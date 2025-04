Poradnik Draven - ADC

LukaszDudus

Witam,

Dziś przedstawię wam poradnik do Dravena. Postanowiłem go napisać bo czuję, że jest teraz dużo bardziej grany na rankedach SoloQ. I jeszcze jedno, musicie wiedzieć, że nie jestem żadnym pro playerem.

Po pierwsze musicie wiedzieć, że najważniejsze jest łapanie toporów, mądre wykorzytywanie W oraz budowanie szczebel po szczebelku, przewagi. Przewagę buduje się rozwalając wieżę jako pierwszy lub też, zdobywając pierwszą krew. Łapania toporów trzeba się nauczyć, warto poświęcić 15 minut dziennie na gre z botami i skupić się tylko na tym.

Najlepsza kontra,

Najlepszy supp na Dravena to Leona ponieważ, Jej E można wycelować tam gdzie tobie spadnie topór. Ja osobiście nie lubie grać jeszcze na blitzcranka.

Najlepszy ADC na Dravena to moim zdaniem Caitlyn i Jhin. nie raz mi się zdarzyło, że Jhin strzelił we mnie pociskiem z klatką z mnie zabił.

Build: Taniec śmierci, butki berserkerki w early, potem krwiopijec i infinity edge. Na koniec budujecie Rtęciowy bułat i potem coś na przebicie pancerza.

Runy: czerwone AD, żółte Pancerz i dwie na crity, niebieskie Odporność na magię, Esencje: AD.

Masterki: zaciekłość: cała ściana lewa. Przebiegłość: prawa, prawa, lewa, prawa



Ciekawostka: Czy wiedziałeś, że Draven na 18 lv, z całym buildem może SAM pokonać Barona i Elder Dragona :D



Autor: Łukasz ''Duduś''