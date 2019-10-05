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EarnНовостиНемного об Fortnite!
Автор: Gamehag в October 5, 2019
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Немного об Fortnite!

Немного об Fortnite!

В моей второй статье, я расскажу о такой чудесной игре как Fortnite!!!

Немного об Fortnite!

Fortnite (или же Фортнайт) - сетевая игра в стиле Battle Royal (по русски это будет - Королевская битва). Королевская битва - это жанр игры в которой несколько человек (обычно 100 или 50) высаживаются (или просто появляются) на остров, ищут оружие, боеприпасы, медикаменты, предметы, ресурсы и т.п., чтобы победить, а чтобы победить надо убить всех врагов. 

Геймплей. 
Самое главное в играх. Он очень динамичен. Тебе надо приземлится вместе с другими 99 игроками, схватить оружие и сразу же нападать, а то тебя сразу же убьют. Да, не исключаются момент, что если ты упадешь на край карты, то не встретишь врагов, но тогда нужно убегать от бури. Буря - это тоже очень важный момент в Королевской битве, благодаря ей есть ограничение по времени у игры. Если бы не было бури, игрокам бы приходилось искать друг друга по всей карте. Также у бури есть точка в которой она сузится и полностью поглотит остров.
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Оружие и предметы.
Вот, что самое главное в Fortnite. Благодаря им и скачивают игру. Основной фишкой фортнайт являются ресурсы. Благодаря ресурсам можно строится (Об этом речь пойдет позже). Без оружий не существовала бы ни какая игра жанра Королевская битва. Оружие в Фортнайт делится на такие типы:
  • Транспортные средства
  • Снайперские винтовки
  • Дробовик
  • Автомат
  • Пистолет пулемет (проще ПП)
  • Ракетницы и гранатомёты
  • Метательное

Сейчас мы разберем каждое из них:
  • Транспортные средства - к оружиям относятся только те средства которыми можно наносить урон, например Брут и Буревестник.
  • Снайперские винтовки - оружие дальнего боя. Подходят в основном для дальнего боя, но так же может оказаться грозным оружием в ближнем и среднем бою, потому что при попадании наносится очень много урона.
  • Дробовик - превосходит по урону все оружия в ближнем бою. Предназначен только для боя вблизи. На средних и дальних дистанциях он бесполезен.
  • Автомат - самое главное оружие, считается основным. Автоматом можно воевать как на средних, так на ближних и дальних дистанциях.
  • Пистолет пулемет - скорострельное оружие. Предназначено в основном для атаки. Подходит для средней и дальней дистанции.
  • Ракетницы и гранатомёты - взрывные оружия. Ракетницы наносят очень большой урон. Эффективны только на ближних дистанциях, так как они очень медленно летят и от них очень легко увернутся, но здание бездвижны и их можно очень легко можно уничтожить с помощью ракетницы. Гранатомёты - это оружие которое метает гранаты, по названию понятно:)
  • Метательное - оружие которое надо кинуть чтобы оно сработало, к ним относятся: прилипалы, гранаты импульсные бомбы и т.д.
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Строительство.
Главная фишка фортнайт. С помощью строительства столько игроков играют в эту чудесную игру. Всего можно построить 4 элемента: пол, пирамидку, лестницу и стену. Сильно про строительство рассказывать не буду, чтобы оставить интригу у тех кто не скачал игру и думает об этом.
RUxZXjr4bBY2UK2bf8ELAJbUVC3oZb.jpg
Минимальные требования.
На последок скажу, что игра весит около 25 ГБ, а это не так уж и много.
А вот минимальные системные требования игры:
Процессор: Core i3 2.4 Ghz
ОЗУ: 4 GB
ОС: Windows 7/8/10 64-bit
Видеокарта: Intel HD 4000
Спасибо за внимание!!!
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