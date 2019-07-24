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EarnНовостиОбзор на Assassin's Creed® III
Автор: Gamehag в July 24, 2019
(24 ratings)
Обзор на Assassin's Creed® III

Обзор на Assassin's Creed® III

 Assassin Creed III - это лучшая часть серии. Здесь очень продуманная, тонкая и интересная история, настолько, что многие люди упускают её из виду. Если вы понимаете, что эта игра исследует идеологические различия между тамплиерами и ассасинами, то вы очень быстро в неё влюбитесь.

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Немного о сюжете.

 Действия происходят во время американской войны за независимость. Здесь вам представится возможность побывать в Нью-Йорке и Бостоне 18 века, поучаствовать в Бостонском Чаепитие и в самой войне за независимость, игра раскроет вам предпосылки и причины этого события. Вы встретите некоторых исторических и довольно интересных личностей, таких как: Бенджамин Франклин, Джордж Вашингтон и Чарльз Ли.
 
 Первоначально вы начнёте игру за Хэйтема Кенуэя, сына Эдварда Кенуэя из Black Flag, который стал тамплиером и основал орден в Новом свете с нуля. После короткого пребывания в качестве Хэйтема, вы перейдёте к его сыну Коннору, с которым вы останетесь до конца игры, и будете наблюдать за его ростом и становлением ассасином и в коечном итоге их встречей с отцом. Я считаю, что оба персонажа хорошо прописаны, не лишены эмоций и чувств, каждый имеет свою цель и пытается добиться её любыми способами. Вам определённо понравится их взаимодействие друг с другом и вы точно будете сопереживать им обоим. Также следует отметить, что игра является концом сюжетной линии Десмонда Майлза, здесь вы увидите развязку сюжетной линии, которая длилась более пяти лет.
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 Некоторые люди ошибочно думают, что Коннор - пустой персонаж, но только потому, что, вероятно, они просто пробежали основной сюжет и не обращали внимания на побочные миссии, а конкретнее квесты в поместье, где Коннор взаимодействует с другими, не менее интересными персонажами и развивается как личность. По мере того, как развивается ваша история, расширяется и ваше поместье, и по мере смены сезонов года вам открываются дополнительные взаимодействия и интересные диалоги с персонажами в его деревне и в других местах, из которых вы узнаёте Коннора и видите его развитие.

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 Игровой процесс.

 Геймплей был значительно улучшен по сравнению с предыдущими частями серии. Нет больше дёргающейся и неконтролируемой камеры, более плавный и интуитивно понятный бой. Игра предлагает вам множество способов развлечь себя и использовать свой паркур и оружие. Вы можете охотиться на Фронтире, шикарная стрельба из лука, расставление  ловушек и приманки, устраивание засады на деревьях и в укрытиях обеспечат вам новый игровой experience. Также никуда не делись коллекционные предметы, вы можете собирать перья, безделушки и страницы альманаха, грабить вражеские конвои, штурмовать крепости и освобождать районы, взламывать сундуки и выполнять различные побочные миссии. Просто прекрасный и хорошо проработанный окружающий мир.

 В этой части впервые были добавлены морские сражения. У вас будет ваш личный корабль Аквила, на котором вы можете бороздить побережье США, также есть возможность его прокачки. Вам будет доступен уникальный и очень интересный квест по поискам сокровища капитана Кидда. Вы не пожалеете потраченного времени.
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 Плюсы.
 + Красивая графика и великолепная атмосфера
 + Плавная и быстрая боёвка
 + Отличная фоновая музыка
 + Интересные морские миссии и сражения
 + Отличный сюжет и историческая его составляющая
  Минусы.
 - Некоторые вещи в основном бесполезны, например, воровство
 - Все пистолеты, мечи и другое оружие - просто предметы коллекционирования и визуальные эффекты( я к тому, что игру можно пройти, используя лишь скрытый клинок)
 - Почти никакой кастомизации персонажа

 В целом, то очень хорошая игра, с интересной историей, отличными персонажами, классной музыкой и достойным геймплеем. Я определённо рекомендую в неё поиграть, тем, кто не играл, а те кто играл - не откажутся окунуться снова в этот дивный мир.

 
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