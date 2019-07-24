Всем привет дорогие друзья! сегодня я решил написать отзыв об Assassins creed 1 часть . Надеюсь она вам очень понравится! Поехали!

Главный герой Альтаир:Альтаир- первый лучший ассасин в истории. Легенда!он видет свою охоту на тамплиеров и в результате он получает войну с ними. Он ведет много потерь и бед но он не остоновится пока он не унечтожит всех тамплиеров. Ну что ж начну рассказывать вам геймплей этого шедевра.Она идет потяжелее. Тебе дают только меч да и 1 клинок. И ты стараешься отбиваться от тамплиеров этим оружием. есть и эпичные сцены, моменты, битвы. Вообщем все что надо для этой игры. Но лучше использовать меч при драке потому что с ним удобнее защищаться и бить врагов, а еще он легкий. Это точно всем понравится! Впрочем драки оцениваю на отлично!Это так круто выглядит со стороны. По эпичнее битвы. Здесь есть специальные сцены с парированием или с контроударом. Главный герой просто расправляется со своими врагами как орешки щелкать. Альтаиру это на руку. Тем более он самый первый ассасин, а значит и самый опытный. Защита тут идет как отбивание меча или кинжала вообщем самая простая в сериях ассасина. Ну я оцениваю это на пятерочку!Самое интересное! Альтаир может лазить по домам, крепостям, башням и тд. и главное это выглядит очень красиво и круто. Особенно прыжки в сено. Но это очень атмосферно выглядит и очень зашкаливающее. Он просто отталкивается от твердой поверхности и падает в сено и от этого ему не доставляет ни какого урона. Хотя это немного и странно. Как же делает это альтаир, и почему он не боится высоты? В игре этого нам не рассказывали, но мы можем и сами догадываться.там где живет альтаир есть король который назначает званием людей ассасинов.Графика здесь отличная не смотря что это игра 2009 года. Ubisoft умеют делать игры которые запоминаются на долго. Графика красит образ игры и затягивает еще больше. Атмосфера у этой игры очень хорошая! Без нее игра бы не получилось шедевром. В этой игре проработаны все детали которые будут очень нужны и которые пригодятся по сюжету. То что нужно игрокам. Ставлю пятерочку