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EarnНовостиОбзор на игру Final Fantasy VIII
Автор: Gamehag в October 12, 2019
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Обзор на игру Final Fantasy VIII

Обзор на игру Final Fantasy VIII

В данном обзоре я расскажу вам об игре Final Fantasy VIII. От разработчика Square.  Обзор не содержит плагиата и написан целиком и полностью мной, Гвардом.

Предыстория, сюжет: Как и все игры серии Final Fantasy данная восьмая часть сюжетно никак не связана с предыдущими. Действие игры происходит в фентезийном мире примерно аналогичному нашему по техническому развитию. Мы играем за молодого парня Сквола Леонхарта, ученика боевой академии специальных войск наёмников. Обучение почти окончено и осталось сдать последние экзамены и пройти крещение на боевой миссии. Собственно с этого и начинается игра, а сюжет дальше закрутиться настолько что разобраться в его хитросплетениях будет весьма непросто. Но именно сюжетом и славятся все игры данной серии...
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Геймплей: Final Fantasy VIII является классическим представителем жанра JRPG. А значит во главу угла поставлен сюжет и кинематографичность. Нам предстоит пройти игру от начала и до конца строго следуя сюжету хотя и имея порой определенную свободу в его рамках. Сама игра — изометрическое 3D приключение, как в квестах, но с большей долей РПГ элементов. Мы следуя сюжету исследуем огромный мир игры в котором есть куча городов, поселений и кроме всего прочего секретных локаций. Попутно мы прокачиваем своих персонажей повышая им уровень и добывая новую экипировку, магию и хранителей. Никаких сторонних квестом как таковых в игре нет. Зато есть огромное количество различных видео-вставок.
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Собственно система магии и хранителей перекочевала из прошлых серий с небольшими изменениями. В начале игры нас в обязательном порядке ознакомят и обучат пользоваться и магией и привязками магии и хранителей. Разобраться не сложно хотя система весьма заумная. Каждый персонаж может, во-первых, выкачивать из окружающего пространства, а так же из монстров магию. Видов её очень много и соответственно эффекты от применения у неё разные. Так же магию можно привязывать к своим статам персонажа усиляя их или добавляя атакам различные свойства вроде оглушения или отравления. То же самое касается стражей или хранителей. Это существа которых во время боя мы можем призывать себе на помощь. И которые наносят огромный урон или накладывают специальные эффекты на врагов или союзников. Стражей так же можно привязывать к нашим персонажам - с тем же эффектом примерно что и магия. Так же стражи дают нашим персонажам дополнительные способности.
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Боевая система классическая для серии. Бой начинается либо по сюжету, либо просто при перемещении по миру игры во время случайных нападений монстров на нашу компанию героев. Сам бой происходит в пошаговом режиме в зависимости от скорости накопления полоски ,,хода" у наших персонажей. Во время своего хода каждый персонаж может выполнить определенное действие. Атаковать, использовать предметы из инвентаря или например ударить магией. Бой будет проигран если погибнут все наши персонажи. Во время игры к нашей компании будут присоединяться различные персонажи с разным оружием и разными умениями. Одновременно в бою могут участвовать только трое. Повышая свой уровень все статы героев повышаются автоматически — никаких стат распределять не нужно.
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В игре огромное количество различных секретов. Секретные локации, секретные карты, секретные стражи и многое другое. В игре огромное количество разнообразного контента и прохождение игры на 100% может вполне занять у вас не одну неделю. Нелинейности в игре нет — выборы в игре влияют только частично на диалоги, но концовка в игре всегда одна.В игре присутствует огромное количество как первостепенных так и второстепенных персонажей и НПС. Все они великолепно прописаны, имеют свой характер и наблюдать за диалогами их одно удовольствие. Любовь и ненависть, дружба и вражда, предательство и верность — на всем протяжении игры мы не раз будем воспринимать персонажей как живых людей со своими чувствами и эмоциями.

Графика: На момент выхода игры графика в игре была превосходна. Мир игры конечно угловат и текстуры при приближении смотрятся весьма топорно, но благодаря видео-вставкам из которых по сути игра на 70% и состоит особого внимания на это не обращаешь. На данный момент в steam вышла версия remastered в которой текстуры сделали покрасивее и подтянув разрешение экрана до приемлемого. Спец-эффекты в игре очень красивые и разнообразные. Благодаря непритязательности графики игра пойдет на любом компьютере.

Музыка и звук: Музыка в игре просто фантастична. Она великолепно обыгрывает эмоции персонажей и диалоги, сцены и прочее в игре. Озвучка диалогов в игре отсутствует, но благодаря качественно прописанным диалогам этого даже не замечаешь. В игре присутствуют даже настоящие песни.

На этом я заканчиваю свой обзор. Для вас как обычно старался Золотой Дракон Гвард. Всем удачи!
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