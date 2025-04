Jankos - najpopularniejszy gracz League of Legends w Polsce.

Marcin "Jankos" Jankowski to obecnie jungler dla drużyny H2k, chcesz poznać go bliżej? Zapraszam do lektury!

Marcin urodził się 23 lipca 1995 roku i od początków istnienia gry League of Legends towarzyszył temu tytułowi. Jankos jest uznawany za jednego z najlepszych junglerów w całej Europie i oczywiście za najlepszego w Polsce. Mimo stosunkowo młodego wieku osiągnął bardzo wiele. Od kilku sezonów stale występuje w LCS na bardzo wysokim poziomie i nic nie wskazuje na to, żeby jego forma miała ulec znacznemu pogorszeniu. Pierwszą drużyną Jankosa był Team Mistral (styczeń 2013-maj 2013), później reprezentował barwy GF-Gaming (sierpień 2013-listopad 2013), by później zmienić formację na KMT.

Początkowo, Jankos skutecznie starał się o wejście do prestiżowych Europejskich rozgrywek LCS, wraz z Celaverem, Vanderem, Overpowem i Xaxusem otworzyli bramę do najlepszej ligi w Europie zwycięstwem 3:0 nad drużyną Ninjas in Pyjamas. Pierwszym sponsorem tej drużyny a więc i Jankosa został Roccat (Team ROCCAT), a w ich barwach "blondasek" i spółka wywalczyli 3. miejsce w całym splicie LCS. Później drużyna radziła sobie coraz gorzej, a nasz bohater odszedł wraz z Vanderem do drużyny H2k-gaming, z którymi ostatecznie wywalczył miejsce na Mistrzostwach świata. W worldsach Marcin nie odpuszczał, a nawet podwoił tempo - 3 koreańskie drużyny i 1 europejska; H2k - tak przedstawiały się półfinały do których biało-niebiescy zdołali dojść. W chwili obecnej Jankos ma 22 lata i wciąż nie zmienia swoich "mainów", nadal często oglądamy go w roli uwielbianego przez niego Lee Sin'a czy też Elise.