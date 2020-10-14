Ограничения в App Zone

atfixteam Кто-нибудь в курсе, в App Zone есть какие-нибудь ограничения в отношении КД, типа макс. 100 в день/неделю? Или собирай, сколько хочешь?

Aonb Здравствуй. Этот вопрос неоднократно поднимался :)



Официально доступны 100 реклам в сутки. Раньше можно было смотреть их 10 дней подряд, пока не появлялось сообщение о том, что тебе нужно выполнить задание в игре, чтобы продолжить юзать Апп-зону. Сейчас ограничения могут наступить раньше, после 200-500 реклам. Если на следующий день КД за просмотр не начисляется, подожди ~01:00 ночи по Мск, чтоб сервера обновились. Или запоминай время начала просмотра.



Надеюсь, помогла.

atfixteam Спасибо за ответ! То есть, если не пользоваться AZ каждый день, то и выполнять задания в играх не обязательно вообще никогда, т.к. счётчик автоматически обнуляется через определённое время? Или даже если смотреть, скажем, по 10 реклам каждые два дня, то всё равно самое позднее через два месяца нужно будет какое-нибудь здание выполнить?



Aonb Многое от тебя зависит :)

Рекомендую хотя бы иногда выполнять задания (контракты со стен предложений как вариант). Кроме очевидных плюсов, они полезны для работоспособности Апп-зоны и как подстраховка на случай, если ты поймаешь на ней баг. Просмотр рекламы может и просто выдать ошибку, не связанную с выполнением заданий. А на IOs Апп-зоны пока и вовсе нет.