Об игре Fortnite и советы.

Aaron Nkouka
Aaron Nkouka
Gem770
john19john9
john19john9
Gem175
fnogaj
fnogaj
Gem10
john19john9
john19john9
Gem175
Arthur Santos
Arthur Santos
Gem8
fnogaj
fnogaj
Gem231
Atia
Atia
Gem7
Aaron Nkouka
Aaron Nkouka
Gem1,085
Shop
Shop
Gem950
dem.pferd.heisst.horst
dem.pferd.heisst.horst
Gem31
Atia
Atia
Gem7
john19john9
john19john9
Gem2,100
Aaron Nkouka
Aaron Nkouka
Gem886
Cases.gg
Cases.gg
Gem1,000
Cases.gg
Cases.gg
Gem1,000
PayPal
PayPal
Gem102,000
PayPal
PayPal
Gem16,190
Clash.gg
Clash.gg
Gem820
RustClash
RustClash
Gem1,150
Clash.gg
Clash.gg
Gem930
Дождь

Gem193

novice rank iconJB CAIGNEC: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconJB CAIGNEC: Capybara stare emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: blobDance emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem183 из Дождя.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconJadiel Cabrera: POGSLIDE emote (inline chat version)
novice rank iconJadiel Cabrera: xd
novice rank iconZera: pepeJAM emote (inline chat version)
novice rank iconfra4: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem76 от Дождя.
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconBrett Thomas: Ну
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: PogU emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem110 от Дождя.
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: pepeJAM emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconЮліанна: peepoPooPoo emote (inline chat version)
novice rank iconЮліанна: pepeMeltdown emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank iconAlexis QLF: ПРИВЕТ
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconLeszek9028: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconbuffighter144: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem278 от Дождя.
novice rank iconDabeh: asd
novice rank iconZera: catJAM emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank iconDoremon Utopia: как получить подарочную карту Steam
novice rank iconDoremon Utopia: Привет
novice rank iconAARMAN AHMED: Привет
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem141 от Дождя.
novice rank iconZera: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: Packwatch emote (inline chat version)
novice rank iconbrawler last: Capybara stare emote (inline chat version)
SystemGamehag: 5 пользователей получили Gem130 от Дождя.
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconigorche185: привет, мир
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconM3Iisa: catKISS emote (inline chat version)
novice rank iconRafsonGames: Почему предыдущие аккаунты были удалены?
novice rank iconRafsonGames: Привет
Войдите, чтобы начать общение в чате

36

0/160

EarnНовостиОб игре Fortnite и советы.
Автор: Gamehag в March 17, 2019
(85 ratings)
Об игре Fortnite и советы.

Об игре Fortnite и советы.

Сразу хочу сказать эта статья моя, но это её версия с фотографиями.
Немного об игре Fortnite и советы.Fortnite - это игра которую многие сравнивают с игрой playerunknowns battlegrounds из-за режима который есть в обоих играх - королевская битва.
Королевская битва - это многопользовательский онлайн режим где каждый сам за себя.
Пример королевской битвы в Fortnite : игра начинается с летающего автобуса. Пока летишь на автобусе нужно выбрать куда приземлиться.
Если уже выбрали и уже спрыгнули стоит нажать пробел и этим достать дельтаплан.
На карте всё размечено квадратами и когда вы находитесь за два квадрата от места приземления - убирайте дельтаплан и летите в сторону точки приземления.
Когда приземлились надо искать оружия. Если увидите сундук (он будет подсвечиваться жёлтым) то сразу открывайте его в нём находятся оружия и аптечки.
Также оружия и аптечки можно найти просто передвигаясь по миру. или убивая игроков - из них тоже будут выпадать оружия аптечки и материалы.
Материалы можно добыть киркой они нужны что-бы строить сооружения для защиты или для подъёма. Достать кирку можно просто нажав F.
материалы делятся на три типа которые различаются в прочности : дерево, камень и железо.
Строить можно стены, лестницу, пол и треугольники.
Аптечки бывают нескольких типов :
1. Бинты они восстанавливают по 15 процентов здоровья, но если у вас выше 75 процентов здоровья то бинты не будут работать использовать её можно за 4 секунды.
2. Аптечка восстанавливает 100 процентов здоровья, но есть один минус - они используются за 10 секунд.
3. Малое защитное зелье добавляет 25 процентов защиты, но и тут проблема оно добавляет до 50 процентов защиты, но зато используется всего-лишь за 2 секунды.
4. Защитное зелье добавляет 50 процентов к защите и может добавлять до 100 процентов защиты и используется за 5 секунд.
5. Прыскучий нектар восстанавливает 75 процентов, но восстанавливает их постепенно и когда здоровье заполнено на 100 процентов он продолжает восстанавливать защиту и используется всего-лишь за две секунды.
6. Ядрёный отвар восстанавливает на 100 процентов и здоровье и защиту, но используется за 15 секунд.
Оружия - перечислять оружия очень долго в Fortnite их очень много, но пару советов дать не помешает.
1. Ближний бой использовать в нём лучше дробовики и пистолеты пулемёты - из далека они наносят мало урона, но вблизи они очень полезны.
2. Если надо сражаться с врагом на дальних расстояниях, то стоит использовать автоматы и снайперские винтовки для ближних расстояний они слишком медленные и скорее вас застрелят из дробовика пока вы перезаряжаетесь.
И нельзя не сказать про гранатомёты и ракетницы. Гранатомёты лучше использовать когда противник находится в маленьком доме - можно зарядить снаряд через окно.
С ракетницей таже ситуация, но снаряд летит медленно так что лучше стрелять в противников которые рядом и стоят на месте, а если вы находитесь в режиме командная потасовка то можно подбираться к врагу и убивать его вместе с собой.
Игра очень интересная и она бесплатная! Советую всем.
ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играх

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности