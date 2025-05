Wskazówki do gry Minecraft - część 7

W tym artykule przedstawię Wam kilka użytecznych sztuczek do gry Minecraft. Zapraszam do czytania.

Jaskinie są bardzo ważną częścią gry Minecraft. Tam właśnie znajdujemy potrzebne nam do rozwoju surowce. Dzięki jaskiniom możemy także łatwiej znajdywać surowce, bo część z nich jest odkryta i nie musimy ich szukać. Jest bardzo prosty sposób na łatwe znajdowanie jaskiń. Wystarczy w ustawieniach włączyć wyświetlanie wiadomości o odgłosach. Wtedy jeśli będziemy słyszeć lawę lub wodę pod ziemią to można się w tamtą stronę wkopać, a jest szansa, że odnajdziemy jaskinię. Jeśli już pokonaliśmy smoka endu to możemy zamiast kopać się do jaskini to po prostu użyć owocu refrenusu, aby przeteleportował nas do niej.Miasta endu mogą być dla nas problematyczne, w szczególności dla osób, które nie mają zbyt dobrych umiejętności bitewnych. Wchodzenie do takiego miejsca wiąże się z tym, że możemy zostać zaatakowani przez shulkery. Jeśli już nie jesteśmy w stanie wytrzymać w walce, to jest prosty sposób, aby łatwo się ewakuować. Wystarczy zjeść owoc refrenusu. Ten przeteleportuje nas na dół wyspy endu, a potem, gdy już zregenerujemy zdrowie, będziemy mogli wejść z powrotem do struktury.Walka z stworami jest nieuniknioną częścią nocy w grze (no chyba, że mamy łóżko). Czasem może nam się jednak zdarzyć, że przecenimy swoje umiejętności i potwory jednak będą od nas silniejsze. Wtedy możemy w prosty sposób uciec. Wystarczy wtedy wskoczyć do wody i odpłynąć daleko od nich. Potwory są bardziej spowalniane w wodzie od nas. Natomiast jeśli chcemy uniknąć atakujących nas pszczół, to możemy całkowicie zanurzyć się w wodzie.Pigliny są zwierzętami mieszkającymi w netherze. Jeśli nie będziemy mieć przy nich złotej części zbroi, mamy wtedy przechlapane. Zaczną one nas atakować. Jednak istnieje ich słaby punkty. Stworzenia te boją się niebieskiego ognia. W związku z tym, możemy szybko postawić pochodnię, ognisko, lampion z niebieskim ogniem lub po prostu zapalić glebę dusz, stanąć koło ognia, a pigliny będą bały się do nas podejść i będą uciekać.Aby przejść całą grę, walka z tymi stworzeniami jest konieczna. Jest jedna przydatna wskazówka, aby uchronić się przed jakimś atakiem tego stwora. Wystarczy popatrzeć na jego oczy. Wtedy enderman przestanie się ruszać i będzie on jedynie zdenerwowany.Mam nadzieję, że wszystkim artykuł się spodobał i zamierzacie w przyszłości użyć przynajmniej kilku wskazówek, które tu podałem. Mogę one naprawdę się przydać nowym graczom, którzy nie za bardzo sobie radzą w tej grze. Mam nadzieję, że w przyszłości zajrzycie jeszcze do kolejnych części artykułu, aby poznać kolejne fantastyczne wskazówki.