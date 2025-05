Моды для Minecraft 1.14 (часть 1)

Начнем с некоторых действительно отличных модов, которые вписываются прямо в Minecraft 1.14, не слишком сильно меняя геймплей вокруг основной игры. Я бы сказал, что некоторые из этих модов необходимы, если вы хотите начать играть с модами в Minecraft.

Для непосвященных: Optifine - это мод, который предназначен для внесения множества скрытых изменений в освещение, частицы и другие визуальные эффекты с целью повышения эффективности и производительности. С установленным Optifine вы сможете настраивать визуальные и графические настройки Minecraft с гораздо большей свободой, чем раньше.Вы можете отключить все эффекты частиц или использовать различные новые настройки, такие как «Быстрый рендеринг» и «Динамическое освещение» и так далее. По сути, это мод, который позволяет вам выводить как минимум на несколько (а во многих случаях, несколько десятков) больше кадров в секунду практически на любом компьютере.Just Enough Items (или сокращенно JEI) - чрезвычайно полезное дополнение к Minecraft, особенно если вы начинаете игру с многочисленными модами, которые добавляют новые блоки и рецепты для Minecraft. С установленным JEI, каждый раз, когда вы входите в свой инвентарь, вся правая часть экрана будет занята большим выбором всех рецептов - и все, что вам нужно сделать, чтобы проверить рецепт, это щелкнуть на блок или элемент чтобы процесс его создания отображался для вас.И это не просто рецепт создания этого блока или предмета. Нажмите на какой-нибудь булыжник, например, и вы сможете увидеть каждый рецепт, для которого используется булыжник. Когда у вас есть много модов, добавляющих всевозможные странные и замечательные новые вещи, JEI - это находка.Продолжая тенденцию «невероятно полезных модов, если вы играете с большим количеством модов», HWYLA (Here's Where You're Looking At) является ответвлением от оригинальной и фантастически популярной WAILA (What Am I Looking At) от ProfMobius, который не обновлялся для более поздних версий Minecraft, чем 1.1.Проще говоря, HWYLA дает вам небольшую подсказку, когда вы наводите ваш прицел буквально на любой предмет или блок мира, сообщая вам, что это такое и из какого мода. У него также есть некоторые дополнительные встроенные функции совместимости с JEI (предыдущий мод в этом списке), который позволяет вам использовать кнопки Numpad 3 и 4 для отображения рецептов, относящихся к предмету или блоку в мире, на который вы смотрите.Просто, но чрезвычайно полезно и эффективно.Inventory Sorter - это очень простой, но полезный мод, что его просто нужно встроить в ванильный Minecraft. Это легкий аддон, который добавляет две очень простые, но очень полезные механики для организации предметов в инвентаре или сундуках. Во-первых, если вы нажмете среднюю кнопку мыши в инвентаре, все предметы будут автоматически отсортированы (как на скриншоте выше).Во-вторых, когда вы смотрите внутрь сундука или любого другого подобного предмета, вы можете прокручивать колесико мыши по стопке предметов, чтобы переместить предмет по одному в инвентарь или наоборот. Вы обязаны просто использовать этот мод все время, пока он не будет добавлен в Minecraft по умолчанию.Какой игрок Minecraft хотя бы раз не сетовал на отсутствие какого-либо рюкзака в ванильном Minecraft? Мод Useful Backpacks, похоже, восполняет этот пробел в оригинальной игры, добавляя в игру рюкзак трех размеров: маленький, средний и большой.У каждого размера рюкзака есть свой уникальный рецепт крафта, требующий шерсти, кожи и нитки; и были приняты меры, чтобы сбалансировать рецепты с остальной частью игры, чтобы добавление рюкзаков не делало управление запасами слишком легким с самого первого дня. Но если вам достанется ограниченный размер вашего инвентаря 9 × 3, то полезные рюкзаки - это путь вперед для вас.