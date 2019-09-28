Лучшие шейдеры для Minecraft 1.14

Ниже отобраны пять самых лучших шейдеров для Minecraft, которые я нашел, опробовав их в различных ситуациях, обращая внимание не только на то, как хорошо они выглядят в Minecraft, но и на то, насколько эффективны и настраиваемый каждый шейдер. И да - каждый из приведенных ниже шейдеров совместим с Minecraft 1.14.4, так что у вас нет оправдания, чтобы не попробовать их!

Sildur’s Vibrant Shaders

Sildur’s Vibrant Shaders, вероятно, прямо сейчас самый использованный шейдер в Minecraft, и легко понять, почему, когда вы увидите их в действии. Мало того, что этот шейдер дает Minecraft очень необходимую и невероятно всестороннюю перестройку, он также известен как один из самых настраиваемых и гибких шейдеров.В этом и заключается успех Sildur. В конце концов, все шейдеры в этом списке выглядят красиво. Но с Sildur очень легко потратить целую вечность, настраивая маленькие настройки, чтобы получить абсолютно идеальный вид для вас и вашего мира Minecraft. У вас есть шесть различных версий шейдеров Sildur, от Lite до Extreme, поэтому, независимо от вашего компьютера, вы сможете запускать Sildur без особых усилий. И даже при максимальных настройках Sildur's удивительно легок и набирает огромные очки за производительность по сравнению с большинством других шейдеров для Minecraft.Sonic Ether’s Unbelievable Shaders, или сокращенно SEUS, - это то место, с которого начинали бы многие игроки, окунувшиеся в океан шейдеров Minecraft. Этот набор шейдеров имеет очень чистый и знакомый вид Minecraft, менее броский, чем многие в этом списке, но такой же красивый, особенно в движении.Недостатком является то, что он не так настраиваем, как Sildur или некоторые другие шейдеры в этом списке; но плюс в том, что он выглядит великолепно прямо из ворот, никаких настроек не требуется. Небо яркое и отчетливое, тени добавляют миру новый уровень глубины, а легкое колебание листьев на ветру действительно помогает вам потерять себя в своем огромном опыте выживания.Боже мой, BSL шейдеры прекрасны. Фактически, когда все сказано и сделано, я думаю, что это набор шейдеров, к которому я вернусь для своего собственного мира выживания. Все, что здесь включено, от удивительной глубины резкости до четкого освещения, прекрасных отражений от воды и пушистых далеких облаков, совершенно перенесет вас в место, которое вы можете себе представить как Minecraft 2.0.Вы могли бы ожидать, что такая ошеломляющая скудность достигается за счет более низких кадров, но ... нет, не совсем. На моем дорогом оборудовании он работает немного лучше, чем SEUS, хотя, возможно, не так гладко, как у Sildur. Но тот факт, что Minecraft может выглядеть так хорошо и по-прежнему работать на приличных 60 FPS на хорошем компьютере, просто поражает меня.Вот еще один классический набор шейдеров, название которого может быть знакомо, даже если вы никогда не использовали шейдеры в своей жизни. Почтенный пакет шейдеров Chocapic13 до сих пор считается одним из лучших вариантов, доступных для 1.14, благодаря его яркому, но сдержанному стилю и его способности работать на большом количестве различных компьютерах без особых проблем.Шейдеры Chocapic13 каким-то образом создают более расслабляющий Minecraft, чем почти любой другой шейдерный пакет, который я пробовал (и я много пробовал). Есть что-то настолько безмятежное в этой конкретной комбинации качающихся листьев, мягко мерцающих волн и мягкого, тонкого освещения.Шейдеры KUDA выделяют цвет в ландшафте, как никакой другой набор шейдеров, который я пробовал. Кажется, что каждый опрошенный вид настраивался профессиональным фоторедактором. Он знает, где насытить, где обесцветить, где насытить красным и оранжевым, а также синим и зеленым. Он знает, как заставить реки всплывать, а снег на вершинах этих гор блестит на постоянно темнеющем горизонте.KUDA также поставляется с приличным набором опций настройки, а также с предустановленными опциями, от Low до Cinematic, если вы не хотите тратить время на настройку. Даже на Low это похоже на новый Minecraft. И, как ни странно, в то время как большинство других шейдерных пакетов выглядят лучше всего в дневное время, когда лучи света и световые эффекты работают в полную силу, я думаю, что KUDA лучше всего светит при слабом освещении, так же как солнце начинает садиться.