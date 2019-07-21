Обзор на Assassin's Creed: Syndicate

Сюжет похож на большинство других игр Assassin's Creed, тамплиеры взяли под свой контроль Лондон, и вы должны отбивать его по одному району, но всё же в этом мире есть кое-что захватывающее.

разворачивается в период промышленной революции в Англии, основные действия происходят в Лондоне в 1868 году. На этот раз, по сравнению с другими играми серии, мы находимся в более продвинутом периоде времени. История интересная, с неплохими персонажами, впервые в серии - два главных героя. Мы можем переключаться между Джейкобом и Иви, в любое время. Тем не менее, присутствуют миссии отдельные для каждого из них. Антагонист игры Кроуфорд Старрик - один из самых слаборазвитых и не прописанных персонажей, которых я когда-либо видел. Его мотивы скучны и не интересны, вы видите этого парня только в кат-сценах, в основном в конце каждой главы, вплоть до 9-й, где вы должны убить его в последней миссии. И даже там он вас разочарует, но история в целом приятна, вам не будет скучно.Если вы играли в AC Unity до этого, то вы сразу увидите, что эта игра очень похожа на Unity. Это точно такая же игра, когда дело доходит до геймплея, но с немного другой механикой. Бой точно такой же, но в Syndicate сражаться немного легче, чем в Unity. Система снаряжения тоже здесь, вам нужно искать чертежы для улучшения снаряжения или выполнять побочные задания, пройдя которые вы тоже получите возможность улучшить снаряжение. Множество разных костюмов доступно для обоих главных героев. Всего в игре 3 дерева навыков, одно для Джейкоба, одно для Иви и одно для членов их банды.Карта огромная, такая же огромная, как и в Unity или даже больше. Лондон состоит из 7 огромных территорий, которые изначально полностью красного цвета. Второстепенные миссии, такие как убийство тамплиеров, освобождение детей от рабства на фабриках поиск преступников для Скотланд-Ярда, будут задачами, доступными для уменьшения присутствия тамплиеров. Завершение всех побочных миссий откроет последнюю миссию, где у вас будет возможность встретиться с боссом банды данного района района.Самым большим разочарованием для меня было то, что коллекционные предметы здесь не появятся на карте, если вы не находитесь рядом с ними или не найдёте их орлиным зрением. Теперь мы ищем цветы, пробуем различные сорта пива, собираем королевскую переписку, и вездесущие глюки Helix, а также сундуки с сокровищами никуда не делись.Единственные две вещи, которые отличают эту игру в игровом процессе от других - это верёвка-крюк, с помощью которого вы можете быстро перемещаться по городу с одного здания на другое, очень полезная вещь, а также то, что здесь есть кареты запряженные лошадьми, и много миссий связанных с ними, например, сопровождение и захват груза. Всё это даёт вам атмосферу GTA 19-го века.+ Прекрасный Лондон+ Хорошая графика+ Побочные квесты, связанные с Дарвином и Диккенсом+ Хорошая оптимизация+ Неплохая боевая система- Повторяющиеся враги- Скучный саундтрек- Бесполезный антагонистВ целом, синдикат - хорошая игра, и я определённо рекомендую её вам.