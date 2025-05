Wszystko o alchemii w grze Minecraft

W tym artykule postaram się zebrać wszystkie informacje związane z alchemią w grze Minecraft. Zapraszam do czytania.

Z alchemią w grze Minecraft kojarzy nam się przede wszystkim tworzenie mikstur. Są one pomocne podczas gry, ale nie są potrzebne jej przejścia. W tym artykule postaram się Wam przedstawić:

przedmioty alchemiczne;

odczynniki alchemiczne;

opisy i wytwarzanie wszystkich mikstury;

statyw alchemiczny - To właśnie w nim odbywa się cały proces tworzenia mikstur. Można go zbudować z trzech bloków bruku (lub innego kamienia) oraz jednej płomiennej różdżki.

- To właśnie w nim odbywa się cały proces tworzenia mikstur. Można go zbudować z trzech bloków bruku (lub innego kamienia) oraz jednej płomiennej różdżki. płomienny proszek - Aby odczynniki w statywie mogły się zmieszać z wodą w butelkach, musimy posiadać ten proszek. To on w pewnym sensie zasila ten statyw. Można go zrobić wsadzając do craftingu płomienną różdżkę.

- Aby odczynniki w statywie mogły się zmieszać z wodą w butelkach, musimy posiadać ten proszek. To on w pewnym sensie zasila ten statyw. Można go zrobić wsadzając do craftingu płomienną różdżkę. szklana butelka z wodą - Potrzebujemy tej butelki, bo to właśnie w niej tworzymy mikstury.

Do tworzenia mikstur potrzebujemy przynajmniej czterech przedmiotów:



Dodatkowo możemy też obok swojej pracowni alchemicznej postawić kocioł, który może przechowywać wodę do naszych buteleczek.



Odczynniki alchemiczne

Najpierw wymienię odczynniki bazowe, które są potrzebne do tworzenia mikstur podstawowych oraz trzeciorzędnych. Jest ich sześć:

sfermentowane oko pająka - zmniejsza pozytywny efekt i powoduje negatywny efekt;

- zmniejsza pozytywny efekt i powoduje negatywny efekt; jasnopył - zmniejsza czas trwania misktury;

- zmniejsza czas trwania misktury; brodawka - jest potrzebna do warzenia większośći mikstur;

- jest potrzebna do warzenia większośći mikstur; redstone - zwiększa czas trwania mikstury;

- zwiększa czas trwania mikstury; proch - zmienia miksturę na miotaną;

- zmienia miksturę na miotaną; oddech smoka - zmienia miksturę na trwałą.

oko pająka;

łza ghasta;

kawałek lśniącego arbuza;

magmowy krem;

cukier;

złota marchewka;

rozdymka;

królicza noga.

szybkości - dzięki niej szybciej się poruszamy. Można ją stworzyć dodając do butelki z wodą cukru;

spowolnienia - po wypiciu mikstura nas spowalnia. Należy dodać do mikstury szybkości lub skoku sfermentowane oko pająka;

skoku - dzięki niej wyżej skaczemy. Można ja otrzymać po dodaniu króliczej łapki do wody;

siły - po wypiciu możemy zadawać więcej obrażeń. Otrzymujemy ją dodając płomienny proszek do wody;

leczenia - po wypiciu natychmiastowo otrzymujemy serduszka. Można ją otrzymać dodając do wody plaster lśniącego arbuza;

krzywdy - po wypiciu od razu odbiera nam serca. Otrzymujemy ją dodając sfermentowane oko pająka do mikstury leczenia lub zatrucia;

zatrucia - po wypiciu dostajemy efekt zatrucia. Można ją stworzyć dodając oko pająka do wody;

regeneracji - regeneruje ona nasze życie przez kilka sekund. Otrzymujemy ją dodając łzę ghasta do wody;

ognioodporności - ogień nie zadaje nam żadnych obrażeń. Tworzymy go dodając do wody magmowy krem;

oddychania pod wodą - podczas przebywania pod wodą nie tracimy powietrza. Otrzymujemy ją dodając rozdymkę do wody;

noktowizji - widzimy w ciemności. Tworzymy ją dodając złotą marchewkę do wody;

niewidzialności - po wypiciu stajemy się niewidzialni. Należy dodać do mikstury noktowizji sfermentowane oko pająka;

żółwiego mistrza - nadaje nam to efekt spowolnienia, ale też ochrania nas przed obrażeniami. Otrzymujemy ją dodając do wody żółwią skorupę;

powolnego opadania - po wypiciu wolniej spadamy. Tworzymy ją dodając do wody błonę fantoma;

słabości - po wypiciu zadajemy mniej obrażeń. Można ją stworzyć dodając do wody sfermentowane oko pająka.

Drugim i ostatnim typem odczynników są odczynniki efektów. Nadają one konkretny efekt na butelkę. Nie będę opisywać co powodują, bo każda z nich ma tylko jeden efekt. Co powodują będzie opisane w kolejnej częśći. Tych odczynników jest osiem:W grze możemy stworzyć piętnaście mikstur:Oczywiście długość efektów tych mikstur możemy regulować redstone'm lub jasnopyłem, a typ butelki prochem lub oddechem smoka.Mam nadzieję, że udało się Wam przyswoić podstawową wiedzę na temat alchemii. Serdecznie zapraszam wracać tu, jeśli nie jesteście pewni niektórych informacji.