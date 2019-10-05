В моей второй статье, я расскажу о такой чудесной игре как Fortnite!!!

Немного об Fortnite!



Fortnite (или же Фортнайт) - сетевая игра в стиле Battle Royal (по русски это будет - Королевская битва). Королевская битва - это жанр игры в которой несколько человек (обычно 100 или 50) высаживаются (или просто появляются) на остров, ищут оружие, боеприпасы, медикаменты, предметы, ресурсы и т.п., чтобы победить, а чтобы победить надо убить всех врагов.

Геймплей.

Самое главное в играх. Он очень динамичен. Тебе надо приземлится вместе с другими 99 игроками, схватить оружие и сразу же нападать, а то тебя сразу же убьют. Да, не исключаются момент, что если ты упадешь на край карты, то не встретишь врагов, но тогда нужно убегать от бури. Буря - это тоже очень важный момент в Королевской битве, благодаря ей есть ограничение по времени у игры. Если бы не было бури, игрокам бы приходилось искать друг друга по всей карте. Также у бури есть точка в которой она сузится и полностью поглотит остров.



Транспортные средства

Снайперские винтовки

Дробовик

Автомат

Пистолет пулемет (проще ПП)

Ракетницы и гранатомёты

Метательное

Транспортные средства - к оружиям относятся только те средства которыми можно наносить урон, например Брут и Буревестник.

Снайперские винтовки - оружие дальнего боя. Подходят в основном для дальнего боя, но так же может оказаться грозным оружием в ближнем и среднем бою, потому что при попадании наносится очень много урона.

Дробовик - превосходит по урону все оружия в ближнем бою. Предназначен только для боя вблизи. На средних и дальних дистанциях он бесполезен.

Автомат - самое главное оружие, считается основным. Автоматом можно воевать как на средних, так на ближних и дальних дистанциях.

Пистолет пулемет - скорострельное оружие. Предназначено в основном для атаки. Подходит для средней и дальней дистанции.

Ракетницы и гранатомёты - взрывные оружия. Ракетницы наносят очень большой урон. Эффективны только на ближних дистанциях, так как они очень медленно летят и от них очень легко увернутся, но здание бездвижны и их можно очень легко можно уничтожить с помощью ракетницы. Гранатомёты - это оружие которое метает гранаты, по названию понятно:)

Метательное - оружие которое надо кинуть чтобы оно сработало, к ним относятся: прилипалы, гранаты импульсные бомбы и т.д.

Вот, что самое главное в Fortnite. Благодаря им и скачивают игру. Основной фишкой фортнайт являются ресурсы. Благодаря ресурсам можно строится (Об этом речь пойдет позже). Без оружий не существовала бы ни какая игра жанра Королевская битва. Оружие в Фортнайт делится на такие типы:Главная фишка фортнайт. С помощью строительства столько игроков играют в эту чудесную игру. Всего можно построить 4 элемента: пол, пирамидку, лестницу и стену. Сильно про строительство рассказывать не буду, чтобы оставить интригу у тех кто не скачал игру и думает об этом.На последок скажу, что игра весит около 25 ГБ, а это не так уж и много.А вот минимальные системные требования игры:Процессор: Core i3 2.4 GhzОЗУ: 4 GBОС: Windows 7/8/10 64-bitВидеокарта: Intel HD 4000Спасибо за внимание!!!Пожалуйста оцените статью!!!