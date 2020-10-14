Ограничения в App Zone

Merida
Merida
Gem31
krishmahato086
krishmahato086
Gem8
sarafederedica
sarafederedica
Gem1,148
KilboBaginz420
KilboBaginz420
Gem20
sarafederedica
sarafederedica
Gem3
sarafederedica
sarafederedica
Gem3
KilboBaginz420
KilboBaginz420
Gem20
sarafederedica
sarafederedica
Gem356
KilboBaginz420
KilboBaginz420
Gem20
Milo
Milo
Gem210
KilboBaginz420
KilboBaginz420
Gem30
sarafederedica
sarafederedica
Gem3,080
Bursátil InversiónesJG
Bursátil InversiónesJG
Gem809
Cases.gg
Cases.gg
Gem1,590
Rachelle Denny
Rachelle Denny
Gem122
Bursátil InversiónesJG
Bursátil InversiónesJG
Gem886
Rachelle Denny
Rachelle Denny
Gem7,000
Rachelle Denny
Rachelle Denny
Gem4,200
Rachelle Denny
Rachelle Denny
Gem52
Atia
Atia
Gem7
Дождь

Gem0

SystemGamehag: One user received Gem36 from the Rain.
unranked rank iconDkgmsfk: Hola, ¿alguno activo por aquí?
unranked rank iconMilo: hey
SystemGamehag: 2 users received Gem204 from the Rain.
unranked rank iconMilo: hey
novice rank iconKilboBaginz420: Capybara stare emote (inline chat version)
unranked rank iconIvanna Palomo: ..
unranked rank iconIvanna Palomo: Como le ago para conseguir robux?
unranked rank iconRyan Deals: Lol
unranked rank iconSamuel Mejia: aa
AdminJoshverd: Petcapy emote (inline chat version)
SystemGamehag: One user received Gem249 from the Rain.
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
unranked rank iconRyan Deals: How long does it take to show up
unranked rank iconRyan Deals: Anyone done the cazino casino offer
SystemGamehag: 3 users received Gem76 from the Rain.
unranked rank iconPoolBoy187: blobDance emote (inline chat version)
unranked rank iconGabriel Arrighi: Popcorn emote (inline chat version)
unranked rank iconGabriel Arrighi: ..
unranked rank iconmara: Kekwait emote (inline chat version)
unranked rank iconmara: meow
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meow
unranked rank iconKi77y666: Meow hoomans. Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 4 users received Gem27 from the Rain.
unranked rank iconArmoredPigeon: eqewq
unranked rank iconAtia: PogU emote (inline chat version)
unranked rank iconc00lguy007: Kekwait emote (inline chat version)
unranked rank iconfnogaj: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconAlexander: Sup?
Войдите, чтобы начать общение

23

0/160

Back to Встреча на лобном месте

Ограничения в App Zone

atfixteam avatar

atfixteam

October 14, 2020 at 06:57 PM

Кто-нибудь в курсе, в App Zone есть какие-нибудь ограничения в отношении КД, типа макс. 100 в день/неделю? Или собирай, сколько хочешь?
Aonb avatar

Aonb

October 14, 2020 at 07:09 PM

Здравствуй. Этот вопрос неоднократно поднимался :)

Официально доступны 100 реклам в сутки. Раньше можно было смотреть их 10 дней подряд, пока не появлялось сообщение о том, что тебе нужно выполнить задание в игре, чтобы продолжить юзать Апп-зону. Сейчас ограничения могут наступить раньше, после 200-500 реклам. Если на следующий день КД за просмотр не начисляется, подожди ~01:00 ночи по Мск, чтоб сервера обновились. Или запоминай время начала просмотра.

Надеюсь, помогла.
atfixteam avatar

atfixteam

October 14, 2020 at 07:33 PM

Спасибо за ответ! То есть, если не пользоваться AZ каждый день, то и выполнять задания в играх не обязательно вообще никогда, т.к. счётчик автоматически обнуляется через определённое время? Или даже если смотреть, скажем, по 10 реклам каждые два дня, то всё равно самое позднее через два месяца нужно будет какое-нибудь здание выполнить?
Aonb avatar

Aonb

October 14, 2020 at 09:17 PM

Многое от тебя зависит :)
Рекомендую хотя бы иногда выполнять задания (контракты со стен предложений как вариант). Кроме очевидных плюсов, они полезны для работоспособности Апп-зоны и как подстраховка на случай, если ты поймаешь на ней баг. Просмотр рекламы может и просто выдать ошибку, не связанную с выполнением заданий. А на IOs Апп-зоны пока и вовсе нет.
atfixteam avatar

atfixteam

October 14, 2020 at 09:38 PM

Я так и делаю. Просто тут кто-то написал, что у него проблемы с выполнением заданий, и он поэтому только AZ пользуется. Вот меня и заинтересовало, можно ли КД исключительно через AZ получать.
ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играх

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности

Ограничения в App Zone - Встреча на лобном месте Forum on Gamehag