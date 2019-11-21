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EarnНовостиНовое обновление CS:GO
Автор: Gamehag в November 21, 2019
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Новое обновление CS:GO

Новое обновление CS:GO

Новое обновление или почему я возненавидел игру, с которой был более трех лет...

Примечание: Я пишу уже вторую статью, где выставляю свою адекватную критику, и не желаю получать плохую оценку статьи только из-за того, что я оскорбил кого-либо тем, что адекватно объяснил, почему я ненавижу или презираю ту, или иную игру. Поэтому, пожалуйста, отнеситесь к статье адекватно, без личных неприязней.

 

Я — Человек, который знает о сериях игр Counter-Strike чуть ли не с детства, а если быть точнее, то с Counter-Strike 1.6 и Source. Иногда вспоминая те деньки, когда все только и играли на режимах Jail или же Zombie Mode. И, конечно же, когда у большинства людей были свои сервера, которые хоть копеечку, но приносили, даже на обед в школьной столовой. Все эти тревожные ситуации по типу: «Что делать крашнулась CS? Как сменить ник? Как установить плагин или мод?».

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Но увы, я один из тех людей, что почти сразу пошёл играть в Counter-Strike: Global Offensive, как только она вышла. Несмотря на её таковую цену. И по началу, она удивляла своим дизайном, графикой, конечно же, она была в разы лучше, чем прошлые части Counter-Strike от Valve.

Мне казалось, что каждое обновление от Valve — было чепухой и ненужным ливером, но как же сильно я ошибался. Ведь, все ранние обновления, не считая Зону, — были лучшими обновлениями, о которых только приятное можно сейчас говорить. Это, как потерять близкого вам человека, перед которым вы уже не извинитесь, вы ничего не сделаете — это уже произошло.

И к сожалению, такое же произошло и с Counter-Strike: Global Offensive. Обновление этого года — превращение в Fortnite. Помните, как только добавили новый режим «Зона» или же «Danger Zone». Ничего не напоминает? Если нет, то многим по началу казалось, что разработчики решили сделать подобие на PUBG. Но и тут мы ошиблись, ибо забыли про такую "легендарную" игру Fortnite

Моё субъективное мнение:
  • Игра превратилась в какой-то ливер, который хотели сделать легендарным и современным, но в итоге, разработчики лишь испортили или "подпортили" игру, которая многим приносила столько счастья. Дорогие скины не только на оружия, а ещё на персонажей. Что будет дальше? Скин на Гранаты? Но не будем шутить, ибо был слух о том, что добавят специальные ботинки, от которых будет шума меньше, чем от остальных. Вот только правда в том, что стоить они будут куда дороже, чем вся школьная столовая.

Также, я хотел бы поинтересоваться у вас в комментариях, что находятся справа от самой статьи.
Что вы думаете о новом обновлении? Как думаете, стоило ли оно того? Будете ли вы продолжать играть в Counter-Strike: Global Offensive, после такого масштабного апгрейда? 

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