Всем привет дорогие друзья! сегодня я решил написать отзыв об Assassins creed 1 часть . Надеюсь она вам очень понравится! Поехали!
Главный герой Альтаир:
Альтаир- первый лучший ассасин в истории. Легенда!
он видет свою охоту на тамплиеров и в результате он получает войну с ними. Он ведет много потерь и бед но он не остоновится пока он не унечтожит всех тамплиеров. Ну что ж начну рассказывать вам геймплей этого шедевра.Атака
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Она идет потяжелее. Тебе дают только меч да и 1 клинок. И ты стараешься отбиваться от тамплиеров этим оружием. есть и эпичные сцены, моменты, битвы. Вообщем все что надо для этой игры. Но лучше использовать меч при драке потому что с ним удобнее защищаться и бить врагов, а еще он легкий. Это точно всем понравится! Впрочем драки оцениваю на отлично!Защита и контроудар
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Это так круто выглядит со стороны. По эпичнее битвы. Здесь есть специальные сцены с парированием или с контроударом. Главный герой просто расправляется со своими врагами как орешки щелкать. Альтаиру это на руку. Тем более он самый первый ассасин, а значит и самый опытный. Защита тут идет как отбивание меча или кинжала вообщем самая простая в сериях ассасина. Ну я оцениваю это на пятерочку!Паркур и прыжки в сено:
Самое интересное! Альтаир может лазить по домам, крепостям, башням и тд. и главное это выглядит очень красиво и круто. Особенно прыжки в сено. Но это очень атмосферно выглядит и очень зашкаливающее. Он просто отталкивается от твердой поверхности и падает в сено и от этого ему не доставляет ни какого урона. Хотя это немного и странно. Как же делает это альтаир, и почему он не боится высоты? В игре этого нам не рассказывали, но мы можем и сами догадываться.
там где живет альтаир есть король который назначает званием людей ассасинов.
Вот он стоит рядом с алтаиром:
Графика:
Графика здесь отличная не смотря что это игра 2009 года. Ubisoft умеют делать игры которые запоминаются на долго. Графика красит образ игры и затягивает еще больше. Атмосфера у этой игры очень хорошая! Без нее игра бы не получилось шедевром. В этой игре проработаны все детали которые будут очень нужны и которые пригодятся по сюжету. То что нужно игрокам. Ставлю пятерочку.
Вот Альтаир и группа ассасинов:
Взаимодействие и реалистичность:
Здесь можно взаимодействовать с людьми то есть разговаривать с ними. можно входить в дома, действовать командой с другими Ассасинами и улучшать свои снаряжения. Так же здесь проработан свет днем. А вы замечали что свет днем какой то синеватый и голубоватый? От чего же это? Еще если упасть с большой высоты можно разбиться либо просто у тебя снесет здоровье и скоро оно востановиться.
Ну в принципе об этой игре мало что можно сказать, но она меня очень удивила, особенно сюжет он просто отличный! Вообщем я советую поиграть в эту игру вы не пожалеете.
Ну что ж друзья на этом все. Не забываем оставлять отзывы. Огромное спасибо что прочитали мою статью. Всем желаю всего хорошего. всем пока! На встречу приключениям!