecraft 1.7, еще до того, как к оружию были добавлены кулдауны, и вы могли просто заспамить так сильно и так долго, как хотели, пока все плохое не стало мертвым?

Вместо того чтобы жить прошлым и отказываться от обновления до Minecraft 1.14 только из-за боя, почему бы не добавить мод Classic Combat? Он делает именно то, что написано в название мода: он устраняет время восстановления у всех видов оружия, поэтому вы можете драться как в Minecraft 1.7, чтобы дико рубить все, что вам не нравится.

SwingThroughGrass
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SwingThroughGrass - это еще один очень простой мод для Minecraft, который исправляет очень простой, но очень ужасный грех ванильного Minecraft: невозможность бить сквозь траву. Особенно сквозь высокую траву.

Я знаю я знаю. Вы уже кипите в своем кресле, думая о том времени, когда вам нужно было щелкнуть дважды, а не один раз, чтобы убить несчастного цыпленка, приютившегося среди травянистого бугорка сзади. Ну, SwingThroughGrass для вас, гарантируя, что вам больше никогда не придется страдать от этой ужасной несправедливости.

Corail Tombstone
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Умирать в Minecraft - отстой, и тебе очень печально что не нашёл свои вещи, потому что ты не cмог найти, где умер во времени, или потому, что ты умер в лаве, и все было мгновенно сожжено, или что-то еще случилось из-за несчастного случая.

Моды в Minecraft уже несколько лет предоставляют специальные сундуки после смерти и другие варианты той же концепции, но немногие делают это так стильно, как Corail Tombstone, который складывает все ваши вещи в ближайший надгробный камень, когда вы умираете. Благодаря всевозможным вариантам настройки надгробий, как визуальным, так и функциональным, вы можете настроить Corail Tombstone так, чтобы он работал именно так, как вам нужно, и вам больше никогда не страдать от неописуемой боли потери всей руды и трофеев всей вашей экспедиции одним неосторожным неправильным шагом.
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