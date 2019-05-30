Краткий мануал Fortnite

Небольшое вступление.Начну с того,что Fornite - это игра в жанре баттл рояль,которая наиболее была популярна в 2016-2017,да и сейчас пользуется популярностью,но не такой,какой была раньше.В этом кратком мануале я бы хотел рассказать вам об направлениях,в которых вам нужно будет совершенствовать себя,и расскажу различные фишки.Я не буду вещать об основах игры,о том,что существует 5 видов редкости и т.д...

Строительство Стрельба Тактика

Итак,игры включает в себя 3 основных направления :Сейчас мы пройдёмся по всем аспектам.1.- основная всех шутеров.Для совершенствования стрельбы вам необходимо перед игрой в непосредственно в 'Battle Royale',размяться и привыкнуть к мышке в режиме 'Командная потасовка'.Это режим был специально создан разработчиками для разминки и тренировки стрельбы и строительства.Конечно,стрельба будет совершенствоваться прямо пропорционально проведённому в игре вами времени.За это время вы найдете для себя более приятные оружия и комбинации оружий.2.- основа игры Fortnite,без строительства,стрельба не имеет почти никакого значение! Если вы отлично стреляете,но не умеете строиться,вас будут постоянно преследовать поражения и смерти.Дабы этого не произошло,эта статья и вышла в свет.В игре существует 3 вида материала :- самый непрочный,но в то же время самый добываемый,- более прочный,но менее добываемый и- наиболее прочный материал,но в то же время,редкий.В начале игры вам первым делом следует найти оружие,дабы вы могли за себя постоять.Следующим шагом следует начать добывать ресурсы,для начала хотя-бы дерево.Ресурсы необходимы чтобы ставить различные укрепления.В игре их 4 вида -Когда вы встречаете противника лицом к лицу,вы должны сразу начать строиться,а не стрелять! Помните это! Бой,в котором идет противостояние построек называется.Дальше все зависит от того,кто оказался выше.Запомните : кто выше - тот сильнее!Для начала вы можете поставить "Пирамидку",как можно увидеть на видео.Это самая простейшая постройка,дальше идет множество вариаций,но сейчас я не буду их показывать.одна из аспектов строительства,не мало важная часть.Порой,когда вы закрылись в какой нибудь постройке,например '',вам необходимо быстро покинуть ее.Сделать это не всегда удается быстро,просто сломав одну стенку или крышу.Только по дереву требуется 3 удара кирки (2 секунду) чтобы сломать сооружение. Это очень большой промежуток и за это время оппонент просто успеет вас убить.Поэтому необходимо научиться быстро редактировать стены,лестницу и крышу.3.- основополагающая всех игр в жанреи в нашем случае.Тактика подразумевает в себе понятияПод мышлением мы подразумеваем умение правильно мыслить и оценивать ситуацию.Fortnite - очень динамичная игра в плане развития событий.И порой необходимо за доли секунд продумывать свои действия.На старте вы должны продумать свойПод этим "Планом" мы подразумеваем определенный порядок действий. К примеру : Упасть в Вероломную воронку --> Быстро найти оружие--> Добыть ресурсы --> Пойти в зону.Это самый наипростейший вариант действий.Свой план вы продумываете сами.И плавно переходим к.Это способность быстро быстро обрабатывать ситуацию и делать определенные выводы.Эти понятия тесно связаны.Следует понимать,когда следует начать бой с противником,а когда следует воздержаться и "".груз,который падает с неба очень полезен и в нем можно найти легендарное оружие,и различные полезные предметы,но не спешите так бежать за ним,как только его увидели.Помните,что возле таких Аирдропов всегда полно людей,и залутывать их следует в некоторых ситуациях :в переводе с английского (Hotkey) - "горячая клавиша"Это наиболее удобные для вас клавиши,которые вы используете во время матча.Следует перед самой игрой правильно и главное,удобно для себя настроить игру и управление.Среди настроек можно выделить : чувствительность мыши,клавиши оружия и строений,автоподбор оружия и ловушек и настройки графики.Это все очень важно для результатной и стабильной игры.