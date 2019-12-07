Дождь

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EarnНовостиИгры похожие на Minecraft (ч.2)
Автор: Gamehag в December 7, 2019
(24 ratings)
Игры похожие на Minecraft (ч.2)

Игры похожие на Minecraft (ч.2)

Вторая часть статьи об играх похожих на Minecraft.

Cube World
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Чем эта игра похожа на Minecraft? - Выживание, Исследование, Мультиплеер, Кубизм

Помните Cube World? Это был один из первых больших проектов, который прыгнул на тот же вагон что и Minecraft еще в начале 2010-х. Предлагая другой, но в равной степени прекрасный взгляд на концепцию поколения блочных миров, Cube World отличается от Minecraft тем, что это гораздо больше приключенческая RPG, чем выживание. Есть классы, есть магия, есть развитие персонажей и враги, которые бросают искрящийся лут, и сельские жители, которые дают вам квесты и тонны вещей.

Это еще одна игра, в которой можете действительно потратить много времени, прежде чем вы узнаете, что произошло. Все в Cube World довольно быстро развивается, и когда вы умираете, вы просто возрождаетесь на ближайшем контрольном пункте, а это значит, что он гораздо более насыщен действием, чем Minecraft.

Vintage Story
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Чем эта игра похожа на Minecraft? - Расслабление, Выживание, Строительство, Исследование, Мультиплеер, Кубизм

Если вы действительно большой фанат Minecraft, тогда Vintage Story - ваш лучший выбор. Если вы разбираетесь в моддинге Minecraft, то, возможно, вы слышали о моде-конвертере Vintagecraft, который пересмотрел ванильное представление миров Minecraft, чтобы помочь придать немного больше цвета и характера каждому миру. Оказывается, создатели Vintagecraft по сути устали от попыток работать в рамках Minecraft, чтобы сделать его лучше, и решили начать с нуля с новой игрой: Vintage Story.

Vintage Story, в настоящее время находящаяся в раннем доступе, гордится своей простотой настройки и моддинга, а также предоставляет богатый мир, который будет мгновенно знаком игрокам Minecraft. Все это выглядит как очень амбициозный мод Minecraft, но он идет достаточно далеко с новыми анимациями, генерацией мира и различными другими функциями, так что это определенно самостоятельная игра.

Terraria
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Чем эта игра похожа на Minecraft? - Расслабление, Выживание, Строительство, Исследование, Мультиплеер, Кубизм

Называть Terraria «Minecraft, но в 2D!» - это очень популярная мысль, но в конечном итоге это не совсем так, то насколько сильно они отличаются друг от друга с точки зрения богатого и огромного количества контента, предоставляемого обеими играми. Но в основном игровой процес, конечно, очень похож. В Terraria вы начинаете в середине совершенно нового процедурно сгенерированного мира и должны срубить деревья, изготовить инструменты, защищать себя от ночных монстров, копаться в пещерах и открывать новых зверей, руды и ресурсы для дальнейшего развития, открывать новые биомы, побеждать колоссальных монстров-боссов и многое другое.

Есть очень много игроков, которые клянутся что Terraria лучшая игра на выживание. Миры велики и увлекательны, битва бодрая и интересная, чувство прогрессии и исследования и всплески интенсивного «о, боже, убей, убей, выживи, выживи, выживи» - все это присутствует. Это и есть причина, по которой Terraria выдержала испытание временем, как и Minecraft.

Starbound
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Чем эта игра похожа на Minecraft? - Расслабление, Выживание, Строительство, Исследование, Мультиплеер, Кубизм

Starbound для Terraria, тоже самое что Vintage Story для Minecraft. Он достаточно похож, чтобы вы могли подумать, что это действительно очень хороший мод  - приносящий много контента и механик в игровом процессе. И несмотря на мое большое увлечение в Terraria, Starbound показался мне куда более увлекательнее.

Starbound создает новый виток, сочетая традиционный опыт выживания с научной фантастикой; после короткого учебного задания вы совершаете крушение на чужой планете, не имея ничего, кроме манипулятора материи, который намного ценнее по сравнению со всеми вашими инструментами в ванильном Minecraft. С этой отправной точки Starbound уже никогда не унывает от своих фантастических идей, удобства для пользователя, творческих миров, монстров и механики. Плюс, у вас есть определенный путь, которому нужно следовать, что может быть хорошей новостью для всех игроков, которые просто немного устали от необходимости создавать свои собственные цели в таких играх.

Fortnite: Save The World
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Чем эта игра похожа на Minecraft? - Выживание, Строительство, Мультиплеер

Fortnite? Похож на Minecraft? Я знаю, но прочтите до конца. Я не говорю о невероятно популярном режиме Battle Royale. Я об оригинальном Fortnite: Save The World. Кооперативный шутер по выживанию с зомби, которая в основном забыта после того, как Fortnite: Battle Royale "сорвал" джекпот в игровой индустрии.

Серьезно, есть четкие линии для сравнения. Хотя это не игра с песочницей, созданная любым воображением, это опыт выживания, она имеет абсолютно вдохновленную систему создания и редактирования, которая делает игру намного больше, чем просто стрельба по врагам в лицо; и это действительно отличный способ повеселиться с друзьями.
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Игры похожие на Minecraft (ч.2)