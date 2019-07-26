Лучшие карты в MInecraft

Приветствую тебя мой дорогой друг, в этой статье я хочу рассказать о лучших картах в такой игре как MInecraft. Говорю сразу лично мое мнение. Во все карты играл сам на разных версиях так как у меня лаунчер.

Для начала я хочу рассказать как, и куда устанавливать карты. Сначала нам нужно вызвать команду Выполнить, потом нужно ввести команду: C:\Users\имя пользователя\AppData\Roaming, заходим в папку .minecraft и в папку saves, сюда будем скидывать карты

1. Поиск кнопки.



Поиск кнопки- небольшая головоломка с поиском предмета на карте разных размеров, игра очень увлекательна

сам играл в эту игру с другом, было очень интересно, карта на 9\10, потому что играть одному постепенно надоедает, а с другом карту пройти на раз плюнуть, но все равно мне очень понравилось, скачать карту можно на любом сайте по майнкрафту, я сам скачиваю с minecraft-inside, сайт отличный много модов, текстур, карт, скинов и многое другое.







2. Выживание в бутылке.



Выживание в бутылке- пустая карта на которой в разных местах находятся разные бутылки с биомами. Играть лучше с другом, так интересней, а если вы хотите просто по выживать, то можете играть и без друга. Игра увлекательна, можно прийти за 4 час максимум, но я прошел за 2 часа и 20 или 30 минут игры. Карта на 7\10, потому что игра без никакого смысла, и нужно много копать чтобы дойти до другой бутылки. Но игра заслужила место в топе.





3. Дропер.



Дропер- игра которая на первый взгяд легкая, но после 10 смерти вы будете проклинать эту игру, проходится за 5 часов, если играть впервый раз, я играл где-то 4 часа первый раз, карта для любителей сложности, но не для любителей легкого выживания. Карта на 9\10. из-за того что не во всех уровнях понятно куда приземлится, но для игры с другом сойдет, сам я не играл с другом (Он не хотел), но мне карта понравилать только после полного проходжения. Хочу похвалить игру за дизайн уровней.







4. Спиральный паркур.



Спиральный паркур- игра в которой нужно паркурить по спиральной карте, для того что бы забраться на верх. В самой спирали небольшие тематические уровни, с хорошим дизайном. Игру можно пройти за 1 час или 2 часа. Одному играть можно но лучше с другом, так можно будет соревноваться кто быстрее пройдет карту, или кто меньше умрет. Карта на 10\10 сам карту до конца не прошел, но прошел где то к середине ада, Особенности карты а том что она не даст заскучать, хоть игреш сам, или с другом скучно точно не будет.



5. Классический СкайБлок.



СкайБлок_ игра в которой ты должен выжить на небольшом острове, только с одним деревом, которое можно срубить. Так же нужно сделать генератор булыжника. Играть одному можно сколько хочешь, а с другом пока твой друг не поламает карту. Можно установить моды для интереса, но это уже не классический СкайБлок, только тебе решать как, и с чем ты будеш играть. Игра на 9\10, так как ты можешь не правильно сделать генератор камня и нужно перезапускать сервер с картой. Сам играл в скай блок где то пол месяца.