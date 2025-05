Życie EKO - The Sims 4

Electronics Art przybywa z nowym rozszerzeniem do kultowej gry The Sims 4. Zrób coś dobrego dla swojego otoczenia. tak twórcy symulatora życia reklamują świeżo zapowiedziany dodatek. W dzisiejszym artykule dowiecie się o nim trochę więcej...

Życie EKO - EA stawia na ekologiczny styl życia



Nareszcie, twoi simowie z tym pakietem będą mogli zadbać o środowisko! Nowe przedmioty tym bardziej umożliwią Ci stworzenie doskonałej rozgrywki, gdzie twój sim stanie się ekologiem. Dzięki nim możesz ograniczyć cenę rachunków, stawiając panele słoneczne, turbiny wiatrowe lub kolektory rosy.





Co sądzę o zwiastunie?

Sądzę, że zwiastun jest interesujący i fantastycznie wykonany graficznie, jak i dźwiękowo. Na tym etapie Maxis bardzo się postarał, ponieważ całość wyszła fantastyczna.



Twórcy stworzyli Evergreen Harbor z myślą, że od razu przystąpisz do oczyszczenia miasteczka i uwolnisz je od miejscowych zanieczyszczeń. Każdy nasz dobry ruch polepszy je, na miejsce które każdy ekolog miał we snach. Przystąp również do nowej ścieżki kariery - Twórcy i projektuj ubrania z odpadów innych simów oraz zrób nimi szał! A może wolisz stać się Wytwórcą? Z tym dodatkiem nic trudnego! Od razu porzuć starą pracę i zacznij odnawiać stare rzeczy oraz robić musujące soki na zamówienie.



Programiści, graficy i inni pracownicy nie zapomnieli dodać również dużej ilości mebli oraz wielu innych obiektów budowlanych, które pozwolą zbudować Ci twój wymarzony EKO dom. Oczywiście dołączono też sporo fryzur i ubrań. Ponad to w dodatku występuje możliwość stworzenia wielu, ładnych przydatnych dekoracji, jak bynajmniej świeczki. Mają one jeden drobny szczegół, który jednak nadaje małego smaczku tym woskowym twórom. Mogą one się stopić, aż nic z nich nie zostanie. Co daje nie co realizmu do naszego ukochanego symulatora życia.





Podsumowując...

Z nowym rozszerzeniem twoja postać będzie prowadzić ekologiczny styl bycia. Może ona przystąpić do nowych prac, ma możliwość tworzenia własnych przedmiotów i sprzedawania ich w internecie. Chętnie simowi sąsiedzi przyłączą się do wspólnej pracy nad zielenią i pomogą Ci zbudować przestrzeń twórczą. Razem powinniście zdziałać cuda i sprowadzić do porządku zanieczyszczone miasto.





Moja opinia

Osobiście uważam, że dodatek jest bardzo ciekawy i dodaje wiele rzeczy, zachęcających, abyśmy my też stali się ekologiczni. Lecz dla mnie cena jest zbyt duża na rozgrywkę, która potrwa tylko kilka realnych dni. 139 zł (słow. sto trzydzieści dziewięć złotych) to zdecydowanie zawyżona wartość produktu, jak na zaoferowaną grę.





Ale to jeszcze nie koniec!

Może twoja własna osoba przyczyni się do dbania o świat? Zacznij ochraniać środowisko i stań się EKO, jak twoi simowie! Już dziś zrób coś, co będzie pomocne dla naszej planety. Chociażby możesz przerobić stare meble, posortować śmieci, założyć mały ogród dla owadów, zbudować karmnik z wodopojem dla ptaków. _Ho__o