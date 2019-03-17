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Об игре Fortnite и советы.

Сразу хочу сказать эта статья моя, но это её версия с фотографиями.

Немного об игре Fortnite и советы.Fortnite - это игра которую многие сравнивают с игрой playerunknowns battlegrounds из-за режима который есть в обоих играх - королевская битва.

Королевская битва - это многопользовательский онлайн режим где каждый сам за себя.

Пример королевской битвы в Fortnite : игра начинается с летающего автобуса. Пока летишь на автобусе нужно выбрать куда приземлиться.

Если уже выбрали и уже спрыгнули стоит нажать пробел и этим достать дельтаплан.

На карте всё размечено квадратами и когда вы находитесь за два квадрата от места приземления - убирайте дельтаплан и летите в сторону точки приземления.

Когда приземлились надо искать оружия. Если увидите сундук (он будет подсвечиваться жёлтым) то сразу открывайте его в нём находятся оружия и аптечки.

Также оружия и аптечки можно найти просто передвигаясь по миру. или убивая игроков - из них тоже будут выпадать оружия аптечки и материалы.

Материалы можно добыть киркой они нужны что-бы строить сооружения для защиты или для подъёма. Достать кирку можно просто нажав F.

материалы делятся на три типа которые различаются в прочности : дерево, камень и железо.

Строить можно стены, лестницу, пол и треугольники.

Аптечки бывают нескольких типов :

1. Бинты они восстанавливают по 15 процентов здоровья, но если у вас выше 75 процентов здоровья то бинты не будут работать использовать её можно за 4 секунды.

2. Аптечка восстанавливает 100 процентов здоровья, но есть один минус - они используются за 10 секунд.

3. Малое защитное зелье добавляет 25 процентов защиты, но и тут проблема оно добавляет до 50 процентов защиты, но зато используется всего-лишь за 2 секунды.

4. Защитное зелье добавляет 50 процентов к защите и может добавлять до 100 процентов защиты и используется за 5 секунд.

5. Прыскучий нектар восстанавливает 75 процентов, но восстанавливает их постепенно и когда здоровье заполнено на 100 процентов он продолжает восстанавливать защиту и используется всего-лишь за две секунды.

6. Ядрёный отвар восстанавливает на 100 процентов и здоровье и защиту, но используется за 15 секунд.

Оружия - перечислять оружия очень долго в Fortnite их очень много, но пару советов дать не помешает.

1. Ближний бой использовать в нём лучше дробовики и пистолеты пулемёты - из далека они наносят мало урона, но вблизи они очень полезны.

2. Если надо сражаться с врагом на дальних расстояниях, то стоит использовать автоматы и снайперские винтовки для ближних расстояний они слишком медленные и скорее вас застрелят из дробовика пока вы перезаряжаетесь.

И нельзя не сказать про гранатомёты и ракетницы. Гранатомёты лучше использовать когда противник находится в маленьком доме - можно зарядить снаряд через окно.

С ракетницей таже ситуация, но снаряд летит медленно так что лучше стрелять в противников которые рядом и стоят на месте, а если вы находитесь в режиме командная потасовка то можно подбираться к врагу и убивать его вместе с собой.

Игра очень интересная и она бесплатная! Советую всем.