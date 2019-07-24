Обзор на Assassin's Creed® III

Assassin Creed III - это лучшая часть серии. Здесь очень продуманная, тонкая и интересная история, настолько, что многие люди упускают её из виду. Если вы понимаете, что эта игра исследует идеологические различия между тамплиерами и ассасинами, то вы очень быстро в неё влюбитесь.

Действия происходятво время американской войны за независимость. Здесь вам представится возможность побывать в Нью-Йорке и Бостоне 18 века, поучаствовать в Бостонском Чаепитие и в самой войне за независимость, игра раскроет вам предпосылки и причины этого события. Вы встретите некоторых исторических и довольно интересных личностей, таких как: Бенджамин Франклин, Джордж Вашингтон и Чарльз Ли.Первоначально вы начнёте игру за Хэйтема Кенуэя, сына Эдварда Кенуэя из Black Flag, который стал тамплиером и основал орден в Новом свете с нуля. После короткого пребывания в качестве Хэйтема, вы перейдёте к его сыну Коннору, с которым вы останетесь до конца игры, и будете наблюдать за его ростом и становлением ассасином и в коечном итоге их встречей с отцом. Я считаю, что оба персонажа хорошо прописаны, не лишены эмоций и чувств, каждый имеет свою цель и пытается добиться её любыми способами. Вам определённо понравится их взаимодействие друг с другом и вы точно будете сопереживать им обоим. Также следует отметить, что игра является концом сюжетной линии Десмонда Майлза, здесь вы увидите развязку сюжетной линии, которая длилась более пяти лет.Некоторые люди ошибочно думают, что Коннор - пустой персонаж, но только потому, что, вероятно, они просто пробежали основной сюжет и не обращали внимания на побочные миссии, а конкретнее квесты в поместье, где Коннор взаимодействует с другими, не менее интересными персонажами и развивается как личность. По мере того, как развивается ваша история, расширяется и ваше поместье, и по мере смены сезонов года вам открываются дополнительные взаимодействия и интересные диалоги с персонажами в его деревне и в других местах, из которых вы узнаёте Коннора и видите его развитие.Геймплей был значительно улучшен по сравнению с предыдущими частями серии. Нет больше дёргающейся и неконтролируемой камеры, более плавный и интуитивно понятный бой. Игра предлагает вам множество способов развлечь себя и использовать свой паркур и оружие. Вы можете охотиться на Фронтире, шикарная стрельба из лука, расставление ловушек и приманки, устраивание засады на деревьях и в укрытиях обеспечат вам новый игровой experience. Также никуда не делись коллекционные предметы, вы можете собирать перья, безделушки и страницы альманаха, грабить вражеские конвои, штурмовать крепости и освобождать районы, взламывать сундуки и выполнять различные побочные миссии. Просто прекрасный и хорошо проработанный окружающий мир.В этой части впервые были добавлены морские сражения. У вас будет ваш личный корабль Аквила, на котором вы можете бороздить побережье США, также есть возможность его прокачки. Вам будет доступен уникальный и очень интересный квест по поискам сокровища капитана Кидда. Вы не пожалеете потраченного времени.+ Красивая графика и великолепная атмосфера+ Плавная и быстрая боёвка+ Отличная фоновая музыка+ Интересные морские миссии и сражения+ Отличный сюжет и историческая его составляющая- Некоторые вещи в основном бесполезны, например, воровство- Все пистолеты, мечи и другое оружие - просто предметы коллекционирования и визуальные эффекты( я к тому, что игру можно пройти, используя лишь скрытый клинок)- Почти никакой кастомизации персонажаВ целом, то очень хорошая игра, с интересной историей, отличными персонажами, классной музыкой и достойным геймплеем. Я определённо рекомендую в неё поиграть, тем, кто не играл, а те кто играл - не откажутся окунуться снова в этот дивный мир.