Nowy sezon League of Legends zbliża się wielkimi krokami!

Informuję,że to tylko moje luźne przemyślenia do których doszedłem analizując pre-sezon!

Siódmy sezon rozgrywek League of Legends rozpocznie się za około dwanaście godzin,a co nam przyniesie?Z wtorku na środę powinnniśmy spodziewać się patcha 6.24,który przyniesie nam wiele nowości,jednak nie wszystkie są potwierdzone. Możemy mieć jednak pewność co do pojawienia się nowych skinów,mowa tu o:https://www.youtube.com/watch?v=IDOofIgFTWwhttps://www.youtube.com/watch?v=SX2YBj5K8S8https://www.youtube.com/watch?v=thTQgAhm89wCena wszystkich skinów powinna wynosić. Wraz z nową aktualizacją powinna pojawić się nowa postać -,która otrzyma skin "" ( https://www.youtube.com/watch?v=BHYQcDubfQ4 ). Na serwerze testowym mogliśmy spotkać skórk do wardów -oraz,a także,które możemy zobaczyć pod tym o to linkiem - https://www.youtube.com/watch?v=voUKFj59rKY . Czeka nas także o wiele wiele więcej aktualizacji bohaterów,o których jednak nie napiszę bo nie to jest tematem tego artykułu.Przechodząc do sedna. Około godziny 6:00 powinno nastąpić oficjalne rozpoczęcie sezonu,który przyniesie sporo nowości. Na pewno częściej będziemy spotykać assasynów,więc ich ban rate w stu procentach wzrośnie. Zapewne wiele osób ćwiczyło postacie odpowiadające powyżej użytemu słowu,a to daje pewność,że będą oni bardzo niebezpieczni. Według mnie największą uwagę należy zwrócić na,który po reworku znacząco wrócił do mety. Podobnie jest zresztą z,którego jestem pewny,że nieraz spotkacie podczas swoich gier rankingowych. Przed tymi dwoma postaciami pragnę was szczególnie ostrzec,chociaż potrafiąca graćteż będą stanowili sporą zagwozdkę. Obecna meta zapowiada powrót tanków na top lane,więc bany wymierzone w postacie takie jakczyrównież nie będą głupim pomysłem. W jungli problem powinni stanowić wyżej wymienienioraz,chociaż ciągle bardzo grywalni pozostają. Mid mogą przejąćoraz. Na bocie panowanie powinni wam zapewnić,a także,które świetnie skalują się do late game'u. Solidnymi supportami najprawdopodobniej będąoraz