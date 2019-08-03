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EarnНовостиОбзор на Assassin's Creed IV: Black Flag
Автор: Gamehag в August 3, 2019
(29 ratings)
Обзор на Assassin's Creed IV: Black Flag

Обзор на Assassin's Creed IV: Black Flag

 Это одна из лучших игр, в которые я когда-либо играл, масштаб мира в сочетании количеством и качеством всяких взаимодействий просто  невероятен.

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 История начинается с того, что ваш корабль под обстрелом и вы играете за капера Эдварда Кенуэя, отца Хэйтема и дедушку Коннора из ACIII. Эдвард станет очень симпатичен вам с самого начала, и вы сразу влюбитесь в этого персонажа, вам будет хотеться всё больше взаимодействия с ним, и вам точно запомнятся его реплики. По мере развития сюжета, вы будете наблюдать за ростом этого персонажа, сначала как за жаждущем богатства и славы пиратом, за становлением его как ассасина и в конце как за любящим и сопереживающим отцом. В каких-то моментах он очень похож на Эцио, он дерзкий, высокомерный и вы точно не оставите его без своей симпатии.

 История - это что-то захватывающее и интересное, вы побываете на Кубе, Ямайке и Каймановых островах, будете бороздить всё Карибское море на своём личном корабле "Галка", и вы также имеете возможность модернизировать свой корабль. Здесь вам предоставится возможность встретить много исторических личностей, стать отличным другом Чёрной Бороды и даже управлять его кораблём "Месть Королевы Анны".
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 Но история это не всё, что делает эту игру великой, открытый мир стоит отдельного внимания. Можно сказать, что он на самом деле близок к тому, чтобы быть идеальным. Вы можете просто сесть на свой корабль и не сходить с него большую часть времени. За пределами крупных городов и сюжетных миссий нет экранов загрузки. Закончив весь содержательный контент, можно с уверенностью сказать, что игра на этом не заканчивается, вы будете возвращаться сюда снова и снова только ради морских сражений. Посадка на вражеские корабли великолепна, прыжки от одного к другому под обстрелом пушек и клубами дыма супер атмосферно, пушки действительно мощные и вы легко будете выносить галеоны - это прекрасное времяпрепровождение. Также же вы можете исследовать огромное открытое море, открывать новые берега для исследования и грабежа. Почти всё, что было в предыдущих играх AC, вернулось в новом и улучшенном виде.
 
 Геймплей неплох, бой так же очень захватывающий, морские баталии были значительно улучшены по сравнению с ACIII, что также делает эту игру более привлекательнее. Стелс-механика тоже чувствует себя лучше отполированной, вы всё также можете следить за кем-то или подслушивать разговоры, но это всё ещё кажется немного скучным, но всё чувствуется и выглядит не таким неуклюжим, как раньше.
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 Плюсы.
 + Отличная графика
 + Прекрасная атмосфера и музыка 
 + Интереснейший сюжет
 + Захватывающие морские баталии 
 Минусы.
 - Немного неуклюжий паркур
 - Довольно быстро проходится

  В целом эта игра довольно чертовски хороша. Игра привлекательна и порой очень трудно остановиться, поскольку она даёт вам так много вещей и возможностей, которые вы можете сделать. Определённо рекомендую!
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