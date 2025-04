Poradnik do Hecarima pół konia pół machina do zabijania.

Pantajemnica

W tym poradniku nie będę owijał w bawełną będzie poradnik do patataja. Lepiej żebyście mieli trochę kasy bo będzie trzeba zapłacić za mandaty przekroczenia prędkośći. Tym suchym żartem zaczynamy poradnik

ZAPRASZAM!

Hecarim to pół koń a jego umiejętności to:

Passywka: Im więcej koń ma prędkości ruchu tym więcej ataku

Q: Hecarim robi zamach zadając obrażenia wszystkim dookoła siebie

W: koło Hecarima jest pole które zadaje obrażenia i leczy.

E: Hecarim ma zwiększoną prędkość ruchu a jego następny atak odepchnie wroga

R: Hecarim szarżuje zadając obrażenia oraz przestrasza wrogów.

Linia

idziemy na topa lub jungle

Tricki:

Używasz W a potem co wyleczy cię bardzo dużo.

Jedziemy z E klikamy R lekko za przeciwnika i wypychamy go do swojej drużyny.

Dzięki R możesz bardzo łatwo uciec.

Przedmioty:

Moc trujcy pancerz umrzyka buty prędkości zbroja ducha anioł struż

Czary:

Jungle duch i smite top duch i teleport ewentualnie podpalenie

Gra:

Gdy gramy w jungli robimy ganki od 3 poziomu a na topie zależy na kogo gramy

Co go kontruje?

Nasus Aatrox Sejuani Vi Garen

Na co jest dobry?

Kha wukong shen Ahri cho Akali

Mam nadzieje że poradnik się spodobał do zobaczenia do następnego poradnika pa!