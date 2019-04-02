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EarnНовостиЧто такое Minecraft?
Автор: Gamehag в April 2, 2019
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Что такое Minecraft?

Что такое Minecraft?

Minecraft- это компьютерная игра (открытый мир). В неё входит различные мини режимы: выживание, креатив и хардкор.Minecraft- эта игра состоит из одних квадратов. Чтобы выжить в это игре нам нужно убивать животных. Можно и не убивать и так как есть множество други видов еды. Для начала нужно добыть несколько блоков дерева. Делаем верстак который делается из 4-ёх  досок(чтобы получить доски, нужно в инвентаре положить в кафт 1-но дерево). После этого ты можешь в нём скрафтить всё что захочешь( то что есть в Minecraft). После этого, мы идём искать любую шахту и добываем в первую очередь булыжник( для крафта каменной кирки). После этого мы ищем железо и добываем киркой(каменной). Следом крафтим печку( для сплава железа), но чтобы что-нибудь сплавить нужен уголь( он находится в шахте) 
После того как мы скрафтили печь и добыли уголь. Мы залазием в неё и ложим нашу руду и уголь(угол в низ, руду вверх). А пока не наступила ночь мы должны найти овечку( для шерсти) или построить убежище из блоков. После того как мы построили надёжное убежище, переживите ночь. После того как вы выжили эту ночь, постойте себе огород (для питания). Сделайте себе мотыгу. . После вспахайте огород и посадите семена(из травы). После этого сделайте ведро из 3-ёх железа. Скрафьте и найдите источник( воду) и исчерпайте. Идите на огород и вскопайте несколько дырок и влейте воду. После того как вы себе добыли еды и оружия. Вы можете свободно идти в шахту и добывать алмазы( алмазы находятся на 12-ом уровне). После того как вы добыли, скрафте алмазную кирку. Добудьте четырнадцать блоков обсидиана. После этого построить портал.     Зажгите её и после этого у вас появится в портал. Вы заходите и попадаете в ад. Это то место где есть различные мобы которые будут вас атаковать, но есть один вид который вас не будет убивать если вы и не троните( Свинозомби).Мир ада нужен для ресурсов в крафте различных зельев. В Minecraft не только есть мир ада но и мир края. В этом мире есть дракон которого нужно убить и после его убийства вы получите яйцо дракона, с помощью этого дракона вы сможете летать даже если вы не в креативе.  Чтобы туда попасть, нужен око края( он делается из эндер жемчуга и файра) Эндер глаз можно добыть из Эндермена(он находится в обыкновенном мире), а файер из эфрида( он находится в аду). После того как вы нашли ингредиенты и скрафтили. Вы должны запульнуть с наружи( в обыкновенном мире) и следовать куда он полетит. После того как он полетит в низ- это значит портал находится в низу и вы должны туда копать но учтите что куда вы будите копать там будут маленькие чешуйки.Когда вы добрались до портала вы должны вставить око края и тогда портал откроется и вы сможете                                                    убить дракона и забрать яйцо.
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