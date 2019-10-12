Обзор на игру Final Fantasy VII

В данном обзоре я расскажу вам об игре Final Fantasy VII. От разработчика Square Co Ltd. Обзор не содержит плагиата и написан целиком и полностью мной, Гвардом.

Предыстория, сюжет: Сюжет седьмой части игры с предыдущими играми никак не связан. Действие игры происходит в весьма технологичном мире, в котором есть и ракетное и огнестрельное оружие. Поезда, электричество и т.д В то же время в мире игры существует и магия. Играть нам предстоит за молодого паренька, бойца террористической организации которая борется против мегакорпорации Шин-ра. Эта самая мегакорпорация весьма могущественна и занимается тем что, выкачивает энергию из ядра планеты таким образом по сути губя её. Игра начинается с того что наш отряд бойцов во главе с нашим главным героем прибывают на вокзал города дабы совершить нападение на один из центров корпорации...Геймплей: Седьмая часть Final Fantasy это первая часть великолепнейшей серии игры жанра JRPG которая целиком и полностью выполнена в 3D с великолепнейшими видео-роликами. Которые будут нас сопровождать на протяжении всей игры. Геймплей игры представляет собой стандартное для РПГ исследование игрового мира с попутным следованием сюжетной канве. Так же попутно мы сражаемся, прокачиваем своих героев и собираем кучи снаряжения и прочего.Стараниями разработчиков все персонажи игры выглядят и воспринимаются как живые люди со своими проблемами во взаимоотношениях и своими характерами. Диалоги между героями и НПС на столько качественно написаны что мы не один раз поймаем себя на том что проникаемся проблемами и чувствами наших героев. Именно диалоги всегда отличали игры серии Финал Фентези от всех прочих подобных игр и служили показателем профессионализма разработчиков из Square Enix.Говоря о боевой системе нельзя не остановиться подробнее на её нюансов. По ходу сюжета к нам будут присоединяться различные герои желающие помочь нам в наших приключениях. И все они обладают своим видом уникального оружия и своими специальными приёмами. Наша задача состоит в том что бы прокачивать наших героев в боях, получая за бои опыт. Так как бои это единственный способ прокачки — боёв нам придётся проводить очень много дабы успевать расти в силе по отношению к нашим врагам. Так же для наших героев мы будем покупать или находить все более хорошее оружие. Брони в игре нет. Так же мы можем добывать различную магию и специальных существ-хранителей которых сможем призывать в боях на помощь нам. Одновременно в одном бою в нашей партии может находится не более трех бойцов.Все бои в игре пошаговые. Сначало ходим мы, а потом ходит враг. Кто ходит быстрее, зависит от показателей наших бойцов. Во время боя мы можем ударить оружием либо магией, а так же можем призвать для атаки противника Хранителя либо для того что бы вылечить или усилить наших героев. Убитых товарищей можно воскрешать, бой будет считаться проигранным если умрут все три наших героя. Так же во время боя можно использовать предметы из своего инвентаря. При призыве в бой Хранителя всегда проигрывается заставка на движке игры. Пропустить её к сожалению нельзя. Вне сюжетных боёв монстры на нас нападают во время случайных встреч при путешествии по локациям или глобальной карте. Причем натыкаться можно в разных уголках мира на разных по силе монстров.Сторонних квестов в игре нет, но зато имеется очень много различных локаций, в том числе много разных секретов и всяких мини-игр. Причем все мини-игры очень органично встроены в саму игру. Мир игры довольно большой, есть глобальная карта на которой множество точек для посещения включая селения, города и даже побываем под водой и землей. В селениях мы общаемся с НПС двигаясь по сюжету, закупаемся в магазинах разным снаряжением и предметами. Игровые деньги добываются исключительно в боях.Графика:Графика в игре весьма хороша. Если не приближать камеру сильно, то текстуры смотрятся вполне неплохо. Все персонажи выполнены в несколько комичном мультяшном стиле с необычными пропорциями. Качество спец-эффектов на высоком уровне. В игре огромное количество красивейших локаций которыми действительно можно любоваться. Что касается видео-вставок то они просто шикарны!Музыка и звук: Озвучки диалогов в игре нет. Зато в игре просто невероятно красивая музыка. Она прекрасно отражает атмосферу в тот или иной момент игры или локаций. Музыкой прекрасно переданы эмоции диалогов. Самих же диалогов невероятное количество и все они великолепно прописаны. Качество звуковых спец-эффектов так же весьма не дурно.На этом я заканчиваю свой обзор. Для вас как обычно старался Золотой Дракон Гвард. Всем удачи!