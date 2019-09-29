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EarnНовостиО итогах Minecon и о Minecraft 1.15
Автор: Gamehag в September 29, 2019
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О итогах Minecon и о Minecraft 1.15

О итогах Minecon и о Minecraft 1.15

29 сентября 2019 года состоялся Minecon, где на подробно рассказали о новостях и обновлений Minecraft


Первое что хочется сказать:
-Добавили 2 новых игр: Minecraft Dungeons и Minecraft Earth
-Добавили настолку
-В день майнкона в бедрок версии был доступен бесплатный плащ, его можно было взять.
-Сказали про следующие обновление в майнкрафте.
rE9HEKnRT6f6HMZzHXGVEYG2lYNErd.jpg
-Обновятся горы, добавят новый вид снега , горных козлов и изменят генерацию гор
-В снапшоте уже добавили пчел, мед и их домики. Посадке дуба у каждого дерева есть шанс на появление с домиком пчелок. Мёд собирают с помощью ножниц, а бутылки мёда с помощью обычных бутылок. Пчёлы не агррессивны, но если украсть у них мёд то они нападут, и если пчела тебя ужалит она умрет, и даст эффект отравления. Пчёлы могут тебя ужалить до смерти.
-Добавят воск, блок мёда (Как лизун),добавят крюк (Hook) , 2 блока пойстрийки дома и блок, после попадание из лука будет подавать сигнал разного расстояние (чем ближе к центру тем дальше сигнал.
-В папке снапшота нашли текстуру "кристаллизованного мёда". Информации о данном предмете нет
Обновление ада

-Добавят деревья в аду, новые грибы и траву
-Добавят "поляну песка душ", если зажечь там песок душ, огонь станет синим, добавятся новый блок (неизвестно какой, ниже есть скрины этих нововведений )
-Добавят нового моба "Piglin beasts", адский бык, на сайте идет голосование за именование для данного моба
-Добавят еще нового моба "Piglin" Грубо говоря адский житель. Воюют с исполнителями и людьми (Они своего рода евреи, если вы в золотой броне то они вас не тронут, если кините золото они могут кинуть что нибудь в обмен)
-Исправят баги
O5U7qGcbThH8glK93mND25rYy2eDHu.jpg
Теперь можно поговорить и о новых играх
Minecraft Dungeons:

Это игра в жанре приключения, вдохновленная классическими данжен-кроулерами (типа Binding Of Isaac)
Игра выйдет весной 2020 года

  • Выйдет на PC, Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One и Xbox Game Pass
Minecraft Earth:
Это игра с дополненной реальности. Майнкрафт ворвётся в твою жизнь! Игра не идёт дальше своего оригинал, будет в жанре песочницы, можешь строить, рушить, гулять по миру и чистить данжи! Игра схожа с покемонами, есть моменты где надо ловить мобов, после чего можно поставить их на своей территории. Это онлайн игра, и для того что бы сыграть вам нужен будет постоянный доступ к интернету.
  • Доступна в бете версии на устройствах  iOS 10 и , Android 7 и более новых версий.
    • Есть минус, не запуститься на версиях раньше чем IOS 10 и Android 7.0.0
    • На бету можно записаться наа официальном сайте майнкрафта, только надо быть зарегистрированным!

Вообщем будем ждать выхода 1.15, ждём новый ад, пчёлок и многое другое!
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