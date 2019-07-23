Обзор на Assassin's Creed

Assassin's Creed - фантастическая игра, но к сожалению, потрёпанная временем.

Сама игра является первой в теперь уже обширной серии игр. Assassin's Creed намного проще, чем другие игры серии, и имеет много повторяющихся моментов, но именно эта игра, безусловно, имеет лучшую атмосферу и погружение в этот дивный мир. Она рассказывает историю Десмонда Майлза, потомка ассасинов, который избегал своего предназначения и пытался жить нормальной жизнью. Вместо этого он был похищен Abstergo Industries. Там начинается его настоящее приключение. Десмонд вынужден взаимодействовать с Анимусом, устройством, которое способно воспроизводить генетические воспоминания предков. Абстерго стремится раскрыть информацию об Алтаире Ибн-Ла'Ахаде, легендарном ассасине из Третьего крестового похода.Находясь в святых землях, вы посетите много интересных городов, таких как: Иерусалим, Акра, Дамаск и многие другие. Часто упоминаются король Ричард I и Саладин, так как это эпоха 3-го крестового похода. Население и культура, различаются в каждом городе в зависимости от того, кто контролирует его, либо сарацины, либо крестоносцы, и вы можете найти людей, стоящих на углах, и проповедующих толпе своё мировоззрение.Эта игра - один из лучших примеров повествования, которые я видел в игровом мире: история в истории. Сдвиги между реалиями Десмонда и Альтаира и их отдельными сюжетными линиями действительно хорошо проработаны, и вы продолжаете задумываться и сопереживать им обоим. Вы заметите, что эти истории связаны друг с другом, даже находясь в столетиях друг от друга, и вы быстро поймете, что война между тамплиерами и ассасинами, начавшаяся в древние времена, не закончилась, даже сегодня.Assassin's Creed довольно интересный, но также очень повторяющийся и линейный. Он повторяется в том, что, прежде чем вы начнёте основную миссии по убийству тамплиеров, вам нужно закончить цепочку побочных миссий, чтобы получить информацию для своей основной миссии. Побочные миссии включает в себя карманные кражи, подслушивание, взаимодействие и выполнение различных задач с другими ассасинами, которые включают в себя убийство охранников, захват базы или флага. Вы будете выполнять эти побочные миссии каждый раз, когда вы собираетесь начать миссию по убийству тамплиеров. Единственное, что успокаивает это то, что вы можете выбрать, какую побочную миссию вы хотите пройти, и вам нужно завершить только 3 из 6 побочных миссий, необходимых для основной миссии. Вы можете исследовать весь город Дамаск, Акру и Иерусалим. Assassin's Creed была одной из первых игр, которая представила миру паркур/свободный бег в открытом мире, сочетая его с механикой стелса, а также сложным боем, ориентированным на действия, требующие точности в ваших движениях. Убивайте ваших врагов, помогайте и спасайте людей от солдат-изгоев и тамплиеров или поднимитесь на башню и выполните прыжок веры. Вы можете путешествовать из города в другой город на лошади. Несмотря на всё это, игра линейна, но я не считаю это минусом, так как мы исследуем память предка и всё идёт так, как должно.Хоть игра и 2007 года, но всё же я могу сказать, что графика красивая и потрясающе детализированная. Текстуры лучше даже чем в кс. Анимация также очень хороша. Физика также на высоте для 2007 года, вы можете наблюдать, как мертвый враг катится по крышам и в конечном итоге падает на землю. Окружающий мир в сочетании с ИИ делают игру чувствительной и действительно живой. Чего только стоит Масиаф, Акра, Дамаск и Иерусалим. Средний Восток действительно показан очень удивительно и захватывающе.+ Блестящая история+ Хорошо проработанный окружающий мир+ Интересная боёвка+ Отличный паркур- Ужасное управление(ощущается порт с консоли на пука)- Недружественный и тусклый интерфейс- Утомительный поиск всех предметов коллекционирования- Повторяющиеся мини-игрыВ целом, Assassin's Creed - это веселая, атмосферная игра с открытым миром, которая имеет продуманный сюжет и дивный мир, в который вы можете погрузиться. Я определённо рекомендую эту игру.