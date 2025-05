Обзор - Call of Duty: Mobile

Call of Duty: Mobile – шутер от первого лица, ориентированный на мультиплеер, имеющий такие игровые режимы как королевская битва, рейтинговый бой, быстрый бой 5 на 5 и многие другие. Официально вышла в прокат 30 сентября 2019 года. Это лучшая игра в своем жанре на мобильных устройствах от Activision.

Разведчик - сенсорный дротик, который обнаруживает врагов на радаре и навык следопыт, показывающий вражеские следы на несколько секунд.

Защитник - щит-трансформер и навык прочная шкура, уменьшающая урон от всех источников кроме стрельбы на 20%.

Клоун - игрушечная бомба, которая вызывает зомби, направленных на врага и навык анти-зомби, сокращающий радиус внимания у зомби.

Врач - медицинская станция, которая временно лечит вас и союзников и навык врач, сокращающий время лечения.

Ниндзя - крюк-кошка и навык мертвая тишина, понижающая шум ваших передвижений.

Механик - ЭМИ-дрон, который наносит врагам небольшой урон и навык инженер, позволяющий обнаруживать транспорт, ловушки и снаряжение.

Десантник - устройство для катапультирования и навык легковес, с ним вы сможете парить в воздухе, используя крылатый костюм.

Новичок (I-V)

Ветеран (I-V)

Элита (I-V)

Профи (I-V)

Мастер (I-V)

Легенда

Игра встречает нас красочным, тематическим меню, фон которого будет меняться по мере наступления праздников. В левой части находятся меню профиля, ивентов, чат и донатные предложения. В правой же все, что связано с выбором режима.Как и положено всем современным онлайн шутерам, в Call of Duty: Mobile есть система скинов, да и не только для оружия, конечно же. Для доступа к комплекту нужно перейти в соответствующую вкладку. В меню комплекта вы найдете место, где хранятся все ваши скины, ящики и карточки опыта. Здесь же вы можете менять экипировку для своих комплектов (всего 5 комплектов). Также нужно не забывать прокачивать ваше оружие при помощи карточек опыта или в боях и открывать для него новые модули. За уровень игрока тоже выдаются награды ввиде скинов, новых оружий и различных улучшений.После того, как вы вооружились, идем в бой. Для начала нужно освоиться в игре, для этого лучше всего подойдет сетевая игра 5 на 5 с возрождениями и ивенты, которые обычно привязаны к какому-то конкретному виду оружия или тематике и проходят регулярно. За выполнение заданий к ивентам вы можете получить кейсы, кредиты для покупки скинов и сами скины.Перейдем к королевской битве. Осторожно, этот режим может поглотить вас! Королевская битва в Call of Duty: Mobile, по сравнению с PUBG, на мой взгляд, отличается казуальностью. Тем не менее нужно четко распределять свои цели. Вы можете играть в КБ (королевскую битву) вчетвером, втроем или в одиночку. 100 человек на одной карте, зомби, оружие и море крови… Звучит хорошо, а как на деле?А на деле нужно иметь тактику. Авиагрузы и точки с большим количеством лута очень опасны, а в некоторых местах бродят толпы ходячих мертвецов, помимо самих игроков. Конечно можно затаиться в углу карты и ждать уменьшения зоны, но ценных ресурсов таким образом не ждите.На скриншоте показано как выглядит интерфейс КБ, все важное на виду.Квадроциклы, машины с башенным пулеметом (коса), вертолеты и класс «Десантник» позволят вам и вашей команде передвигаться и/или вести огонь одновременно!Кстати о классах. В игре их 7 видов – защитник, разведчик, клоун, врач, ниндзя, механик и десантник. Каждый класс имеет свою отличительную способность оперативника, будь то щит-трансформер или катапульта для четверых.Каждый классовый предмет также может иметь свой камуфляж. Более того, под конец игры предметы улучшаются.Режимы рейтингового боя и обычного боя практически не отличаются между собой. Рейтинговый бой, как и КБ имеет сезонные награды и ранги, которые определяют уровень награды в конце сезона. Чтобы открыть все рейтинговые режимы, нужно получить ранг Элита I.Когда игрок достигает особого ранга, приходит письмо с наградой внутри игры.Система друзей и кланов позволяет с легкостью искать команду или создать собственную, непобедимую. В игре предусмотрены голосовой чат, метки и быстрые текстовые сообщения, что делает геймплей тактичнее, а кланы важнее.Call of Duty: Mobile получилась лучшей в своем роде на мобильных платформах. «Консольное качество», как говорят разработчики, с этим не поспоришь. Этот шутер затягивает на целые дни, донатеры не имеют преимущества и вы получаете множество режимов игры на свой вкус. Не слишком ли много для мобильной игры?