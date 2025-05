Final Fantasy XV Análise das Principais Impressões do Game!

Ola a todos do site Gamehag, reparei que nao havia artigos deste jogo por aqui. Entao resolvi criar um post sobre algumas das coisas que percebi ao jogar. Nao fui muito longe, mas foi o suficiente para lhe mostrar o porque, veja abaixo!

Fiquei muito feliz quando soube da noticia de que haveria um novo game inedito da franquia vindo aos mobile. Mas para a minha insatisfação, ao instalar percebi que se tratava de um modelo de jogo totalmente diferente do que estava acostumado na franquia. Até mesmo os trailers deram a entender que seria algo de qualidade. Mas não, mais um dos jogos ao estilo 'Clash of Clãs'. O que daria muito certo se ainda estivessemos em meados de 2012 xD.



Ja vou avisando que nao tenho muito sobre o que falar sobre o jogo em si. Ja que, primeiramente, joguei pouco. E nao e um estilo muito variavel o suficiente para se falar. Irei comentar e opinar sobre o basico de tudo quanto e jogo. Tambem usarei como referencia os outros jogos da franquia.



Por mim eu ainda jogaria, mas foi questão de pouco para perceber que muito ali deveria ser comprado. Realmente odeio micro transações em jogos. Compraria o game pelo preço que fosse (não muito exagerado e claro xD) ao invés de ficar pagando para evoluir. Um verdadeiro pay to win.



Não existe uma história no jogo, apenas uma premissa. Pelo menos todos os conhecidos heróis estão por lá. Um pouco de MMO, com um sistema de guilda até bem interessante. Os gráficos são muito bons, seja no lobby ou nas batalhas. (Se achar que estou sendo muito duro, juro que estou tentando ser imparcial) Se parar para notar, ate os portes das versoes de console que estao no mobile possuem mais qualidade e aproveitamento de gameplay. Todo proguesso inicialmente e rapido, mas apos se acomodar, de certa forma. Torna-se lento e demanda dinheiro do jogo. Batalhar tambem nos tras desvantagem se nao nos rendermos a comprar alguma coisa. Me parece que sou empurrado a isso.



Mas ficar decepcionado com o game simplesmente e irrelevante. Esta plataforma de negócios, que leva em conta as micro transações, e altamente lucrativa. E não há nada a se fazer quanto a isso. Por que jogos não são feitos para apenas divertir, tem o outro lado, o Money Money de cada dia. Idependente se for um fracasso, nao tenho duvidas de que ira pagar o que custou e ainda de algum lucro.



Joguei apenas por uns dias, não notei nada de exclusivo ou simplesmente melhor elaborado que outros jogos do mesmo gênero. Não considero um jogo da franquia, de forma alguma! minhas notas ainda sim são generosas, pela boa trilha e variedade de itens. 4.5/10. Estamos numa época onde os hardwares de celular não são mais tão insuficientes assim, dava para trazer algo mais ''a nossa época''. Como os recentemente lancados ''Player Unknows Battlegrounds Mobile'' e ''Fortnite''. Imagino que ate mesmo uma versao do ''Final Fantasy XV'' originalmente lancado para PC, nos serviria muito bem. Mas fazer o que? Sejamos (Ou tentaremos) ser o mais otimista possivel.



Minha opinião não e de quem julga sem mais nem menos, e sim, a opinião de um fá. Acostumado com uma série de jogos exemplar, receber este tipo de jogo e um tanto quanto frustrante. Ainda sim recomendaria para alguém que nunca se quer tocou neste estilo de jogo e gosta de Final Fantasy. Por um jogo digno da franquia aos celulares! Favor avaliar o artigo, por mais que seja pequeno. Se este fosse um jogo a altura de Final Fantasy com certeza ultrapassaria o limite de caracteres xD



Esta e apenas a minha opniao, conte comigo quem quiser. Jogue antes de mais nada, e ainda ganhe algumas gemas, ja que o site nos oferece HUAHUAHUAHAU Ate a proxima meus bruxinhos!