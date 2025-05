Zombie. Potwór z Minecraft.

W tym artykule omówię wam potwora z Minecrafta zombie.

zombie jest to agresywny mob w minecraft. Ma on mała wersie siebie która pojawia się naturalnie czyli baby zombie. Pali się on w świetle słonecznym.zombie ma 20 punktów zdrowia czyli 10 serduszek.zombie pojawia się kiedy jest noc lub poziom światła jest poniżej 7. Mała wersja może się pojawić na kurczaku. Zombie może się pojawić z żelaznym mieczem [ czasami pojawia się z zaklętym ] też z żelazną łopatą [ też czasami zaklętą ] z każdym rodzajem zbroi oprócz netherytowej. Jest strasznie mała szansa że zombie pojawi się z całą diamentową . Na Halloween jest szansa że zombie pojawi się z dynią na głowie.zombie ma 5 różnych rodzaji pierwszy rodzaj to posuch [ inaczej husk ] pojawia się on na biomie pustynnym. Drugi rodzaj utopiec [ inaczej zwany utopielec ] pojawia się on pod wodą czasami odradza się z trójzębem, jest szansa 8,5% że wyleci z niego trójząb. Trzeci rodzaj to zombifikowany-piglin [ kiedyś pigman ] pojawia się on w piekle jak każdy zombie ma też małą wersje siebie. Czwarty rodzaj to zarażony osadnik pojawia się naturalnie. Można go uleczyć. Można go też spotkać w opuszczonej wiosce. Nie wiem czy można to zaliczyć też ale jest też koń zombie który nie występuje naturalnie można go zrespić używając jajka spawnującego lub komendy.zabiera on różną ilość zabierania HP na różnych trybach gry. Na łatwym zabiera 1 serce, na normalnym 1 i pół serca a na trudnym 2 serca.po zabiciu zombie wypada od 1 - 3 ilości zgniłego mięsa. jest szansa że wypadnie z niego marchewka lub ziemniak lub nawet sztabka żelaza.wygląda jak steveZombie wydaje złowieszczy jęk, jak jest atakowany wydaje charakterystyczne charczenie.zombie atakuje zbliżając się powoli. Jest on łatwy do pokonania ale jak kilku zaatakuje nas znienacka możemy mieć kłopoty.zombie jest fajnym według mnie mobem lecz czasami jest denerwujący. ma fajny wygląd i ma kilka wersji samego siebie wiec jest trochę unikatowy lecz kilka mobów pasywnych i nie pasywnych ma też kilka wersji siebie. Jest on fajnym potworem dla mnie 9/10.1 Zombie to pierwszy agresywny potwór.2 Na początku z zombie wypadały piórka.3 Jest 10% że w nocy odbędzie się mały rajd zombie.4 Widzi on nas z 40 bloków.5 Ma on swoją gigantyczną wersje siebie można ją tylko zrespić komendą.6 Może on upuścić swoją głowę kiedy zabije go naładowany creeper.To jest koniec już tego artykułu, myślę że wam się spodoba. Pa!