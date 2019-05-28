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EarnНовостикак хорошо играть в CS:GO
Автор: Gamehag в May 28, 2019
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как хорошо играть в CS:GO

как хорошо играть в CS:GO

Привет ты наверное думаешь как хорошо играть с игроками или вообще научится играть в Counter Strike Global Offensive.

Сначала вам надо скачать CS:GO, для начала вам надо скачать Steam с официального сайта https://store.steampowered.com/.
вам надо зарегестрироваться и установить Steam. Не бойся он не вирусный. И тогда когда ты скачал Steam и вошёл в него тогда затем надо зайти во вкладку Магазин в левом верхнем углу а потом надо нажать в поле в правом углу поиск по магазину и пишем там игру Counter Strike Global Offensive. А затем устанавливаем его бесплатно. И после того когда ты установил CS:GO потом заходим в эту игру. И мы видим главное меню CS:GO.  потом нажимаем на кнопку в левом верхнем углу похожую на Play. А затем мы видим всего 6 режимов в которые мы можем поиграть это Соревновательный режим, Обычный режим, Бой насмерть, Военные игры, Напарники и наконец Запретная зона. И потом мы видим в левой стороне экрана ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОДБОР ИГР. надо открыть эту вкладку и надо выбрать Инструктаж, вы проходите его и потом вы уже готовы играть с ботами, нажимаете туда же где и выбрали Инструктаж Тренировка с ботами. И вы выбирайте сложность ботов в правой стороне экрана. и нажимайте или Безобидные боты или Лёгкие боты. и потом вы повышаете сложность ботов до Опытных и когда вы будете убивать Опытных ботов также как и убивали безобидных тогда вы уже готовы к настоящим игрокам. Выбираете Официальный подбор и играете против настоящих игроков, когда вы сделали первое убийство это уже хорошо. И когда вы научитесь играть с игроками и когда наберёте 2 ранг. 2 ранг можно получить по XP которые вы будете получать в боях с игроками. Тогда вы уже можете играть в режим Запретная зона. В Запретной зоне всё легко просто надо выбрать высадку куда вы хотите приземлится. А затем выберете вещь чтобы она вам помогла убить игроков. Потом ищите ящики и разбиваете их и находите полезные вещи чтобы они помогли вам в убийстве игроков 2 способ можно находить деньги и заказывать оружия или вещи. Есть Соревновательный и Обычный режим они ничем не различны но одно что их не связывает это то что в Соревновательном режиме игра до 16 побед в Обычном до 8 в Соревновательном награда за убийство вдвое больше чем в Обычном и столкновение с союзниками и возможность ранить их в Соревновательном включено а в Обычном нет и Соревновательный режим загружается долго а Обычный нет, в режиме Бой насмерть надо убивать игроков сколько больше ты наберёшь очков тогда ты победишь, а режим Военные игры там надо выбрать игру-Гонка вооружений, Уничтожение объекта, или Перелётные снайперы. В первом режиме Гонка вооружений надо просто убивать врагов или лидеров команды чтобы получать оружия, в Уничтожение объекта надо если ты террорист заложить бомбу на плент-Плент это точка закладки бомбы. Вообщем надо убивать врагов чтобы в следующем раунде получить оружие если ты убил 2 врага тогда тебе дадут гранату. А в Перелётных снайперах надо стрелять с AWP и при этом прыгать высоко чтобы попасть в врага можно не прыгать можно просто спрятаться где-нибудь и стрелять. В режиме Напарники вам надо с напарником надо убить врага у которого тоже есть напарник ну то есть 2 vs 2.
 
Ну так что играйте и хороших вам побед и потом можно стать киберспортсменом и можно получать деньги за то что вы хорошо играете в cs:go спасибо что прочитал мою статью и оцени её. До свидания.
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